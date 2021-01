Λιανεμπόριο: Εξετάζεται άνοιγμα στις 18 Ιανουαρίου με τη μέθοδο "click in shop"

Την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έχει προταθεί να ανοίξει με τη μέθοδο του "click in shop" το λιανεμπόριο και συγκεκριμένα τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και χρυσοχοΐας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Ο κ. Σταμπουλίδης σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης (12/1) στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι οι εισηγήσεις που έχουν λάβει για τις 18 Ιανουαρίου, αφορούν καταστήματα που παραδοσιακά κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως θα έχει συζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων που μελετά τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι σχετικές ανακοινώσεις αν δοθεί το «πράσινο φως» θα γίνουν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά στην ενημέρωση της Παρασκευής (15/1).

Ο κ. Σταμπουλίδης συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου για να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία, αφού έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.

Γώγος: Είναι πρόωρο να μιλάμε για "click in shop"

Ο καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος, προειδοποίησε εκ νέου την Τρίτη ότι δεν αποκλείεται η επιβολή ενός αυστηρότερου lockdown τον Μάρτιο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης ως προς την εξάπλωση του κορονοϊού.

«Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει ή έχουμε αύξηση κρουσμάτω της Covid-19, εξετάζεται ακόμα και το σενάριο του απαγορευτικού, του lockdown του Μαρτίου, το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Το στοίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχει το lockdown, αλλά και να εφαρμόζεται. Γιατί και τώρα είναι αυστηρό, αλλά δεν τηρείται. Στο πρώτο κύμα υπήρχε σοκ και δέος. Τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα» δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, ο κ. Γώγος είπε ότι κάθε τομέας θα ανοίγει με απόσταση 1-2 εβδομάδων από τον προηγούμενο, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Για το λιανεμπόριο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away».

«Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα» τόνισε.

Τι είναι το "click in shop"

Αν τελικώς ισχύσουν τα όσα προανήγγειλε ο κ. Σταμπουλίδης, τα εμπορικά καταστήματα των κλάδων ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος θα λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click in shop, ενώ οι υπόλοιποι θα λειτουργήσουν όταν δοθεί το "πράσινο φως" με τη μέθοδο του click away. Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται το κλείσιμο ραντεβού, με το click in shop η πώληση να γίνεται εντός του καταστήματος και το click away η παράδοση να γίνεται εκτός, όπως ίσχυσε κατά την εορταστική περίοδο. Και στις δύο περιπτώσεις η μετακίνηση πρέπει να γίνεται με την αποστολή SMS 2 στο 13033.

Ειδικότερα, με το «click in shop» ο καταναλωτής θα κλείνει ραντεβού στο κατάστημα, όπου θα μπορεί να δοκιμάσει τα προϊόντα της επιλογής του, να επιλέξει νούμερο ή χρώμα, αλλά και να αλλάξει προϊόντα που έχει ήδη προμηθευτεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πελατών εντός του καταστήματος θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα, ενώ δεν έχει διευκρινισθεί έως τώρα εάν θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και αν ναι, πόσος θα είναι αυτός, για την παραμονή των καταναλωτών στο κατάστημα. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και το ενδεχόμενο ο μέγιστος χρόνος παραμονής καθορίζεται από τον έμπορο.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα υπενθυμίζεται ότι:

Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

Σε καταστήματα από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.

Σε καταστήματα άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων. Σημειώνεται ότι το μοντέλο click in shop εισάγει ευκολίες και σε σχέση με τη διαδικασία των συναλλαγών, αφού ο καταναλωτής εφόσον μπαίνει στο κατάστημα θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο, ενώ με το click away, εάν δεν έχει πληρώσει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-shop της επιχείρησης, θα πρέπει να πληρώσει αποκλειστικά εκτός του καταστήματος μέσω ασύρματου POS.

