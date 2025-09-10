ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Στο 2,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικά τα ποσοστά.

Μικρή μείωση κατέγραψε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Αύγουστο, καθώς κινήθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο και έναντι αύξησης 3% τον Αύγουστο πέρυσι.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, καθώς στα είδη διατροφής και στις υπηρεσίες καταγράφονται νέες ανατιμήσεις. Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%).

Στον αντίποδα, οι μόνες μειώσεις τιμών υπήρξαν σε ελαιόλαδο (33,2%), νωπά λαχανικά, πατάτες και σάλτσες. Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%). Αλλά και μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν επιπλέον κατά 0,5%. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκαν αυξήσεις.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

2,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες- καρυκεύματα.

1,2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

7,7% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

3,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

0,6% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

0,6% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

1,6% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

1,7% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

1,2% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές» δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθη- κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.

0,2% στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Αύγουστο εφέτος σε σχέση με τον Αύγουστο πέρυσι, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, παρουσίασε μείωση 0,6% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Αύξηση 0,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.490 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.438 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 11,3% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 8.954 έναντι 9.040 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1%.

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 178.392 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 172.757 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (αύξηση 4,6% είχε υπάρξει το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 107.825 έναντι 106.399 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Παράλληλα, τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν 5.745 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 6.326 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 9,2% (αύξηση 11% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 5.495 έναντι 6.027 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%.

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν 61.499 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 58.416 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (αύξηση 17,5% είχε σημειωθεί το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 58.834 έναντι 55.539 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Μείωση 0,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, αν και η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 0,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 0,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι αύξησης 10,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

Κατά 4% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά 2% του δείκτη παροχής νερού.

Από την αύξηση:

Κατά 0,5% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Κατά 2,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το 7μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2024.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.