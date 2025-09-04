EuroBasket, Ελλάδα – Ισπανία: Αυτή είναι η αρνητική προϊστορία μας

Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 15 φορές σε EuroBasket και αυτό είναι το επιμέρους σκορ των Ιβήρων.

Η Εθνική Ελλάδας θέλει μόνο νίκη κόντρα στην Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης (4/9 στις 21:30) για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025 και να κλείσει τη θέση της σε ένα αρκετά ευνοϊκό μονοπάτι για τη συνέχεια του τουρνουά.

Για την Ισπανία, το παιχνίδι αυτό ενδέχεται να είναι ματς ζωής και θανάτου σε περίπτωση που η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας στον αγώνα που διεξάgεται στο “Σπύρος Κυπριανού” στις 15:00.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε καλύτερη μοίρα από τους Ίβηρες, ωστόσο όσον αφορά την προϊστορία των δύο ομάδων, αυτή γέρνει προς το μέρος των Ισπανών και μάλιστα άνετα.

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί 47 φορές με το επιμέρους σκορ των Ισπανών να βρίσκεται στο 34-13, ενώ στα EuroBasket Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 15 φορές. Το σκορ στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι 11-4 υπέρ των Ισπανών.

Οι 15 αναμετρήσεις Ελλάδα – Ισπανία σε EuroBasket