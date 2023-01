Θα έχει το Netflix την χειρότερη οσκαρική του χρονιά φέτος;

Θα αποτελεί οπωσδήποτε εντυπωσιακή μελλοντική trivia ερώτηση: Ποια streaming υπηρεσία ήταν η πρώτη που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας;

Είναι σχεδόν αντάξιο του «ποιος ήταν ο δολοφόνος στο Παρασκευή και 13» που κάνει ο Ghostface στην πρώτη σκηνή του Scream. Είναι τέτοιο το ένστικτο να δώσει κανείς τη λάθος απάντηση. Λες δε μπορεί, το Netflix θα είναι. Κάποιο από όλα θα κέρδισε σε εκείνη την 4ετία της μεγάλης του κυριαρχίας.

Στο διάστημα ‘19-’22, το Netflix έφερε εφτά(!) ταινίες στην κούρσα καλύτερης ταινίας, περισσότερες από κάθε άλλο στούντιο: Roma, The Irishman, Marriage Story, Mank, The Trial of the Chicago 7, Don’t Look Up, The Power of the Dog. Στην ίδια αυτή 4ετία είχε υποψηφίους στη σκηνοθεσία κάθε χρονιά: Αλφόνσο Κουαρόν, Ντέιβιντ Φίντσερ, Μάρτιν Σκορσέζε, Τζέιν Κάμπιον. O Κουαρόν κι η Κάμπιον το κέρδισαν κιόλας.

Σε αυτά τα 4 χρόνια το Netflix κέρδισε 16 βραβεία από ένα σύνολο 116 κατηγοριών. Είχε 24 ηθοποιούς να προτείνονται για ερμηνευτικό Όσκαρ (κατά μέσο όρο 6 το χρόνο, δηλαδή μιάμιση υποψηφιότητα ανά κατηγορία, ανά χρόνο). Είχε τουλάχιστον μία υποψηφιότητα και στις δύο κατηγορίες Σεναρίου κάθε χρονιά.

Πρόκειται για ένα συνδυασμό τάσεων: Τόσο τη σταδιακή στροφή στο streaming (που έφερε μπόλικες εύκολες και αυτόματες υποψηφιότητες λόγω ευκολίας πρόσβασης) όσο και η διάθεση του streamer να σπρώξει λεφτά σε μεγάλους δημιουργούς για τα φιλόδοξα πρότζεκτ τους, είχε σαν αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών.

Η απάντηση στην αρχική ερώτηση είναι by the way το Apple TV+, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πέρυσι για το CODA. Ναι, το ξέρουμε ότι δεν το θυμόσασταν. Τέτοιο χουνέρι ούτε επίτηδες να το είχε κάνει η βιομηχανία.

Τα λέμε όλα αυτά παραπάνω γιατί ούτε φέτος θα κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το Netflix. Για την ακρίβεια είναι πολύ πιθανό να μην έχει καν υποψηφιότητα. Υπάρχει σοβαρό σενάριο κατά το οποίο το Netflix δεν θα σκοράρει ούτε μία υποψηφιότητα στις 6 μεγάλες κατηγορίες (αυτές στις οποίες έχει μέσο όρο 9 υποψηφιότητες την τελευταία 4ετία.)

Συμβαίνουν αυτά: Στη Βενετία, όπου πάντα πλασάρει τις μεγάλες του οσκαρικές ελπίδες, έφυγε με άδεια χέρια και με τις ταινίες (White Noise, Bardo, Blonde) να μαζεύουν από αμήχανες μέχρι εντελώς επιθετικές αντιδράσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μια γενικευμένη αμηχανία ως προς την επακόλουθη στρατηγική. Η κυκλοφορία του Glass Onion, που βγήκε στα σινεμά για τρομερά σύντομο χρονικό διάστημα κόβοντας πολλή από τη φόρα του, δεν βοήθησε να μεγιστοποιήσει τις –καλές– πιθανότητές του. Κι από ό,τι φαίνεται, η ταινία που αρέσει περισσότερο κι έχεις τις περισσότερες ελπίδες να σώσει τη χρονιά, ήταν μία που και το ίδιο το Netflix άργησε να αντιληφθεί ως οσκαρικό του πουλέν: Το γερμανικό αντιπολεμικό δράμα All Quiet on the Western Front. (Το οποίο ήθελε να στείλει στη Βενετία αλλά απορρίφθηκε από το ιταλικό φεστιβάλ.)

Ας συνυπολογίσουμε κι έναν ακόμη παράγοντα: Στην πρώτη χρονιά κάτι-σαν-κανονικότητας μετά την εμφάνιση της πανδημίας, και με αληθινές επιτυχίες στις αίθουσες, είναι εμφανές πως η βιομηχανία έχει στραφεί εκεί: Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Everything Everywhere All at Once, Elvis είναι 4 ταινίες που αναμένεται να παίξουν τεράστιο ρόλο στα φετινά βραβεία, με την τάση προς ένα πιο εμπορικό, λαϊκό σινεμά να είναι εμφανής. Δεν λέμε πως είναι μια συνειδητή απόφαση, όμως το να έχεις ταινίες-φαινόμενα μπροστά σου, τις βοηθάει σίγουρα να ξεχωρίσουν μέσα από μια άμορφη αλγοριθμική μάζα.

Με όλα αυτά λοιπόν ως δεδομένα, ποιες ταινίες του Netflix μπορούν φέτος να ελπίζουν σε οσκαρική διάκριση; Ας δούμε τις 8 μεγάλες κατηγορίες, εκεί που όπως είπαμε το στούντιο έχει αδιάκοπη παρουσία τα τελευταία 4 χρόνια.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

NETFLIX

Όπως σχηματίζεται αυτή τη στιγμή η κούρσα, φαίνεται πως υπάρχουν 8 ταινίες κλειδωμένες για την κατηγορία, (Everything Everywhere, Top Gun, Avatar, Tar, Banshees of Inisherin, Elvis, Women Talking, The Fabelmans), με μία να θεωρείται καιρό τώρα δεδομένη αλλά να αποτελεί τώρα μεγάλο ερωτηματικό (Babylon) και να έπεται μια πεντάδα από την οποία θα βγουν 1-2 υποψηφιότητες. Εκεί μέσα συναντάμε τρεις ταινίες του Netflix (Glass Onion, RRR και All Quiet on the Western Front).

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η καλύτερη ελπίδα του Netflix εδώ είναι το γερμανικό φιλμ. Η ταινία έχει κάνει ένα κάποιο ντεμαράζ το τελευταίο διάστημα, εμφανίστηκε σε πολλές shortlists για τεχνικά βραβεία, είναι υποψήφια για τη Χρυσή Σφαίρα Μη Αγγλόφωνου Φιλμ, και φαίνεται να κερδίζει διαρκώς θαυμαστές. Ωστόσο μια εμφάνιση στη δεκάδα δεν είναι καθόλου εύκολη και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρόκειται για υποψηφιότητα με αληθινές βλέψεις τελικής νίκης. Το Glass Onion θα είχε βοηθηθεί από μια μεγαλύτερη διαδρομή στις αίθουσες, και το RRR είναι περισσότερο ευχή παρά αληθινή πιθανότητα. Τελικά όλα αυτά μπορεί να τα προσπεράσει ένα Woman King ή ένα Triangle of Sadness.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Τα τελευταία χρόνια εδώ υπάρχει πάντα μια υποψηφιότητα από το πουθενά ή/και μια υποψηφιότητα σκηνοθέτη μη αγγλόφωνης ταινίας. Θα ισχύει και φέτος αυτό; Με εξαίρεση τον Σπίλμπεργκ και ίσως τους Ντάνιελς (Everything Everywhere) κανείς δεν είναι κλειδωμένος εδώ, αλλά η μάχη είναι μεγάλη: Ο Μπαζ Λούρμαν 20+ χρόνια μετά το σνομπάρισμα για το Moulin Rouge μπορεί επιτέλους να προταθεί για πρώτη φορά για το Elvis. Ο Τζέιμς Κάμερον ως τότε θα έχει ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα 2 δις εισπράξεις με ένα ακόμα Avatar-εμπειρία. Οι Τοντ Φιλντ (του Tar) και Μάρτιν ΜακΝτόνα (Banshees of Inisherin) δύσκολα θα χάσουν την κατηγορία. Είναι λοιπόν αυτή η πεντάδα;

Όχι τόσο γρήγορα! Η Σάρα Πόλεϊ και η Τζίνα Πριν-Μπάιθγουντ για τα Women Talking και Woman King καραδοκούν, ο Τζόζεφ Κοζίνσκι με το Top Gun: Maverick δεν είναι ξεγραμμένος και ο Ντάμιεν Σαζέλ με το ξέφρενο Babylon είναι, όπως είπαμε, ερωτηματικό. Και, δίπλα σε όλα αυτά, μπαίνει κι ο παράγοντας που αναφέραμε παραπάνω: Της έκπληξης. Της διεθνιστικής τάσης που σταθερά εμφανίζει ο συγκεκριμένος κλάδος.

Εδώ μπορούμε λοιπόν να δούμε από τον Έντουαρντ Μπέργκερ του All Quiet και τον Σ.Σ. Ραζαμούλι του RRR μέχρι τον Ρούμπεν Έστλουντ του Τριγώνου της Θλίψης, μια ταινία που διαρκώς κερδίσει όπου βρεθεί. Εν ολίγοις, κι εδώ η ελπίδα του Netflix κρέμεται πάνω στο τεχνικό επίτευγμα του γερμανικού φιλμ, όσο κι αν τα περιθώρια να στριμωχτεί σε αυτή την κατηγορία είναι μικρά– αλλά ίσως ακριβώς επειδή είναι απλωμένα τα φαβορί, να καταφέρει να χωθεί. Αλλά όπως και στην Ταινία, δεν υπάρχει ενδεχόμενο νίκης.

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

White Noise. (L to R) Adam Driver as Jack, Greta Gerwig as Babette, and Don Cheadle as Murray in White Noise. Cr. Wilson Webb/Netflix © 2022 WILSON WEBB / NETFLIX ©2022

Εδώ το Netflix θα ήθελε να μπορεί να πλασάρει τον Άνταμ Ντράιβερ του White Noise ή έστω τον Άνταμ Σάντλερ του Hustle. Το White Noise δεν τράβηξε, αλλά έτσι κι αλλιώς φέτος αυτή η κατηγορία φέτος μοιάζει απαγορευτική. Μία θέση είναι διεκδικήσιμη (η 4άδα είναι κλειδωμένη εδώ και καιρό με Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Φρέιζερ, Όστιν Μπάτλερ και Μπιλ Νάι) και μάλλον θα παιχτεί ανάμεσα σε Τομ Κρουζ και Πολ Μέσκαλ (τι ζούμε). Καμία υποψηφιότητα εδώ για το Netflix.

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κι εδώ πιθανότατα απαγορευτικά τα πράγματα, αν και υπάρχει μια σχεδόν ρεαλιστική οψιόν τουλάχιστον. Μία κλειδωμένη τριάδα (Κέιτ Μπλάνσετ, Μισέλ Γιέο, Μισέλ Γουίλιαμς), μία εξαιρετικά πιθανή Μάργκο Ρόμπι για το Babylon, και Βάιολα Ντέιβις (Woman King), Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ (Till) και Ολίβια Κόλμαν (Empire of Light) να καραδοκούν κάνουν τα περιθώρια στενά. Ωστόσο η Άνα ντε Άρμας προτάθηκε και για Χρυσή Σφαίρα για το Blonde και είναι το ένα κομμάτι αυτής της ταινίας που βρίσκει αρκετούς υποστηρικτές. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ψήφος στήριξης στην ηθοποιό σε σχέση με την υπόλοιπη βιτριολική αντίδραση εναντίον του φιλμ. Παραμένει ωστόσο αουτσάιντερ– και φυσικά ούτε λόγος για τελική νίκη.

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

NETFLIX





Πέρα από το μεγάλο φαβορί (Κι Χάι Κουάν για το Everything Everywhere), φαίνεται να υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ 7-8 υποψηφίων που διεκδικούν τις 4 θέσεις, μεταξύ των οποίων συναντάμε δύο ηθοποιούς από το Fabelmans, δύο από το Banshees of Inisherin, και τον Μπραντ Πιτ για το Babylon. Οι β’ ρόλοι είναι πάντα ανοιχτές κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα οι ηθοποιοί των υποψήφιων Καλύτερων Ταινιών έχουν πάντα προβάδισμα.

Ο Έντι Ρέντμεϊν του Good Nurse είναι εδώ σε αυτό το μπλοκ των 7-8, αλλά σε όλες τις προβλέψεις τοποθετείται προς την ουρά του. Από την άλλη, είναι παλιότερος νικητής (πάντα βοηθάει αυτό) και είναι και υποψήφιος στις Σφαίρες. Όχι κι η πιο πιθανή υποψηφιότητα, αλλά όχι και απίθανη.

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Αυτή είναι η πιο ανοιχτή από τις μεγάλες κατηγορίες αυτή τη στιγμή, λόγω πολλαπλών υποψηφίων από πολλές ταινίες και αβεβαιότητας για το πώς θα παίξουν κάποιες από τις ταινίες αυτές (το Women Talking συγκεκριμένα). Χωρίς να υπάρχει μεγάλο φαβορί για νίκη και ούτε καν κάποια 3άδα ή 4άδα σίγουρων υποψηφίων, δε θα είναι καθόλου απίθανο η Ζανέλ Μονέ του Glass Onion να βρει θέση στην κατηγορία– η ερμηνεία της είναι αβανταδόρικη και το φιλμ είναι εν τέλει στημένο πάνω της.

Ακόμα κι εδώ όμως, είναι δύσκολο το στοίχημα: Έχει μπροστά τις αυτή τη στιγμή δύο ηθοποιούς του Women Talking, δύο του Everything Everywhere, την Κέρι Κόντον του Banshees of Inisherin, την Άντζελα Μπάσετ του Wakanda Forever, και πιθανότατα και την Χονγκ Τσάου του Whale και την Ντόλι ΝτεΛεόν του Τριγώνου της Θλίψης (που πολύ πιθανά να έχει κερδίσει και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα ως τότε). Πιο ανοιχτή κατηγορία από τον Β’ Ανδρικό, αλλά έχει και περισσότερο κόσμο να προσπεράσει η Μονέ. Και στις δύο περιπτώσεις δύσκολη –καθόλου όμως απίθανη– υποψηφιότητα, αλλά αδύνατη νίκη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Απολύτως τίποτα. Μετά από 4 σερί χρονιές εδώ (Roma, Marriage Story, Trial of the Chicago 7, Don’t Look Up), το Netflix θα απουσιάζει.

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Pinocchio NETFLIX

Η μόνη κατηγορία με σίγουρη υποψηφιότητα για το Netflix και η μόνη που ρεαλιστικά μπορεί να κυνηγήσει νίκη. Είναι τόσο αδύναμη φέτος η συγκεκριμένη κατηγορία που παίζει να προταθεί το Top Gun: Maverick, αυτό σας λέμε μόνο. (Μια χαρά είναι το σενάριο της ταινίας, αλλά προφανώς δεν είναι αυτή η δύναμη του φιλμ.)

Εδώ το Glass Onion είναι βασικά κλειδωμένη υποψηφιότητα, με το All Quiet, το Pinocchio του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το White Noise να παλεύουν για άλλη μία θέση μαζί με το Top Gun και το She Said, ίσως και το The Whale. Οι σίγουρες υποψηφιότητες είναι το Living και το Women Talking, με το δεύτερο να είναι αυτή τη στιγμή και το ισχυρό φαβορί για τη νίκη.

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Παραδοσιακά το Netflix έχει πολύ δυνατή παρουσία σε κατηγορίες όπως Ντοκιμαντέρ, Animation, Διεθνές Φιλμ, και τα διάφορα μικρού μήκους.

Στην εξαιρετική φετινή κατηγορία animation αναμένεται να έχει δύο υποψηφιότητες (το Πινόκιο και το Wendell & Wild του Χένρι Σέλικ) με το Πινόκιο να μοιάζει με το μεγάλο φαβορί, στο ντοκιμαντέρ μπορεί να προταθεί με το Descendant (δύσκολη η νίκη), στο Διεθνές Φιλμ εξελίσσεται πλέον σε φαβορί το All Quiet και μάλλον εγκαταλείπεται το Bardo του Ινιάριτου, ενώ υπάρχουν και κάποιες πιθανότητες στην κατηγορία του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.

Στα παραπάνω συνυπολογίζουμε και 2-3 ακόμα πιθανές τεχνικές υποψηφιότητες για το All Quiet (όπως Φωτογραφία και Ήχος), που όμως θα είναι πολύ δύσκολο να μετουσιωθούν σε νίκες μιας και δύο γερά φετινά οσκαρικά χαρτιά είναι τα μπλοκμπάστερ Avatar: The Way of Water και Top Gun: Maverick. Καθώς και 2 ακόμα πιθανές υποψηφιότητες του Πινόκιο (Μουσική και Τραγούδι), που επίσης όμως δε θα γίνουν νίκες.

Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Οι Χρυσές Σφαίρες απονέμονται την ερχόμενη Τρίτη, ενώ οι υποψηφιότητες των Όσκαρ ακολουθούν στις 24 Ιανουαρίου.