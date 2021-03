The Spectator: Ο πανικός της ΕΕ και ο Μητσοτάκης γυμνόστηθος στο εξώφυλλο

Σε σκίτσο που κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού "Spectator" συμπεριλήφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άνγκελα Μέρκελ.

Το εν λόγω σκίτσο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ένα άρθρο του Matthew Lynn, το οποίο σχολιάζει με ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια τη διαχείριση των εμβολιασμών και τη διάθεση των εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προδίδει και ο τίτλος του: "Ο πανικός της Ευρώπης: Η κατάρρευση των εμβολίων".

Να σημειωθεί πάντως πως, εντός του άρθρου, δεν γίνεται κάποια αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την παρουσία του να περιορίζεται στο σχετικό σκίτσο, που αναπαριστά την εικόνα από την ημέρα που πήγε να εμβολιαστεί.

Όσο για το άρθρο, συντάκτης του οποίου είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Bust: Greece, the Euro and the Sovereign Debt Crisis", το μοναδικό σχόλιο για την Ελλάδα σχετίζεται με την προ δεκαετίας οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στη δυναμική του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Από εκεί και πέρα, ο συντάκτης κάνει λόγο για "πανικό της ΕΕ", την ώρα που η καταστροφή των εμβολιασμών γίνεται όλο και χειρότερο, όπως χαρακτηριστικά γράφει. "Αυτό που ξεκίνησε ως φαρμακευτική κρίση μετατρέπεται σε μια σειρά πολύ μεγαλύτερων υγειονομικών, οικονομικών και πολιτικών καταστροφών".

Ο Matthew Lynn γράφει πως "η Σύνοδος Κορυφής αυτής της εβδομάδας στόχευε να επαναφέρει το πρόγραμμα του εμβολιασμού στην Ευρώπη, ωστόσο, τελικά έδειξε πόσο άσχημα αυτό πήγε", κάνοντας λόγο για "αποτυχία της εμβολιαστικής εκστρατείας", η οποία "θα χαρακτηριζόταν κωμική αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο σοβαρή".

Τέλος, ο συντάκτης προβλέπει ότι η υγειονομική κρίση θα αποβεί μοιραία σε οικονομικό επίπεδο, προοιωνίζοντας μία "οικονομική καταστροφή", τη στιγμή που επικρατεί αλαλούμ με φαρμακευτικές εταιρείες (όπως η AstraZeneca) και όλα αυτά, την ώρα που "το τρίτο κύμα και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού απειλούν τον μη εμβολιασμένο πληθυσμό".

Το εξώφυλλο του "Spectator" αυτής της εβδομάδας:

