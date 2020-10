Κορονοϊός: Ώρα αποφάσεων για τον Μητσοτάκη - Πιθανή δήλωσή του για νέα μέτρα

Οι 865 νέες μολύνσεις από κορονοϊό χθες σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ενώπιον νέων δύσκολων αποφάσεων, με πιθανότερο σενάριο στο τραπέζι μέτρα που αποτελούν ένα στάδιο πριν από το lock down, όπως μάσκες παντού και περιορισμό κυκλοφορίας μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όχι όμως μέτρα γενικότερης καραντίνας όπως την άνοιξη, τουλάχιστον επί του παρόντος.

ADVERTISING

Όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός επέστρεψε χθες αργά το απόγευμα από την Κύπρο και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού. Για νέα μέτρα ή για το εάν θα τοποθετηθεί ο ίδιος, θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο κ.Μητσοτάκης αφού επισκεφθεί στις 11 το πρωί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακκελαροπούλου στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων συναντήσεων τους και ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους περιφερειάρχες για το συντονισμό και την εκτίμηση της πορείας του κορονοϊού και είναι πιθανόν το απόγευμα να απευθυνθεί με τηλεοπτική του δήλωση προς τους πολίτες, όπως έκανε τακτικά και στο ξεκίνημα της πανδημίας την άνοιξη.

Τώρα όμως η εικόνα είναι πολύ διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση ξορκίζει αυτή τη στιγμή ένα γενικό lock down και πάντως δεν είναι στο σχεδιασμό της. Εξάλλου, υπάρχει μία συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ να μην προχωρήσει κανένα κράτος- μέλος μόνο του σε νέο γενικό lock down, αλλά να παραμείνει ζωντανή έστω και με... μηχανική υποστήριξη η οικονομία. Ευρωπαϊκές χώρες όμως, που βλέπουν η μία μετά την άλλη το νέο κύμα κορονοϊού να γιγαντώνεται, προβαίνουν σε τοπικά και μερικού χαρακτήρα lock down, όπως για παράδειγμα η Γαλλία.

Η κυβέρνηση εστιάζει μεν στις συναθροίσεις σε πλατείες, ωστόσο το γεγονός είναι ότι η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται στην πραγματικότητα στην αδυναμία επιβολής του ωραρίου λειτουργίας σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και στα “κρυφά” κορονο-πάρτι. Εξ ου και έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση για περιορισμό κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αντιδράσεις προκάλεσε εν τω μεταξύ το γεγονός ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές όπως ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος ιδεολογικοποίησαν την πανδημία, υποστηρίζοντας – φυσικά χωρίς κανένα στοιχείο- ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στην μεγάλη συγκέντρωση την ημέρα της δικαστικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή!

Μία θεωρία που φυσικά δεν εξηγεί πως η Καστοριά βρέθηκε στο “κόκκινο” και πως Θεσσαλονίκη ,Λάρισα, Σέρρες, Ιωάννινα και Βοιωτία ανέβηκαν στην κλίμακα συναγερμού στο πορτοκαλί, με τη λήψη των επακόλουθων μέτρων που αυτό συνεπάγεται.

Η κυβερνητική γραμμή εστιάζει στην αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων, αλλά περιορίζεται ταυτόχρονα σε απλές συστάσεις προς ιεράρχες που ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται σε τοπικό lock down όπως η Κοζάνη καλούν τους πιστούς να κοινωνήσουν από το ίδιο κουταλάκι.

Τα δε κρούσματα σε γηροκομεία δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν “τρύπες” στα πρωτόκολλα, παρά την αυστηροποίηση των κανόνων και την αύξηση των τεστ. Η αυτοκτονία του ιδιοκτήτη του γηροκομείου στον Αγ. Στέφανο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα και που είχε και ο ίδιος διαγνωσθεί θετικός, συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν ο εντοπισμός κρουσμάτων στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιος Σάββας, καθώς οι καρκινοπαθείς είναι ομάδα υψηλότατου κινδύνου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr