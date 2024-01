Σεούλ: Δίωξη στον αρχηγό της αστυνομίας για το ποδοπάτημα στο Χάλοουιν

Εισαγγελείς στη Νότια Κορέα άσκησαν δίωξη σε βάρος του αρχηγού της μητροπολιτικής αστυνομίας της Σεούλ, κατηγορώντας τον ότι συνέβαλε λόγω αμέλειας στο ποδοπάτημα που σημειώθηκε το 2022 κατά τους εορτασμούς του Χάλοουιν στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 160 άνθρωποι, σύμφωνα με το γραφείο της Εισαγγελίας της Δυτικής Περιφέρειας της Σεούλ.

Οι κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής της αστυνομίας της Σεούλ Κιμ Κουάνγκ-χο απαγγέλθηκαν έπειτα από έναν χρόνο και πλέον μετά το ποδοπάτημα τον Οκτώβριο του 2022, όπου σκοτώθηκαν 159 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο του Χάλοουιν, στη συνοικία Ιταβεόν στη Σεούλ. Ο Κιμ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας που κατηγορείται σε σχέση με το ποδοπάτημα.

#SouthKorea: About 81 people have been receiving CPR after suffering from cardiac arrest in #Seoul's #Itaewon area due to overcrowding during the #Halloween festivities in Itaewon, a popular nightlife district in Seoul. pic.twitter.com/EjvJF3Ij9n

