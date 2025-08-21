Διακοπές ρεύματος σε 4 δήμους της Αττικής σήμερα (21/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Πέμπτη (21/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (21/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε πέντε περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΜΑΙΡΑΣ απο κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΘΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ 105 – 107 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΗΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩ.ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 240 έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22 – 24 έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Ηρακλείου – Μεταμόρφωσης

8:00:00 πμ – 12:00:00 μμ: ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΑΚΧΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΑΙΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΛΥΣΙΟΥ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΕΥΒΟΙΑΣ.

Δήμος Μαραθώνα