Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (29/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (29/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (29/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Διακοπές Ρεύματος τη Δευτέρα (29/9): Αναλυτικά οι Δήμοι

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΝΥΚΟΣ απο κάθετο: ΟΤΡΥΝΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΡΤΥΝΕΩΝ έως κάθετο: `ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΚΟΛΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΒΟΥ απο κάθετο: ΤΥΔΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΒΟΥ έως: ΜΕΛΙΣΣΟΥ 13 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 40 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΡΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 43 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΔΕΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 37 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ – Μ.ΜΑΣΚΑ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – Π.ΜΕΛΑ – ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΚΥΜΗΣ – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ – ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΛΟΠΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΩΝ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΙΘΩΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΝΔΡΟΥ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΑΡΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΓΑΥΔΟΥ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΗ, Π.ΔΕΛΤΑ.

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΡΕΛΛΑΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΡΕΛΛΑ – ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΙΚΑΡΙΑΣ – ΣΚΟΥΦΑ – ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΡΩΠΙΑΣ