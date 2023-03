Όσκαρ 2023: Τι πρέπει να ξέρεις για όλες τις φετινές υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία

Η οσκαρική κούρσα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Η τελική ψηφοφορία πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, με deadline την 7η Μαρτίου. Μετά από τότε, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται.

Ώσπου να λήξει η ψηφοφορία δε μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για τελικές προβλέψεις, αν και η αλήθεια είναι πως μια ισχυρή εικόνα την έχουμε. Όμως προς το παρόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε εδώ τις 10 ταινίες που απαρτίζουν την φετινή μεγάλη κατηγορία. Την κατηγορία-βιτρίνα των Όσκαρ, δηλαδή της Καλύτερης Ταινίας.

Είναι η κατηγορία που η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κάθε χρόνο να κοιτάζει και να θεωρεί πως αντιπροσωπεύεται από ό,τι βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κοιτάξουμε αυτές τις ταινίες, ανεξάρτητα από ό,τι άλλο συμβαίνει στα φετινά Όσκαρ.

Ποιες ταινίες έχουν βρεθεί εκεί; Τι άλλο διεκδικούν; Τι έχουν ελπίδα να κερδίσουν; Πόσο καλές είναι; Πού μπορούμε να τις δούμε; Και τι μας λέει η διάκρισή τους; Από τα μικρά indies μέχρι τα μεγάλα μπλοκμπάστερ, τις κοιτάζουμε όλες:

Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο (All Quiet on the Western Front)

Τι είναι: Αντιπολεμικό δράμα για τις φρικιαστικές εμπειρίες ενός νεαρού γερμανού στρατιώτη στο μέτωπο, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η τρίτη μεταφορά του ομώνυμου γερμανικού βιβλίου στο σινεμά, αλλά η πρώτη που γίνεται από γερμανική παραγωγή.

Γιατί βρίσκεται εδώ: Είναι τεχνικά εντυπωσιακό, βασίζεται σε βιβλίο που προηγουμένως έχει διασκευαστεί σε άλλη βραβευμένη ταινία, γεφυρώνει απρόσμενα καλά την απόσταση ανάμεσα στο μη αγγλόφωνο σινεμά (που τα τελευταία χρόνια πάντα εκπροσωπείται στα Όσκαρ) και στο τεχνική αρτιότητα και το μέγεθος των μπλοκμπάστερ (που φέτος έχουν πανίσχυρη παρουσία), δίχως να ανήκει ακριβώς σε καμία από αυτές τις πλευρές. Είναι το νηφάλιο, «σοβαρό» σινεμά στο οποίο ενδεχομένως στρέφονται αρκετοί ψηφοφόροι για τους οποίους κάτι σαν το Τα Πάντα Όλα μοιάζει σαχλό ή ακόμα και ακατανόητο.

Τέλος, είναι το τελευταίο χαρτί του Netflix, που έχοντας φτάσει στην πηγή δίχως να πιει νερό για χρόνια, και βλέποντας όλα του τα μεγάλα φεστιβαλικά στοιχήματα να καταποντίζονται φέτος, βρέθηκε από το πουθενά με τον δυνατότερο οσκαρικό του παίχτη ever, μια ταινία που κανείς (ούτε το ίδιο το Netflix) δεν είχε δει να έρχεται τον Σεπτέμβριο. Αλλά που τώρα προφανώς όλη η δύναμη της νετφλιξικής μηχανής βρίσκεται πίσω της. Ίσως να είναι αργά για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (μάλλον!), αλλά η ταινία μπορεί κάλλιστα να έχει σημαντική συγκομιδή σε τεχνικά βραβεία.

Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 9. Φωτογραφίας, Διεθνές Φιλμ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική, Ταινία, Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Ήχος, Οπτικά Εφέ, Διασκευασμένο Σενάριο

Και πόσα θα κερδίσει: Το Διεθνές Φιλμ είναι κάπως σίγουρο, η πολύ αδύναμη κατηγορία του Διασκευασμένου Σεναρίου είναι εντελώς διεκδικήσιμη, κι από τα υπόλοιπα 6 τεχνικά χωρίς να είναι ακριβώς φαβορί για κανένα από αυτά, είναι μέσα για τα 5 από τα 6 (τα Εφέ, λογικά πάνε Avatar). Άρα μπορεί να κερδίσει οτιδήποτε από 1-2 μέχρι και 7(!). Βέβαια, αν κερδίσει 7 τότε δε θα είναι και έκπληξη αν πάρει και 8ο (το Καλύτερης Ταινίας).

Τι γράψαμε: «Με το ένα πόδι φλερτάρει με την τεχνική αρτιότητα και τον εντυπωσιασμό, με το άλλο όμως κοιτάζει προς το διαχρονικά κορυφαίο φιλμ του είδους, το Έλα Να Δεις του Έλεμ Κλίμοφ». (Αναλυτική κριτική.)

Πού το βλέπεις: Netflix

Τι είναι: Σίκουελ της εμπορικότερης ταινίας όλων των εποχών, για μια οικογένεια στον πλανήτη της Πανδώρας που αναγκάζεται να ξεριζωθεί από τη φυλή της και να αναζητήσει καταφύγιο αλλού, όταν ξεχύνονται στο κυνήγι τους μια ομάδα γήινων πεζοναυτών– με τη μορφή Νά’βι.

Γιατί βρίσκεται εδώ: Γιατί τεχνικά και εικαστικά δεν υπάρχει όμοιό του στο σύγχρονο τοπίο του αμερικάνικου μπλοκμπάστερ, γιατί το πρώτο φιλμ προτάθηκε για 9 Όσκαρ κερδίζοντας 3, κι επειδή ο Τζέιμς Κάμερον συνεχίζει να διατηρεί τον αμέριστο θαυμασμό της βιομηχνίας για τον τρόπο με τον οποίο ξανά και ξανά βλέπει τα παράτολμα κινηματογραφικά του οράματα να αποδίδουν καρπούς, καλλιτεχνικούς και εμπορικούς.

Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 4, ομολογουμένως λιγότερα από όσα θα ήθελε στα αλήθεια. Ταινία, Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Ήχος, Οπτικά Εφέ.

Και πόσα θα κερδίσει: Το οπτικών εφέ, απολύτως φυσιολογικά, δεν το χάνει.

Τι γράψαμε: «Είναι περίπου σαν το National Geographic ντοκιμαντέρ ενός κατασκευασμένου κόσμου που φαντάστηκε ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του αληθινού». (Αναλυτική κριτική.)

Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Αποκλειστική, μεγάλη συνέντευξη του Τζέιμς Κάμερον στο News24/7.

Τι είναι: Ιρλανδία, αρχές του περασμένου αιώνα. Δύο φίλοι ξυπνάνε μια μέρα και ξαφνικά δεν είναι πια φίλοι. Γιατί; Ε, επειδή. Γιατί συμβαίνει το οτιδήποτε; Επειδή το τέλος έρχεται και κάποια στιγμή το συνειδητοποιούμε.

Γιατί βρίσκεται εδώ: Είναι η νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, ο οποίος είχε λατρευτεί από την Ακαδημία για τις Τρεις Πινακίδες Έξω Από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι. Εδώ μεταφέρει τις τεχνικές και τις εμμονές του σε ένα πιο παραδοσιακά ιρλανδικό σκηνικό, κάτι που βοηθά να καμφθούν αρκετές ενστάσεις που υπήρξαν απέναντί του όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τις διαφυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ (ένα θέμα το οποίο επισκέφθηκε ως παρατηρητής). Ολιγομελές καστ, ανεξαιρέτως σπουδαίο, καυστική γραφή, χιούμορ, τραγωδία, όλα σε ένα. Τα βραβεία στη Βενετία το βοήθησαν να πάρει φόρα, που δεν την έχασε έκτοτε.

Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 9. Α’ Ανδρικός (Κόλιν Φάρελ), Β’ Ανδρικός (Μπρένταν Γκλίσον, Μπάρι Κίγκαν), Β’ Γυναικείος (Κέρι Κόντον), Σκηνοθεσία, Μοντάζ, Μουσική, Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο

Και πόσα θα κερδίσει: Πριν ένα μήνα μπορεί να ήταν μέσα σε όλα, ακόμα και στην Ταινία. Σήμερα μοιάζει καθόλου απίθανο να πάει για 0/9. Το πιθανότερο πάντως είναι να κερδίσει κάπου, καθώς διεκδικεί ορισμένες κατηγορίες: Πιο κοντά στη νίκη είναι στο Σενάριο, όπου ωστόσο αναμετράται με το Τα Πάντα Όλα που είναι γεμάτο ιδέες. Ο Α’ Ανδρικός κι ο Β’ Γυναικείος είναι επίσης πολύ ανοιχτές κατηγορίες αλλά και στις δύο οι Φάρελ και Κόντον είναι 2η ή 3η πιο πιθανή επιλογή.

Τι γράψαμε: «Εν τέλει πιο κοντά στην μίξη υπαρξιακού στοχασμού με μαύρο χιούμορ και ψυχωμένου δράματος που θυμόμαστε από την αξεπέραστη ακόμα Αποστολή στη Μπριζ (την πρώτη συνεργασία του ΜανΝτόνα με τον Φάρελ), τα Πνεύματα είναι πνευματώδης αλλά και τραχιά τραγικωμωδία, γεμάτη πίκρα, χιούμορ και καρδιά». (Αναλυτική κριτική.)

Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες

Τι είναι: Η άνοδος αλλά και η πτώση του Έλβις Πρίσλεϊ, σε ένα βιογραφικό δράμα μετά μουσικής γυρισμένο με τον χορταστικά μανιακό τρόπο του Μπαζ Λούρμαν, που επιστρέφει δυναμικά.

Γιατί βρίσκεται εδώ: Γιατί αν μπορεί το Bohemian Rhapsody να φτάσει στα (και να κερδίσει!) Όσκαρ, τότε κάτι που είναι και σινεμά κιόλας είναι εμφανές γιατί μπορεί να τα πάει εξίσου καλά. Ταινία που βρήκε ανταπόκριση τόσο στη φράξια των ψηφοφόρων που διψά για τραγικές αληθινές ιστορίες, όσο και σε κόσμο που αναζητά το ξεχωριστό άγγιγμα ενός auteur, το Έλβις βοηθήθηκε επιπλέον τόσο από την εμπορική του επιτυχία όσο κι από την κριτική του αποδοχή. Βασικά ό,τι ταινία φέτος είχε εμπορική επιτυχία και αναγνωρίστηκε ως καλό σινεμά από την κριτική, βρίσκεται σε αυτή την δεκάδα.

Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 8. A’ Ανδρικού (Όστιν Μπάτλερ), Φωτογραφία, Κουστούμια, Μοντάζ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Ταινία, Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Ήχος.

Και πόσα θα κερδίσει: Είναι μέσα στα περισσότερα. Ανάμεσα στα Κουστούμια, το Μοντάζ, το Μακιγιάζ και την Καλλιτεχνική Διεύθυνση, 1-2 θα τα πάρει λογικά, ενώ ο Όστιν Μπάτλερ φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί της (ανοιχτής πάντως) κατηγορίας του Α’ Ανδρικού αυτή τη στιγμή.

Τι γράψαμε: «Κάπου ανάμεσα στο συντονισμό αληθινού Έλβις περφόρμερ και ερμηνευμένου Έλβις, και στην απόπειρα του Λούρμαν να σκηνοθετήσει με τρόπο ανάγλυφο την γνώριμη άνοδο και την πτώση ενός pop culture ήρωα, η ταινία έρχεται στη ζωή. Ακριβώς επειδή ο Λούρμαν ξέρει πως η έκσταση και η αλήθεια, μπορούν να βρεθούν μέσα και στο χιλιοστό επαναλαμβανόμενο περφόρμανς». (Αναλυτική κριτική.)

Πού το βλέπεις: Vodafone TV

Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All at Once)