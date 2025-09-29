Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι και επίσημα από τη Δευτέρα η Γκίμπερλι Γκιρφόιλ.

H oρκωμοσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έλαβε χώρα την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον.

Το σχετικό σημείωμα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα στα social media ανέφερε τα εξής: “Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!”