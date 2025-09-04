EuroBasket, Ελλάδα – Ισπανία: Αυτή είναι η αρνητική προϊστορία μας

EuroBasket, Ελλάδα – Ισπανία: Αυτή είναι η αρνητική προϊστορία μαςΔιαβάζεται σε 2'
Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 15 φορές σε EuroBasket και αυτό είναι το επιμέρους σκορ των Ιβήρων.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 13:09
Η Εθνική Ελλάδας θέλει μόνο νίκη κόντρα στην Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης (4/9 στις 21:30) για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025 και να κλείσει τη θέση της σε ένα αρκετά ευνοϊκό μονοπάτι για τη συνέχεια του τουρνουά.
Για την Ισπανία, το παιχνίδι αυτό ενδέχεται να είναι ματς ζωής και θανάτου σε περίπτωση που η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας στον αγώνα που διεξάgεται στο “Σπύρος Κυπριανού” στις 15:00.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε καλύτερη μοίρα από τους Ίβηρες, ωστόσο όσον αφορά την προϊστορία των δύο ομάδων, αυτή γέρνει προς το μέρος των Ισπανών και μάλιστα άνετα.
Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί 47 φορές με το επιμέρους σκορ των Ισπανών να βρίσκεται στο 34-13, ενώ στα EuroBasket Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 15 φορές. Το σκορ στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι 11-4 υπέρ των Ισπανών.
Οι 15 αναμετρήσεις Ελλάδα – Ισπανία σε EuroBasket
- 02/05/1961 EuroBasket (Βελιγράδι) 46-73
- 05/06/1965 EuroBasket (Τιφλίδα) 89-82
- 07/10/1967 EuroBasket (Ελσίνκι) 95-99
- 02/10/1973 EuroBasket (Βαρκελώνη) 74-86
- 09/06/1975 EuroBasket (Ριέκα) 63-89
- 30/05/1981 EuroBasket (Μπρατισλάβα) 72-111
- 30/05/1983 EuroBasket (Λιμόζ) 79-100
- 05/06/1987 EuroBasket (ΣΕΦ) 89-106
- 28/06/1993 EuroBasket (Καρλσρούη) 76-75
- 30/06/1995 EuroBasket (OAKA) 66-64
- 07/09/2007 EuroBasket (Μαδρίτη) 58-76
- 15/09/2007 EuroBasket (Μαδρίτη) 77-82
- 19/09/2009 EuroBasket (Κατοβίτσε) 64-82
- 12/09/2013 EuroBasket (Λιουμπλιάνα) 79-75
- 15/09/2015 EuroBasket (Λιλ) 71-73