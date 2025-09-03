Εσθονία – Πορτογαλία 65-68: Για πρώτη φορά στους 16 με κομβικό Λισμπόα οι Πορτογάλοι

Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 16 του EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε 68-65 της Εσθονίας, έπειτα από μία σπουδαία μάχη.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr, o Κόνοτσουκ με 9 συνεχόμενους πόντους στο τέλος πήγε να πάρει μόνος του την πρόκριση για την ομάδα του Ρανούλα, όμως ο Λισμπόα με ένα τρίποντο και ένα ζευγάρι βολών, χάρισε στην Πορτογαλία τη νίκη-πρόκριση. Ο Νίμιας Κέτα αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, ωστόσο μέχρι εκείνο το σημείο μέτρησε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα τρίποντα και το καλάθι του του Κόνοτσουκ μετέτρεψαν το 56-61 σε 64-61, 1’44” πριν το τέλος, με τον Λισμπόα να απαντά για τρεις και να ισοφαρίζει 55″ πριν το άκουσμα της κόρνας. Ο Κόνοτσουκ με 1/2 βολές και 9 συνεχόμενους πόντους συνολικά, έδωσε ξανά προβάδισμα στη χώρα του, όμως ο Λισμπόα με 2/2 βολές έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Πορτογαλία (65-66, 22″ πριν το φινάλε).

Οι Πορτογάλοι βρήκαν εκ νέου σκορ από τη γραμμή των βολών (65-58), ο Κουλαμάε προσπάθησε με σουτ από τα 8 μέτρα να στείλει το ματς στην παράταση, ωστόσο βρήκε σίδερο.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68