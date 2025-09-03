EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα σενάρια στο Group D, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής στους 16

EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα σενάρια στο Group D, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής στους 16Διαβάζεται σε 2'
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο Group D, με το οποίο διασταυρώνεται ο όμιλος της Εθνικής στους 16.
- 03 Σεπτεμβρίου 2025 08:42
Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική στο Group D του EuroBasket 2025, τον όμιλο από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής στους «16».
Όπως γράφει το Sport24, η Γαλλία με τη νίκη της έφερε νέα δεδομένα στη μάχη της κορυφής, καθώς πλέον υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στο 3-1 μαζί με το Ισραήλ και την Πολωνία. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία, που με ρεκόρ 2-2 διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση.
Παίρνουμε ως υπόθεση εργασίας ότι η Γαλλία θα κερδίσει την Ισλανδία την τελευταία αγωνιστική και η Πολωνία το Βέλγιο. Σημειώνεται ότι Βέλγιο και Ισλανδία έχουν ήδη αποκλειστεί.
Με αυτό ως δεδομένο, Γαλλία και Πολωνία θα τερματίσουν τον όμιλο με ρεκόρ 4-1. Αυτό θα κάνει και το Ισραήλ, αν κερδίσει τη Σλοβενία, επομένως θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία και θα μετρήσουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα.
Σε αυτά έχουνε όλες από 1-1 νίκες, άρα πάμε στη διαφορά πόντων. Το Ισραήλ έχει +11, η Πολωνία έχει -5 και η Γαλλία -6, άρα τερματίζει πρώτο το Ισραήλ, δεύτερη η Πολωνία και τρίτη η Γαλλία. Σε ό,τι αφορά στη Σλοβενία θα μείνει ασφαλώς 4η με ρεκόρ 2-3.
Με νίκες Γαλλίας, Πολωνίας, Ισραήλ
1. Ισραήλ 4-1
2. Πολωνία 4-1
3. Γαλλία 4-1
4. Σλοβενία 2-3
Αν κερδίσει η Σλοβενία το Ισραήλ, τότε θα υπερισχύσει στη μεταξύ τους ισοβαθμία στο 3-2 και θα τερματίσει 3η και το Ισραήλ 4ο. Σε αυτό το σενάριο η πρωτιά θα καταλήξει στη Γαλλία και η Πολωνία θα τερματίσει 2η, αφού ηττήθηκε από τους Γάλλους στο χθεσινό ματς.
Με νίκες Γαλλίας, Πολωνίας, Σλοβενίας
1. Γαλλία 4-1
2. Πολωνία 4-1
3. Σλοβενία 3-2
4. Ισραήλ 3-2
Δείτε πώς έχουν οι διασταυρώσεις
C1 – D4
C2 – D3
C3 – D2
C4 – D1
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (4/9)
15:00, Γαλλία – Ισλανδία
18:00, Ισραήλ – Σλοβενία
21:30, Πολωνία – Βέλγιο