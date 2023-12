15 συναυλιακά ραντεβού μέχρι την άνοιξη του 2024 και οι καλλιτέχνες που ανυπομονούμε να ακούσουμε live σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους.

Δεν είναι πολλά τα ξένα ονόματα που αναμένεται να εμφανιστούν συναυλιακά μέσα στον ερχόμενο χειμώνα, και παράλληλα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις ανακοινώσεις και τις ετοιμασίες για τις συναυλίες του ερχόμενου καλοκαιριού, τις οποίες αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε συγκεντρώσαμε τα 15 πιο “εκρηκτικά” συναυλιακά ραντεβού – που θα μας συνοδεύσουν μέχρι την άνοιξη του 2024 – με πρωταγωνιστές Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες από ένα ευρύ μουσικό φάσμα.

NEKYIA – Γιάννης Αγγελάκας στη ΣΤΕΓΗ

Ο Γιάννης Αγγελάκας και η Όλια Λαζαρίδου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Tassos Vrettos

«Ονειρεύτηκα μια υποβλητική αφήγηση της Οδύσσειας» αναφέρει ο Γιάννης Αγγελάκας για την παράσταση “Νέκυα” που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης και κάνει πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Τότε θα ξεκινήσει η κατάβασή μας στο πιο απόκοσμο, μυστικιστικό και σχεδόν αποκρυφιστικό ομηρικό τοπίο: εκείνο της ραψωδίας «λ», όπου περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη. Την αφήγηση από σκηνής αναλαμβάνουν η Όλια Λαζαρίδου, αλλά και ο Γιάννης Αγγελάκας. Μαζί με δύο μουσικούς, τέσσερις γυναικείες φωνές και τον ηχητικό σχεδιασμό του Coti Κ., μας συντροφεύουν σε μια “surround” κατάβαση στον Άδη, στο θυμικό και στον εαυτό μας. “Ήθελα να μετατρέψω σε ψυχεδελικό λούνα παρκ την κατάβαση στον Άδη που περιγράφεται στη ραψωδία λ της Οδύσσειας” λέει ο Αγγελάκας και εμείς μαζί του!

Από 21 Δεκεμβρίου 2023 – Εισιτήρια στο onassis.org.

1000MODS στο Floyd

Οι 1000mods Promo material/FLOYD

Η μουσική χρονιά κλείνει “δυνατά” στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Floyd στην Πειραιώς με τα αγαπημένα μας “χιλιομόδια” και την εκρηκτική τους ενέργεια. Ο πιο καταιγιστικός τρόπος να πούμε ‘adios’ στο 2023 είναι ακούγοντας τις κιθάρες των 1000mods. Η psychedelic/ stoner rock μπάντα από το Χιλιομόδι Κορινθίας, που έχει δώσει εκατοντάδες επιτυχημένα shows σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2006. Γνωστοί για την αφοσίωσή τους στον vintage εξοπλισμό, τα πορτοκαλί ηχεία, τον παχύ και βαρύ αναλογικό ήχο και την έντονη σκηνική παρουσία οι 1000mods έρχονται στο Floyd ολοκληρώνοντας την επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία τους. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Mystic Tension.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 – Εισιτήρια στο more.com .

Tiger Lillies στο Half Note

Tiger Lillies

Μαθήματα νιχιλισμού, δηλαδή το καλύτερό τους! Το νέο πρότζεκτ των Tiger Lillies λέγεται “Lessons In Nihilism” και το φέρνουν στο αγαπημένο τους κοινό, το ελληνικό για λίγες παραστάσεις. Απολαυστικοί και πάντα ευρηματικοί, με αιχμηρή κοινωνική ματιά οι Tiger Lillies επιστρέφουν με μπροστάρη, όπως πάντα, τον Martyn Jacques. Όταν ξεκίνησαν ήθελαν να φτιάξουν μουσική που κανείς δεν θα μπορεί να την κατηγοριοποιήσει στα ράφια ενός δισκοπωλείου. Μουσική που να ξεχωρίζει και να είναι αυθεντική. Αυτό σίγουρα το κατάφεραν και το αποδεικνύουν σε κάθε νέα τους δουλειά. Συχνά ο Jaques σχολιάζει με γλυκόπικρο τρόπο τα ανθρώπινα αδιέξοδα. Για την ανθρωπότητα μας είχε πει λακωνικά ότι βρίσκεται σε ένα πολύ… στριμωγμένο σημείο. “Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα ψάρι μέσα στη γυάλα. Ένα ψάρι που κάνει συνεχώς τα ίδια λάθη”.

Από Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 – Εισιτήρια στο halfnote.gr

12ος Πίθηκος στο Μέγαρο Μουσικής

Ραπ στο Μέγαρο Μουσικής; Ναι κάτι τέτοιο αποκτά ενδιαφέρον όταν ραπ και κλασική μουσική “παντρεύονται” από έναν μάστερ του είδους. Μετά από το sold out Red Bull Symphonic τον περασμένο Δεκέμβριο στην “πόλη του” – όπως την αποκαλεί – τη Θεσσαλονίκη, ο 12ος Πίθηκος μαζί με το crew του ετοιμάζονται για ένα δυνατό show και αυτή τη φορά… στην Αθήνα. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ραπ σκηνής, ο Άκης (a.k.a. 12ος Πίθηκος) μαζί με την καταξιωμένη Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ πρόκειται να ταξιδέψουν το κοινό σε μια μοναδική μουσική εμπειρία, που αφηγείται την ανεπανάληπτη ιστορία μιας συνεργασίας μεταξύ ταλαντούχων καλλιτεχνών από διαφορετικό background. Μαζί του εμφανιστούν ο Άσαρκος και ο Hatemost, οι 2 από τους 3 MCs του θρυλικού συγκροτήματος Βήτα Πεις, καθώς και ο Εισβολέας, ο ταλαντούχος ράπερ που καταφέρνει με έναν μαγικό τρόπο να συνδυάσει τη ραπ με το ρεμπέτικο και τα μπλουζ, αλλά και ο Sonqo Pura, μέλος των “Επίλεκτων”.

9 Ιανουαρίου 2024 – Εισιτήρια στο megaron.gr.

Laura Jane Grace στη ΣΤΕΓΗ

Laura Jane Grace Bella Peterson

Αναρχική μουσικός, υποψήφια για ΕΜΜΥ, συγγραφέας, ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια. Την ακούσαμε στα «Τείχη» του Χρήστου Σαρρή, την ταινία μικρού μήκους που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ “Archive of Desire”, να τραγουδά συγκλονιστικά, εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη. Η Laura Jane Grace είναι μια ηγετική φυσιογνωμία της σύγχρονης ροκ σκηνής, τόσο με την προσωπική της καριέρα όσο και ως επικεφαλής της μπάντας Against Me! την οποία ίδρυσε στην πόλη Νέιπλς της Φλόριντα στα τέλη της δεκαετίας του 1990. To 2023 σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή της Λόρα Τζέιν Γκρέις με έναν νέο δίσκο που έρχεται να ταρακουνήσει το –1 της Στέγης και από εκεί να εκτιναχθεί για την παγκόσμια περιοδεία του. Το “Dysphoria Hoodie” είναι ένα τραγούδι για τη δυσφορία φύλου και το αγαπημένο σου φούτερ με κουκούλα. Είναι το φούτερ που φοράς όταν αισθάνεσαι άσχημα και … θέλεις να κρύψεις το κεφάλι σου, να εξαφανιστείς….».

Σάββατο 13 Ιανουαρίου – Εισιτήρια στο onassis.org

“Ρεμπέτικο” – Σταύρος Ξαρχάκος στο Μέγαρο Μουσικής

Το θρυλικό ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ του Σταύρου Ξαρχάκου για δύο βραδιές στο ΜΜΑ

Για δύο βραδιές η σκηνή της Αίθουσας Τριάντη μετατρέπεται σε ρεμπέτικο πάλκο για να φιλοξενήσει αυτήν την ιστορική συναυλία-αφιέρωμα στο “Ρεμπέτικο”, την οποία είδαμε στο Ηρώδειο και η οποία που καθήλωσε και συγκίνησε 9.000 θεατές. Οι μουσικές και τα τραγούδια που σφράγισαν την ταινία-σταθμό στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, παρουσιάζονται “ζωντανά” και επίκαιρα, σαράντα χρόνια μετά. Μπροστά στα μάτια μας, ο Σταύρος Ξαρχάκος -μαζί με 20 ακόμα μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες– μας μεταφέρει τη συγκίνηση, τον διονυσιασμό, το φως, αλλά και τα γοητευτικά σκοτάδια των ορχηστρικών και των τραγουδιών του εμβληματικού αυτού έργου που φέτος έκλεισε σαράντα χρόνια από τότε που ρίζωσε στις καρδιές μας. Must-see χωρίς καμία αμφιβολία.

17-18 Ιανουαρίου 2024 – Εισιτήρια στο megaron.gr

Μαρία Φαραντούρη – Γιώτα Νέγκα στο Παλλάς

Μια αναπάντεχη συνάντηση ανάμεσα στη Μαρία Φαραντούρη και τη Γιώτα Νέγκα, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ερμηνεύσουν ένα απάνθισμα από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Μας προσκαλούν για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έγραψαν κορυφαίοι στιχουργοί και συνθέτες συνοδεύοντας αλησμόνητες κινηματογραφικές στιγμές, τραγούδια που απέκτησαν μια δική τους αυτόνομη πορεία, έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Όπως μας λένε πρόκειται για μία παράσταση που κλείνει το μάτι σε όλους τους σινεφίλ, στους θαμώνες των θερινών σινεμά, στους λάτρεις των ασπρόμαυρων ιστοριών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, στους εραστές του νεότερου σινεμά και των σύγχρονων δημιουργών. Ασπρόμαυρα και έγχρωμα όνειρα συναντιούνται για ένα βράδυ μόνο!

30 Ιανουαρίου 2024 – Εισιτήρια στο more.com

Οι Τherion στο Fuzz Club

Therion Leviathan III

Εκεί που το metal αποκτά συμφωνική χροιά έρχονται οι Σουηδoί θρύλοι “Τherion” και κάνουν χαμό! Με περισσότερα από 35 χρόνια πορείας, το συγκρότημα, που πλαισιώνει τον μουσικό “εγκέφαλο” και δημιουργό Christofer Johnsson, ήταν ένα από τα πρώτα σχήματα που πίσω στα 90s συνδύασε το metal με τον κόσμο της συμφωνικής μουσικής εμπλουτίζοντας τον ήχο τους με ορχηστρικά στοιχεία. Δικαίως ο Christofer Johnsson θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του συμφωνικού metal σήμερα, που με τις καινοτομίες και τη συνδρομή του το καθόρισε. Το συγκρότημα κάνει άλλη μία στάση στο πολύπλευρο και συνδυαστικό μουσικό ταξίδι του, συνδυάζοντας τη metal με τα χορωδιακά και ορχηστρικά στοιχεία επί σκηνής.

10 Φεβρουαρίου 2024 – Εισιτήρια στο more.com

Λένα Πλάτωνος και Stergios T. στη Στέγη

The Tradoxicals_ Lena_Platonos and Stergios STEGH Onassis

Όχι παραδοσιακά, αλλά «παραδοξιακά» με τη Λένα Πλάτωνος. Οι συστάσεις περιττεύουν. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στη Στέγη με το νέο μουσικό εγχείρημά της, που συνδυάζει τη μουσική παράδοση με τα συνθεσάιζερ και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Το 2015 μελοποίησε και παρουσίασε ποίηση της Emily Dickinson και του Κώστα Καρυωτάκη στην Κεντρική Σκηνή. Το 2017 παρουσίασε ένα ξεχωριστό live μαζί με τον σπουδαίο Philip Jeck, που πλαισίωσε την προβολή του ντοκιμαντέρ «λπ» του Χρήστου Πέτρου για τη ζωή και το έργο της. Φέτος, η Λένα Πλάτωνος και ο σταθερός συνεργάτης της, Stergios T. (Στέργιος Τσιρλιάγκος), θα παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια με τη δική τους οπτική και θα είμαστε εκεί.

01-02 Μαρτίου 2024 – Πληροφορίες στο onassis.org

Dream Wife στο Gagarin

Dream Wife

Τρεις τύπισσες που θέλουν να διαλύσουν την πατριαρχία. Έτσι είχαν αυτοπροσδιοριστεί σε συνέντευξή τους στο Rolling Stone, που το 2018 τις συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 13 καλύτερα acts του Lollapalooza. Η ιστορία των Dream Wife ξεκινά το 2014, όταν η Rakel Mjöll (lead vocals), η Alice Go (guitar, vocals) και η non-binary Bella Podpadec (bass, vocals) φτιάχνουν ένα fake συγκρότημα, για το concept ενός art project στο πανεπιστήμιο του Brighton. Αμέσως μετά την αποφοίτησή τους μετακομίζουν στο Λονδίνο και 2 χρόνια αργότερα κυκλοφορούν το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. Το NME τις βαθμολογεί με πέντε αστέρια, τις κάνει εξώφυλλο και δηλώνει ότι περιμέναμε πολύ καιρό να εμφανιστεί μια μπάντα σαν κι αυτή. H Άνοιξη του 2024 θα τις βρει για μια βραδιά στο Gagarin 205 στη Λιοσίων.

2 Μαρτίου 2024 – Εισιτήρια στο more.com

Uli Jon Roth (Scorpions) στο Fuzz

Uli Jon Roth Promo Photo

Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες της ιστορίας, ο θρυλικός Uli Jon Roth γιορτάζει 50 χρόνια on stage και έρχεται με τη μπάντα του στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση, ως μέλος των Scorpions τη δεκαετία του 1970, με τους οποίους κυκλοφόρησε τους δίσκους “Fly to the Rainbow”, “In Trance”, “Virgin Killer”, “Taken by Force” και “Tokyo Tapes”, ενώ είναι αυτός που δημιούργησε το νεοκλασικό metal είδος και εφηύρε την sky guitar. Σε αυτό το λάιβ έρχεται για ένα κατά κόρον Scorpions set και με πενταμελές σχήμα για μια εμφάνιση που αν μη τη άλλο θα είναι ένα καλτ ταξίδι στο χρόνο!

2 Μαρτίου 2024 – Εισιτήρια στο more.com

Soundwalk Collective και Patti Smith στη ΣΤΕΓΗ

Soundwalk Collective / Stephan Crasneanscki - Patti Smith STEGH Onassis

Την απολαύσαμε στο Ηρώδειο το καλοκαίρι του 2022 και τώρα η θρυλική ποιήτρια Patti Smith προσγειώνεται στη Στέγη για να συμμετάσχει στα ηχοτοπία της Soundwalk Collective. Το “Correspondences” είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία ανάμεσα στη Soundwalk Collective του Stephan Crasneanscki και την Πάτι Σμιθ. Έχοντας ήδη διανύσει περισσότερα από 10 χρόνια, διατρέχει μια πληθώρα γεωγραφιών και του φυσικού τους περιβάλλοντος, όπου οι καλλιτέχνες έχουν αποκαλύψει ηχητικά χνάρια που άφησαν εκεί ποιητές, κινηματογραφιστές και επαναστάτες, καθώς και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Το «Correspondences», που περιλαμβάνει ζωντανές ταινίες και director’s cuts, ερμηνεύουν ο Στέφαν Κρασνεάντσκι και ο Simone Merli της Soundwalk Collective, η Πάτι Σμιθ και special guests. Τα visuals της παράστασης είναι από τον Pedro Maia.

14-15 Μαρτίου 2024 – Πληροφορίες στο onassis.org

Ville Valo (ΗΙΜ) στο Fuzz Club

VILLE VALO – NEON NOIR

H φωνή που σφράγισε τις μουσικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς επιστρέφει για να δώσει δύο μοναδικά headline shows σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το “κακό παιδί” των HIM ετοιμάζει τις βαλίτσες του για δύο αξέχαστες συναυλίες μπροστά από το φανατικό κοινό του. H ανδρόγυνη emo φιγούρα του VV έγινε το απόλυτο είδωλο των 2000s σε τραγούδια όπως τα “Join me in Death”, “Right Here in My Arms”, “Funeral of Hearts”, “Wings of the Butterfly” και “When Love and Death Embrace”. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τον πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό του δίσκο με τον τίτλο “Νeon Noir” με την ιδέα να ολοκληρώσει συμβολικά αυτό που ξεκίνησαν οι HIM. Θα το καταφέρει; Αναμένουμε να το δούμε on stage. Special guests και στις δύο συναυλίες θα είναι οι Zetra!

Αθήνα 4 Απριλίου 2024, Πληροφορίες στο highpriority.gr

Emperor στο Floyd

Emperor

Για κάποιους οι Emperor είναι συνώνυμοι του ακραίου ήχου της Σκανδιναβικής χερσονήσου, για άλλους το επιδραστικότερο σχήμα που γέννησε η Νορβηγική μαυρομεταλλική σκηνή. Μία σκηνή την οποία οι ίδιοι άνδρωσαν, με συνοδοιπόρους τους επίσης εμβληματικούς Mayhem, Enslaved, Darkthrone, Immortal, Satyricon και Arcturus, μεταξύ άλλων. Ήταν Φεβρουάριος του 1994, όταν το ντεμπούτο των Emperor “In The Nightside Eclipse” έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν μόνο η αρχή. Την άνοιξη του 2024 επιστρέφουν στην χώρα μας, 27 ολόκληρα χρόνια μετά, με μία best-of setlist, σε μία μοναδική ζωντανή εμφάνιση, που ήδη προβλέπεται θρυλική και που θα λάβει χώρα στο Floyd, τον νέο αγαπημένο μας συναυλιακό χώρο της Αθήνας.

6 Απριλίου 2024 – Εισιτήρια στο more.com.

Nothing But Thieves στο Γκάζι

Nothing But Thieves

Οι Βρετανοί ποπ-ρόκερς Nothing But Thieves έρχονται στην Αθήνα με το πρόσφατο άλμπουμ τους “Dead Club City” που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και πήγε κατευθείαν στο Νο1 των UK charts, ενώ παράλληλα η συνεργασία τους με τους Purple Disco Machine και Duke Dumont στο “Something On My Mind” έγινε ένα από τα top hits της χρονιάς. To 2023 δεν τα πήγαν και άσχημα. Τα τελευταία χρόνια τα τραγούδια τους συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια streams, οι περιοδείες τους είναι sold out και η μουσική τους ακούγεται σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές (όπως Vikings, The Royals, The Vampire Diaries, κλπ) και παιχνίδια (FIFA 16, NHL 17 και 18, Need For Speed Payback, κλπ). Θα εμφανιστούν στο στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι.