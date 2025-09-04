Πρωταθλήτρια στο real estate η Αργολίδα – Αξίες και τιμές πώλησης

Η δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως το Airbnb, αυξάνει την ελκυστικότητα των τοπικών αγορών και δημιουργεί επιπλέον πίεση στις τιμές.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση σε Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, με την Αργολίδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο.

Η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για παραθαλάσσιες κατοικίες και εξοχικά. Οι περιοχές αυτές, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Αττική, προσελκύουν αγοραστές που αναζητούν είτε μόνιμη κατοικία σε πιο ήρεμο περιβάλλον είτε ακίνητα για θερινή χρήση. Ο τουριστικός χαρακτήρας τους ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική τους.

Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς οι αγοραστές βλέπουν τις συγκεκριμένες αγορές ως ασφαλή επιλογή για τοποθέτηση κεφαλαίου. Η δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως το Airbnb, αυξάνει την ελκυστικότητα των τοπικών αγορών και δημιουργεί επιπλέον πίεση στις τιμές.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει η βελτίωση των οδικών υποδομών, όπως η Ολυμπία Οδός και οι οδικές συνδέσεις με την Εύβοια, που καθιστούν τις περιοχές πιο προσιτές. Σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών, η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε άνοδο της αξίας των ακινήτων.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στην Αργολίδα, ανήλθε στα 2.000 ευρώ ανά τ.μ. από 1.754 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 14%.

Στην Κορινθία, η μέση τιμή πώλησης βρίσκεται στα 1.635 ευρώ ανά τ.μ. από 1.528 ευρώ που στοίχιζε πέρσι. Σημειώθηκε δηλαδή, η αύξηση της τάξεως των 7%.

Τέλος, στην Εύβοια, η μέση τιμή αγοράς έφτασε τα 1.437 ευρώ ανά τ.μ. από 1.344, την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Η αξία δηλαδή, ανέβηκε κατά 6,90%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Αργολίδα

Μονοκατοικία, 120 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 3.333,33 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 88 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.159,9 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 145 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.206,9 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 280 τ.μ., ισόγειο, έξι υπνοδωμάτια, πωλείται στα 8.928,57 ευρώ ανά τ.μ.

Κορινθία

Διαμέρισμα, 60 τ.μ., 5ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, πωλείται στα 2.998,33 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 950 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.468,53 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 200 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.600 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 250 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.280 ευρώ ανά τ.μ.

Εύβοια

Διαμέρισμα, 96 τ.μ., 4ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.135 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 325 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.092,31 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 150 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.200 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 276 τ.μ., 1ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.355,7 ευρώ ανά τ.μ.