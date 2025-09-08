Οι “πόρτες” που “χτύπησε” ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στη “μεσαία τάξη”, στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά και στο κεντρώο κοινό, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει στην ίδια πορεία με την ίδια πολιτική μέχρι το 2027 και πως δεν θα δώσει δαχτυλίδι διαδοχής.

Με αιχμή του δόρατος μία συνολική μείωση φόρων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ επανεκκίνηση για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.

Χτύπησε πρώτα από όλα την πόρτα της λεγόμενης “μεσαίας τάξης”, επιχειρώντας ταυτόχρονα να δείξει ότι με φοροελαφρύνσεις ενισχύει την οικογένεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, καθώς και τους νέους. Μένει βέβαια να φανεί στις μετρήσεις εάν το καλάθι της φετινής ΔΕΘ θα αποδώσει πολιτικά ή εάν τα μέτρα θα τα καταπιεί αμέσως η ακρίβεια των τελευταίων ετών. Σημειωτέον ότι οι μισθωτοί θα δουν αποτελέσματα στην τσέπη τους από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα περιμένουν τις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Ο πρωθυπουργός τόσο στην ομιλία του όσο και κατά τη συνέντευξη τύπου θέλησε πάντως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι προχωρά στη “μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία της Μεταπολίτευσης” – όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε – ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει να ανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις. Αλλά επικαλέστηκε ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρά σε ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους διότι η πολιτική της τα έξι τελευταία χρόνια έφερε δημοσιονομικούς καρπούς.

Θέλησε άλλωστε επίσης να αποπνεύσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την έκβαση των επόμενων εκλογών, οι οποίες τόνισε πολλάκις ότι θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε έτσι να κόψει τη συνεχή συζήτηση και στο εσωτερικό της ΝΔ για το χρόνο και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, η οποία εντείνει την ηττοπάθεια και αποσυντονίζει την κυβέρνηση.

“Δεν με προβληματίζει αυτή στιγμή η εκλογική μας στρατηγική το 2027. Γιατί αν κινούμουν με αυτή τη λογική θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις. Το 2027 θα κάνουμε το ταμείο“, είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε και το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου (κάτι που ζητούν επίμονα βουλευτές της ΝΔ, φοβούμενοι για την επανεκλογή τους). Ενώ ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα συναινέσει σε αλλαγή αρχηγού στη ΝΔ “εν κινήσει”. Δηλαδή ότι δεν θα δώσει δαχτυλίδι διαδοχής, όπως είχε δώσει το 2004 ο Κώστας Σημίτης στο Γιώργο Παπανδρέου βλέποντας ότι θα έχανε από τον Κώστα Καραμανλή. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση του να διεκδικήσει και τρίτη θητεία, παρότι όπως δήλωσε δεν έχει ψύχωση με την παραμονή στην κυβέρνηση.

Το (μη) άνοιγμα σε Καραμανλή- Σαμαρά και η (μη) αντιπαράθεση με Τσίπρα για το κέντρο

Σημειωτέον ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε κατά τη συνέντευξη τύπου χθες να κάνει ένα “άνοιγμα” στον κ.Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, υπό την έννοια ότι κάλεσε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς ουσιαστικά να σταματήσουν την κριτική για χατίρι της παράταξης της ΝΔ και της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας ήταν άλλωστε κεντρικό στοιχείο και της ομιλίας του στα εγκαίνια της ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου, επισείοντας τον κίνδυνο η Ελλάδα να γίνει Γαλλία, παρότι κάποτε ορισμένοι συνέκριναν τον ίδιο με τον Μακρόν για καλό…

Από την πλευρά Σαμαρά πάντως δεν φαίνεται να εξέλαβαν ως “άνοιγμα” τις δηλώσεις Μητσοτάκη, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι δεν έκαναν κανένα σχόλιο. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται βέβαια η επόμενη δημόσια εμφάνιση του Κώστα Καραμανλή μέσα στον Οκτώβριο.

Ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε φυσικά να πέσει στην “παγίδα” να μετατραπεί το τριήμερο της ΔΕΘ σε μία αντιπαράθεση του ιδίου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την Παρασκευή μίλησε στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist, παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 πριν τον πρωθυπουργό, επιχειρώντας και εκείνος να απευθυνθεί σε ένα κεντρώο, πασοκογενές, κοινό, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει διεκδικήσει και η ΝΔ.

Στο Μαξίμου εμφανίζονται όμως βέβαιοι ότι αυτό το κοινό πλέον δεν θέλει να βλέπει τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα κατά τη συνέντευξη τύπου φρόντισε να υπενθυμίσει ότι ο κ. Τσίπρας έχει ηττηθεί σε εκλογές και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαμήνυσε ότι δεν συνομιλεί με τον Τσίπρα αλλά με τους πολίτες. Και απευθύνθηκε εκ νέου όχι μόνο στο παραδοσιακό κοινό της ΝΔ, αλλά και στους κεντρογενείς ψηφοφόρους, παραπέμποντας στην αντιΣΥΡΙΖΑ συμμαχία που συγκροτήθηκε το 2019. “Μπορείτε να με περιγράψετε όπως θέλετε: Δεξιό, κεντροδεξιό, κεντρώο. Δεν στέκομαι στις ετικέτες“, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμετακίνητος στις βασικές του πολιτικές επιλογές

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε όμως… αμετανόητος για βασικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως τα ιδιωτικά ΑΕΙ και το 13ωρο. Σε ερώτηση του NEWS 24/7 για το δεύτερο μάλιστα υποστήριξε ότι πολλοί… επιλέγουν να κάνουν δύο δουλειές, σχολίασε ότι “μακάρι όλοι να μπορούσαν να δουλεύουν μόνο 8ωρο” και διερωτήθηκε γιατί είναι αντεργατικό να μπορεί κανείς να κάνει υπερωρίες φτάνοντας 13ωρο στον ίδιο εργοδότη αντί να πηγαίνει σε δεύτερη δουλειά.

Όσο για τα αιτήματα για 13ο μισθό στο δημόσιο και για λήψη ουσιαστικών μέτρων περιορισμού του AirBnB ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε αόριστα ότι θα τα ξαναδεί… κάποια στιγμή στο μέλλον. Όσον αφορά στο στεγαστικό μάλιστα παρότρυνε τους νέους, ιδίως τους φοιτητές, να επιλέγουν τη συγκατοίκηση, με το επιχείρημα ότι έτσι θα πέσουν οι τιμές των μικρότερων διαμερισμάτων.

Ενώ επέμεινε στο όχι στη μείωση του ΦΠΑ, δηλώνοντας μάλιστα άγνοια για κοινοτική οδηγία μείωσης του σε τρόφιμα και φάρμακα.

Σταθερός παρέμεινε και στην πολιτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας. Επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και προανήγγειλε ότι θα του θέσει εκ νέου το casus belli. Ενώ κάλεσε την Κύπρο να ξεκαθαρίσει τη στάση της σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα.