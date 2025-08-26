Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (26/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (26/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΜΥ απο κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝ. ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΤΙΜ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Αλίμου

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Δήμος Περιστερίου

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΑΠΟ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΩΣ ΓΟΥΝΑΡΗ)

ΑΜΑΖΟΝΩΝ (ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΦΩΤΗΛΑ – ΑΓΡΑΙΩΤΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΚΥΜΗΣ – ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 128 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 35 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 25 – 27 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Καισαριανής

Ζυγά οδός:ΕΥΝΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ 45 ΚΑΙ 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΙΩΝΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Νέου Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΚΩ

ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΔΙΓΕΝΗ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

Δήμος Καματερού

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΝΑΡΗ – ΚΥΠΡΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΓΙΑΜΠΟΥΡΔΑΚΗ

Δήμος Γλυφάδας