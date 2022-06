"Πρόσω ολοταχώς" για νέο ρεκόρ πληθωρισμού - Συναγερμός για "τσουνάμι" επιπτώσεων

Ολική ανατροπή φέρνει στο βασικό σενάριο του πληθωρισμού, όπως καταγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που εστάλη στις Βρυξέλλες πριν λίγες εβδομάδες, το συνεχές κύμα ανατιμήσεων. Έτσι από το 5,6%, που είχε αποτυπωθεί στο σχετικό κείμενο πριν λίγες εβδομάδες,βαίνουμε ολοταχώς σε μέσα ετήσια ποσοστά, στο 7,6%,

Χαρακτηριστική, πάντως, ήταν η αναφορά, την προηγούμενη εβδομάδα, του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στον Ρ/Σ Real Fm, που παρέπεμψε σε πιο δυσοίωνες προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως πχ η Κομισιόν με εκτίμηση στο 6,3%, για τον πληθωρισμό.

Μάλιστα ο υπουργός υπενθύμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στο ακραίο της σενάριο βλέπει πορεία πάνω από 7% σε ετήσια βάση φέτος, ενώ να προσθέσουμε ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή έχει πρόβλεψη ακόμη και για ποσοστό πάνω από 11%.

Νέο ρεκόρ

Με βάση πάντως τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο πληθωρισμός το Μάιο αναμένεται να καταγράψει νέο ιστορικό ρεκόρ, κινούμενος πάνω από το φράγμα του 11% από 10,2% τον Απρίλιο.

Αυτή όμως η εξέλιξη φέρνει, πέρα από το βαθύ κούρεμα της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και συνακόλουθες ανατροπές στο μακροοικονομικό σενάριο και δη την πορεία της ανάπτυξης.

‘Ετσι, πέρα από το ότι, ήδη, η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ έχει πέσει κατά μία μονάδα, στο 3,1% από 4,5%, ένα “φρένο” στην κατανάλωση λόγω του συνεχιζόμενου ράλι τιμών, αναπόφευκτα, θα επιφέρει και νέα πλήγματα στο ΑΕΠ. Τούτου δοθέντος μια νέα αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων είναι στο ορίζοντα με το εναλλακτικό σενάριο για το ΑΕΠ να βάζει τον πήχη στην περιοχή του 2,1%. Μια τέτοια εξέλιξη, βέβαια, οδηγεί σε ολική ανατροπή της όλης πορείας της οικονομίας με πολλαπλές επιπτώσεις.

Όπως, χαρακτηριστικά. αναφέρεται στο κείμενο για το Πρόγραμμα Σταθερότητας, που εστάλη στις Βρυξέλλες “η μεγαλύτερη άνοδος -κατά δύο μονάδες- του πληθωρισμού στο 7,6% θα έχει υφεσιακό αντίκτυπο στην οικονομία προκαλώντας απώλειες άλλης μιας μονάδας στην ανάπτυξη, που θα υποχωρήσει στο 2,1%, 1,3 μονάδας στην ιδιωτική κατανάλωση, 1,7 μονάδας στις εξαγωγές και 2,2 μονάδων στις επενδύσεις.” Όλα αυτά βέβαια εφόσον επαληθευτούν θα επιφέρουν προβλήματα και στην αγορά εργασίας, την ώρα που γίνεται η μεγάλη προσπάθεια για αποκλιμάκωση της ανεργίας και βέβαια θα αποτυπωθούν και στα κόστη δανεισμού της χώρας.

Κυρίαρχη η αβεβαιότητα

Είναι προφανές, πάντως, με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό και τις πολιτικές εξελίξεις, ότι η οικονομία πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, κάτι που τονίζουν εμφατικά κορυφαίοι οικονομικοί κι επιχειρηματικοί παράγοντες. “Η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχη” ανέφερε χαρακτηριστικά χθες στο NEWS 24/7 μιλώντας στο περιθώριο παρουσίασης του νέου κύκλου του θεσμού των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 13η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου μάλιστα επισήμανε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα καθ΄όλο το έτος τονίζοντας, βέβαια, ότι αυτό το δυσμενές περιβάλλον δε θα πρέπει να αποθαρρύνει τους νέους από μια συνεχή προσπάθεια για νέες επιχειρηματικές ιδέες και κινήσεις.

Η κυβέρνηση

Πάντως, πέρα από την προσπάθεια, που μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, καλείται κάθε οικονομικά δρων να καταβάλλει, θα πρέπει άμεσα και η πολιτεία να προβεί σε πιο αποτελεσματικές κινήσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν άλλοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. ώστε να κρατηθεί η ζήτηση και όσο είναι δυνατόν οι τιμές.

Προχθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Σερραϊκής Γαλακτοβιομηχανίας “ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ” κ. Παναγιώτης Τσινάβος, με την ευκαιρία παρουσίασης της νέας Μονάδας Βιοαερίου και παραγωγής ΑΠΕ, μίας επένδυσης 6 εκατ. ευρώ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε τόνισε ότι τα ισχυρά φαινόμενα κερδοσκοπίας δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά από το κράτος, οπότε το πρόβλημα θα ρυθμιστεί αναγκαστικά από την ίδια την αγορά, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης.

“Θεωρώ ότι είναι η αντίδραση όσων έχασαν στην κρίση και στην πανδημία και ελέγχουν τις αλυσίδας τροφοδοσίας διεθνώς. Προσπαθούν να κερδίσουν και να αναπληρώσουν όσα έχασαν. Έτσι οι τιμές ανέβηκαν 100% αρκετά πριν από την έναρξη του πολέμου. Κρύβουν προϊόντα και τα δίνουν όποτε θέλουν. Υπάρχει π.χ. συσσώρευση από πρωτεΐνες ή από σκόνη γάλα, αλλά δεν τα δίνουν για να ανέβει η τιμή. Δυστυχώς ζούμε σε ελεύθερη αγορά και σκληρή και κανένα υπουργείο δεν μπόρεσε να τα καταφέρει αποτελεσματικά στον έλεγχο της αγοράς. Δεν εγινε καμια αποτελεσματική παρέμβαση” συμπλήρωσε.

Πάντως ο επικεφαλής της “ΚΡΙ ΚΡΙ” εξέφρασε την ελπίδα οτι οι πληθωριστικές πιέσεις θα καμφθούν σχετικά σύντομα, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται αναγκαστικά, μείωση των τιμών στα ράφια της λιανικής .

Μειώσεις ΦΠΑ

Με τις φωνές να πληθαίνουν, συνεπώς, από όλο το φασμα της οικονομίας και του επιχειρείν, το οικονομικό επιτελείο καλείται να βρει λύσεις ώστε και τα νοικοκυριά να κρατήσει όρθια, και τη δημοσιονομική ισορροπία να κρατήσει αλλά την ανάπτυξη να τονώσει. Βέβαια, με δεδομένα τα κόστη δανεισμού, τα περιθώρια είναι πεπερασμένα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με μειώσεις έμμεσων φόρων. Έτσι, η όλη άσκηση έχει πολλαπλό δείκτη δυσκολίας. Και σε αυτό βέβαια το σκηνικό έρχεται να προστεθεί και η μειωμένη απόδοση που έχουν τα όποια “αναχώματα” στην ακρίβεια έχουν ληφθεί μέχρι τώρα.

Αναπόφευκτα, με δεδομένη την πορεία των τιμών, “μπαινοβγαίνει” στη συζήτηση για μειωμένο ΦΠΑ στα τρόφιμα και δη σε συγκεκριμένα βασικά είδη, με την κυβέρνηση να είναι απρόθυμη προς ώρας να προβεί σε κάποια κίνηση, καθώς εκτιμάται ότι δε θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στις τιμές, αλλά θα επιφέρει και νέα επιβάρυνση στο κρατικό ταμείο.

Πάντως, ο πληθωρισμός στην ομάδα με τα είδη διατροφής έτρεχε με μεγαλύτερη ταχύτητα από το μέσο πληθωρισμό τον Απρίλιο φθάνοντας στο 10,9%, όταν την ίδια περίοδο του 2021 ήταν αρνητικός κατά 1,2%. Κάτι που με απλά λόγια σημαίνει ότι ο καταναλωτής, και ειδικά από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που δαπανά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για τρόφιμα, καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει βασικές ανάγκες. Και βέβαια ούτε λόγος για τα καύσιμα, όπου πέρα από το ράλι σε βενζίνη, το φυσικό αέριο τον Απρίλιο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας ακρίβειας με αύξηση 122,6% και ο ηλεκτρισμός με 88,8%. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις, βέβαια, έχουν πάρει οι τιμές στη στέγαση, σημείο με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο. Εκεί, τον Απρίλιο η ΕΛΣΤΑΤ είχε δείξει εκτόξευση των τιμών κατά 35,2%.

