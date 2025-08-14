Πειραιάς: Έφτασε το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Το “δώρο” του ΠΑΜΕ στα ΜΑΤ

Έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία.

Έφτασε στον Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (14/08) το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris”, το οποίο έγινε δεκτό με σφοδρές αντιδράσεις.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από τις 07:00 έξω από την πύλη για τα κρουαζιερόπλοια μπροστά από την πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία, μαζί με μέλη του ΠΑΜΕ και συλλογικότητες.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης, είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου "CROWN IRIS" (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί από νωρίς στο σημείο, αποκλείοντας τις εισόδους προς το λιμάνι, αλλά και τις πύλες εξόδου των επιβατών του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.

Νωρίτερα, δύο διμοιρίες ΜΑΤ εμπόδισαν την ανάρτηση πανό με συνθήματα στην οδό Αθηνών, το οποίο θα ήταν ορατό από το πλοίο.

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές των ημερών, εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ παρέδωσαν συμβολικά τρεις πυροσβεστήρες στις αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, η τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων.

Η παρέμβαση των ΜΑΤ στο Βόλο προκάλεσε επεισόδια και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Σημειώνεται ότι στο τέλος της πορείας για την Παλαιστίνη, πέταξαν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο Πειραιά.

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα του ΠΑΜΕ, αναφερόταν χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:

“Οι εργαζόμενοι, όλα τα συνδικάτα, να εκφράσουμε μαχητικά την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού”.

Τα αιτήματα, επίσης, ήταν τα εξής: