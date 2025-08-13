Διακοπές ρεύματος σε 7 δήμους της Αττικής σήμερα (13/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Τετάρτη (13/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ ΝΟ 44 έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ ΝΟ 5 – 7 έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ – Μ. ΑΝΤΥΠΑ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ – ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΩΝ – ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΕΩΣ

Δήμος Βούλας

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΑΛΩΝ απο κάθετο: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΙΣΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ 10 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΦΗ ΝΟ 12 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΑΣ έως κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΜΟΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΔΗΛΟΥ 1 έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 89 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 85 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 101 – 103 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Χαϊδαρίου

ΛΟΥΝΤΕΜΗ – ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΣΟΥΚΑΝΤΖΙΔΗ