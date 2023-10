I’m a Celebrity: Ο Τρύφωνας Σαμαράς μπαίνει στο ριάλιτι – Ουρλιαχτά και στρουθοκάμηλοι

Νέος παίκτης “εισβάλλει” απόψε στο “I’ m a celebrity” και δεν είναι άλλος από τον δημοφιλή hairstylist Τρύφωνα Σαμαρά. Δείτε φωτογραφίες και το trailer.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα μας καλωσορίζουν απόψε Τετάρτη (18/10) στις 22.20 στο νέο επεισόδιο του “I’m a Celebrity… Get me out of here!” στον ΣΚΑΙ με τους Celebrities να… πληθαίνουν και να μπαίνουν σε νέες περιπέτειες!

Η ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου αποκτά νέο αέρα με την άφιξη ενός νέου celebrity στην παρέα!

Από τα χέρια του έχουν περάσει οι μεγαλύτερες διασημότητες της εγχώριας showbiz και όχι μόνο. Αν τον ρωτήσεις όμως για το επαγγελματικό του… απωθημένο θα σου απαντήσει πως είναι να χτενίσει την Αντζελίνα Τζολί! Τι κρίμα που εκείνη ήρθε στη χώρα μας τη στιγμή που εκείνος αποφάσισε να φύγει για Άγιο Δομίνικο… Εκείνη έχασε! Μπορεί να τα πηγαίνει υπέροχα με τα ζώα και με την Νικόλ, το μικρό του πομεράνιαν, να είναι αχώριστοι δεν ισχύει το ίδιο όμως για τα ποντίκια, τις κατσαρίδες, τα φίδια, οι αράχνες και τα… σκουλήκια. Έχει ένα κρυφό ταλέντο στο πλύσιμο των πιάτων ενώ παρότι δεν τα πηγαίνει καλά με τα ύψη έχει πετάξει με ανεμόπτερο στην Τυνησία!

Ο Τρύφωνας Σαμαράς γίνεται μέλος της παρέας του «I’m a Celebrity… Get me out of here!» και η ζούγκλα αποκτά τον δικό της hairstylist!

Σε ποια ομάδα θα ενταχθεί ο Τρύφωνας και πώς θα ανταποκριθεί στις δοκιμασίες που τον περιμένουν;

Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες και στο trailer που ακολουθεί, ο ίδιος μαζί με τη Ραχήλ Μακρή θα έρθουν αντιμέτωποι με… στρουθοκάμηλους.

I’m a Celebrity: Δείτε το trailer της Τετάρτης (18/10)