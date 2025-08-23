Διακοπές ρεύματος σε 11 δήμους της Αττικής σήμερα (23/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Σάββατο (23/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Όπως αναφέρει, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ έως κάθετο: Ν. ΧΑΡΙΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΤΖΩΡΤΖ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Αχαρνών

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – Ι.ΣΤΑΣΣΗ – ΑΙΓΙΝΗΣ – ΑΝ. ΣΥΓΓΡΟΥ – ΚΙΛΙΚΙΑΣ – ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΣΤ. ΝΙΚΑ – ΑΛΚΜΗΝΗΣ – ΑΓ. ΖΩΝΗΣ – ΘΡΙΑΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ – ΑΙΓΙΣΘΟΥ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΑΔΑΜ – ΚΡΗΝΗΣ – ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ – ΣΤ. ΚΑΒΑΛΑΡΗ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από τις 08:00 πμ

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 5 έως κάθετο: ΝΑΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά οδός: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Βύρωνα

Ζυγά οδός: ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: ΚΩΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Περιστερίου- Χαϊδαρίου

ΦΑΒΙΕΡΟΥ – ΚΑΛΑΜΩΝ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΝΤΟΥ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΚΕΚΡΩΠΟΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ – ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Δήμος Ταύρου

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ έως κάθετο: ΑΡΑΧΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΠΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 3 έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Υμηττού

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΘΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Ηλιουπόλεως

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΥΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Ελληνικου