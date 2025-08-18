Διακοπές ρεύματος σε 5 δήμους της Αττικής σήμερα (18/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Δευτέρα (18/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Περιστερίου

ΚΟΝΔΥΛΗ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΡΕΩΝΤΟΣ – ΝΙΓΡΙΤΗΣ – ΝΥΜΦΑΙΟΥ – ΜΥΡΤΙΑΣ – Β. ΟΥΓΚΟ. Από 6:30:00 πμ έως 2:00:00 μμ.

Δήμος Πειραιώς

Ζυγά οδός: ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από κάθετο: ΝΟ 52 έως κάθετο: ΝΟ 56 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΜΥΡΩΝΟΣ από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ από κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από κάθετο: ΙΓΓΛΕΣΗ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Κρωπίας

ΚΟΡΩΠΙ – ΗΣΙΟΔΟΥ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 1:00:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 93 Α από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 93 Β από : 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Γλυφάδας