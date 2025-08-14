Σε “θέσεις μάχης” στον Πειραιά για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και η Αστυνομία ετοιμάζεται για καταστολή.

Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris φτάνει σήμερα στον Πειραιά, όπου αναμένεται να γίνει δεκτό με σφοδρές αντιδράσεις και διαδηλώσεις από τα ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία.

Για καταστολή των διαδηλώσεων είναι όμως έτοιμη και η Ελληνική Αστυνομία. Τα ΜΑΤ άλλωστε έδειξαν τις διαθέσεις τους και χθες στο Βόλο, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από φορείς και σωματεία της πόλης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν από νωρίς αποκλείσει τις εισόδους προς το λιμάνι, αλλά και τις πύλες εξόδου των επιβατών του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου. Μάλιστα δύο διμοιρίες ΜΑΤ εμπόδισαν την ανάρτηση πανό με συνθήματα στην οδό Αθηνών, το οποίο θα ήταν ορατό από το πλοίο.

Διότι το Ισραήλ απαιτεί όχι απλώς να αποβιβαστούν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, οι οποίοι φέρονται να είναι στρατιωτικοί του IDF και έποικοι σε παλαιστινιακά εδάφη, αλλά να μην “ενοχληθούν” και από τις αντιδράσεις στη γενοκτονία στη Γάζα.

Η παρέμβαση των ΜΑΤ στο Βόλο προκάλεσε επεισόδια και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Είναι επομένως προφανές ότι θα υπάρξει σκληρή αντιμετώπιση και των διαδηλώσεων στον Πειραιά, τις οποίες όπως αναφέρθηκε όμως οργανώνουν ισχυρά ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία.

To ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris AP Photo/Petros Karadjias

Με μοντέλο το μπλόκο στα πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό στο Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ εμπόδισε τα πλοία Evengolden και Cosco Shipping Pisces, που μετέφεραν πολεμικό υλικό για το Ισραήλ να δέσουν στο λιμάνι του Πειραιά. Επομένως τα πράγματα στο πρώτο λιμάνι της χώρας δεν θα είναι τόσο απλά για το κρουαζιερόπλοιο από το Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 7 το πρωί, στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (Λιοντάρι). Στη συγκέντρωση καλούν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

«Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον «τραμπούκο» που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, θα επιχειρήσει την Πέμπτη 14 Αυγούστου να «δέσει» στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι των εργατών που εμπόδισαν τα πλοία που μεταφέρουν πολεμικό υλικό για το κράτος δολοφόνο», σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωσή του το ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

«Το κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ πρέπει να έχει την ίδια τύχη που είχαν και το πλοία που μετέφεραν πολεμικό υλικό και δεν έδεσαν ποτέ στο λιμάνι!», αναφέρουν επίσης.

«Ανεπιθύμητο το κρουαζιερόπλοιο “Irish Crown”, που μεταφέρει ισραηλινούς “τουρίστες” στο λιμάνι του Πειραιά», τονίζει από την πλευρά του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ).

EUROKINISSI

Η γραμμή της κυβέρνησης

Στην κυβέρνηση βέβαια ελπίζουν κρυφά ότι καθώς το Irish Crown φτάνει στον Πειραιά παραμονές Δεκαπενταύγουστου η συμμετοχή θα είναι μειωμένη. Σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις στη Ρόδο, η κυβέρνηση είχε εφαρμόσει πάντως τον αντιρατσιστικό νόμο.

Ο δε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, έχει δηλώσει ότι θα συλλαμβάνεται όποιος εμποδίσει πολίτες τρίτων χωρών να εισέλθουν νόμιμα στη χώρα. Ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε κατηγορήσει ευθαρσώς στη Βουλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι στηρίζοντας διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης παίζουν το παιχνίδι της Τουρκίας δυναμιτίζοντας τη συμμαχία με το Ισραήλ. Ο δε υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε ζητήσει συγνώμη από τους ισραηλινούς “τουρίστες” που δεν αποβιβάστηκαν στη Σύρο λόγω των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Σημειωτέον επίσης πως στο πρώτο περιστατικό με το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στη Σύρο, ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ είχε επικοινωνήσει με το Γιώργο Γεραπετρίτη για να διαμαρτυρηθεί. Ενώ διπλωματικοί αναλυτές συνέδεαν τις πρόσφατες νέες καταπατήσεις εκτάσεων που ανήκουν σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι στη Δυτική Όχθη με εκβιασμό από πλευράς Ισραήλ για το θέμα του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.