Μαρίν Λεπέν: Τι θα σημαίνει για την ΕΕ πιθανή νίκη της στις γαλλικές εκλογές

Στην προεκλογική της εκστρατεία στη Βουργουνδία, μετά την πρώτη της νίκη, όταν κατάφερε να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε χαρακτηριστικά: "Δεν θέλω να φύγω από την ΕΕ, δεν είναι αυτός ο στόχος μου". Ωστόσο, η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο.

Τα ποσοστά που συγκεντρώνει η ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της "Εθνικής Συσπείρωσης" (Rassemblement National) πλησιάζουν -επικίνδυνα- αυτά του Εμανουέλ Μακρόν. Και η ανησυχία εντείνεται, καθώς πολλά από αυτά που θέλει να πετύχει η Λεπέν για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική της Γαλλίας και το μεταναστευτικό συνεπάγονται με παραβίαση των κανόνων της ΕΕ.

Η πιθανή εκλογή της, όπως γράφει ο Guardian, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολιτικές της Λεπέν στο παρελθόν και σήμερα

Πλέον, η Λεπέν φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της να βγάλει τη Γαλλία -τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ- από το ενιαίο νόμισμα του ευρώ, αλλά και το ίδιο το μπλοκ.

Ωστόσο, οι παραπάνω βλέψεις της για τη χώρα στάθηκαν ως επί το πλείστον υπεύθυνες για τη μεγάλη ήττα της στις εκλογές του 2017, καθώς προκάλεσαν φόβο για τις οικονομικές συνέπειες αυτής της πολιτικής, κυρίως στους ηλικιωμένους ψηφοφόρους.

Σήμερα, η ΕΕ δεν περιλαμβάνεται καν ονομαστικά μεταξύ των δώδεκα βασικών θεμάτων του εκλογικού της προγράμματος. Πολλές από τις συγκεκριμένες προτάσεις της, ωστόσο, αντιβαίνουν κατάφωρα με τις υποχρεώσεις της ένταξης στην ΕΕ.

Οι αντίπαλοι της ακροδεξιάς ηγέτιδας, αλλά και σχολιαστές χαρακτήρισαν τη στρατηγική "Frexit in all but name". Πρόκειται για μια προσέγγιση που, αν και μπορεί να μην αποσκοπεί πλέον στην απομάκρυνση της Γαλλίας από την ΕΕ, επιδιώκει να την αναδιαμορφώσει εκ βάθρων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες.

«Η πολιτική της Λεπέν στην ΕΕ είναι: "Θα μείνουμε στο λεωφορείο, αλλά θα το οδηγήσουμε προς το γκρεμό"», δήλωσε ο Mujtaba Rahman , διευθυντής του τμήματος συμβούλων Eurasia Group για την Ευρώπη.

Υποστηρικτές της Μαρίν Λεπέν AP

"Θα προσπαθούσε να καταστρέψει την ΕΕ από μέσα", πρόσθεσε ο Rahman, χαρακτηρίζοντάς το ως "μεγαλύτερο απειλή από το Brexit".

Ο Πασκάλ Λαμί, πρώην επικεφαλής του επιτελείου του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, είπε ότι μια νίκη της Λεπέν θα ήταν μεγάλο σοκ σε μεγαλύτερη κλίμακα "από ό,τι ήταν ο Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο".

"Η κυριαρχική, προστατευτική, εθνικιστική ατζέντα της θα έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τη γαλλική δέσμευση για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιλαμβάνει προτάσεις που παραβιάζουν πλήρως τις συνθήκες τις οποίες έχει προσυπογράψει η Γαλλία", πρόσθεσε.

Το "κλειδί" για τα σχέδια της Λεπέν

Ένα πρόωρο δημοψήφισμα για την πρόταση νόμου για την "ιθαγένεια, την ταυτότητα και το μεταναστευτικό" μπορεί να χαρακτηριστεί ως "κλειδί" για τα σχέδια της Μαρίν Λεπέν, καθώς απευθύνεται σε ακροδεξιό κοινό, με εθνικιστικές αντιλήψεις. Σχέδιο το οποίο ωστόσο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες της ΕΕ και τους κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας.

Το ίδιο δημοψήφισμα θα καθιέρωνε "την υπεροχή του εθνικού δικαίου έναντι του ευρωπαϊκού δικαίου" για να επιτρέψει στη Γαλλία "όχι μόνο να ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές αλλά να συμβιβαστεί με την ευρωπαϊκή της δέσμευση για διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και την υπεράσπιση των συμφερόντων της", αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

"Είναι παράλογο", δήλωσε ο Jean-Louis Bourlanges , κεντρώος βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του γαλλικού κοινοβουλίου. "Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεις την υπεροχή του εθνικού δικαίου, δεν έχεις ευρωπαϊκό δίκαιο".

Η Λεπέν στοχεύει επίσης να παρέμβει στους συνοριακούς ελέγχους, παραβιάζοντας τους κανόνες της ΕΕ και του Σένγκεν, και να περικόψει μονομερώς τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Περαιτέρω σχέδια για μείωση των φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα θα παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς της ΕΕ.

Γάλλοι δικηγόροι ισχυρίζονται επίσης ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα απορρίψει το σχέδιο της Λεπέν για δημοψήφισμα με προεδρικό διάταγμα -αποφεύγοντας την κοινοβουλευτική έγκριση- ακριβώς επειδή κάθε δημοψήφισμα που αποσκοπεί στην τροποποίηση του συντάγματος πρέπει να έχει την υποστήριξη βουλευτών και γερουσιαστών.

ΕΕ, το "παρείσακτο και αυταρχικό" μπλοκ

Πριν μερικούς μόλις μήνες, η Μαρίν Λεπέν εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη δυσαρέσκειά της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς τη ως ένα "παρείσακτο και αυταρχικό" μπλοκ εγκλωβισμένο σε "μια ιδεολογία ανοιχτών συνόρων που κατέστρεψε την ταυτότητά μας".

Το όραμά της, όπως είπε, είναι μια "συμμαχία εθνών… με σεβασμό στους λαούς, τις ιστορίες και τις εθνικές κυριαρχίες", της οποίας τα μέλη θα μπορούσαν να "ευνοηθούν από τις δικές τους επιχειρήσεις και να αποκαταστήσουν μόνιμους ελέγχους" στα σύνορά τους.

Αλλά ακόμα κι αν απέτυχε να διακηρύξει την υπεροχή του γαλλικού δικαίου, τα... μικρά γράμματα στο πρόγραμμα της Λεπέν φαίνεται ότι θα οδηγήσουν τη Γαλλία αδυσώπητα στον δρόμο προς μια συγκρουσιακή σχέση με την ΕΕ, δεδομένου ότι η Γαλλία είναι απαραίτητη ρόλο εντός του μπλοκ.

"Θα μπορούσε να βάλει (την ΕΕ) σε αδιέξοδο ή να την παραλύσει", είπε ο Γκέοργκ Ρικέλες, πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος προέβλεψε "δραματική αποδυνάμωση" της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει κρίσεις, από την ασφάλεια μέχρι το κλίμα.

"Σίγουρα (η εκλογή της) θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, βραχυπρόθεσμα, τα επόμενα πέντε χρόνια. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αν εκλεγόταν με το πρόγραμμα που έχει, θα επανεκλεγόταν", κατέληξε ο Πασκάλ Λαμί.

