Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια για την Εθνική μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας

Τα σενάρια για την Εθνική Μπάσκετ, μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Οι θέσεις που μπορούμε να τερματίσουμε.

Η Βοσνία επικράτησε της Γεωργίας και πλέον έχουμε ένα σενάριο λιγότερο, αναφορικά με τη θέση που θα τερματίσει η Εθνική στο Group C του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, το πρώτο και πιο απλό σενάριο, είναι η Εθνική να επικρατήσει της Ισπανίας και να καταλάβει την πρώτη θέση.

Σε διαφορετική περίπτωση, η γαλανόλευκη θα τερματίσει στην τέταρτη θέση, καθώς θα δημιουργηθεί τριπλή ισοβαθμία, ανάμεσα σε Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα στο 3-2. Σε αυτό το ενδεχόμενο υστερούμε, καθώς θα έχουμε δύο ήττες απέναντι σε Βοσνία και Ισπανία, ενώ πρώτη θα είναι η Ιταλία με 4-1, παίρνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η ομάδα του Ποτσέκο θα επικρατήσει της Κύπρου.

Ιταλία 4-1 Ισπανία 3-2 Βοσνία 3-2 Ελλάδα 3-2

Σε περίπτωση που η Ελλάδα κερδίσει τους Ισπανούς, τότε η ρόχα μένει εκτός συνέχειας, καθώς θα υστερεί στην ισοβαθμία στο 2-3 με τη Γεωργία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα είναι πρώτο με 4-1, ενώ το ίδιο ρεκόρ θα έχει η Ιταλία που θα καταλήξει στην δεύτερη θέση, πάντα υπολογίζοντας ότι η ομάδα του Ποτσέκο θα επικρατήσει της Κύπρου.