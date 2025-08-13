Η κυβέρνηση μεταξύ ΕΕ και “ακραίου κέντρου” για τη Γάζα

Τη δήλωση 24 χωρών και των θεσμών της ΕΕ για το λιμό στη Γάζα συνυπέγραψε και η Ελλάδα. Η κυβέρνηση όμως έχει να διαχειριστεί και τους φανατισμένους ψηφοφόρους της ΝΔ. Στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο από το Ισραήλ την Πέμπτη.

Η πλήρης ταύτιση με το καθεστώς του Μπενιαμίν Νετανιάχου το προηγούμενο διάστημα έχει φέρει σε διπλωματικό και πολιτικό αδιέξοδο την κυβέρνηση:

Από τη μία η Ελλάδα κινδύνευε να απομονωθεί στην ΕΕ, όπου πλέον υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο πλήρους κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ. Για αυτό και η Αθήνα “διόρθωσε” την αρχική της στάση, με ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας, με το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με κοινή δήλωση μαζί με Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Σλοβενία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και χθες συνυπέγραψε τη δήλωση 24 χωρών και των θεσμών της ΕΕ για το λιμό στη Γάζα.

Από την άλλη η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί στο εσωτερικό και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που τάσσονται φανατικά υπέρ του Ισραήλ. Και αυτό ενώ αναμένεται αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου στον Πειραιά το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Irish Crown, το οποιο αναμένεται να γίνει δεκτό με διαδηλώσεις.

Ετοιμασίες για την “υποδοχή” του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στον Πειραιά

Σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις στη Ρόδο, η κυβέρνηση είχε εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο και μέτρα καταστολής των διαδηλωτών. Ο δε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, έχει δηλώσει ότι θα συλλαμβάνεται όποιος εμποδίσει πολίτες τρίτων χωρών να εισέλθουν νόμιμα στη χώρα.

Ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε κατηγορήσει ευθαρσώς στη Βουλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι στηρίζοντας διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης παίζουν το παιχνίδι της Τουρκίας δυναμιτίζοντας τη συμμαχία με το Ισραήλ. Ο δε υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε ζητήσει συγνώμη από τους ισραηλινούς “τουρίστες” που δεν αποβιβάστηκαν στη Σύρο λόγω των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζεται ήδη για τις διαδηλώσεις “υποδοχής” του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στον Πειραιά, τις οποίες σημειωτέον διοργανώνουν ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία, στα οποία έχει ισχύ το ΚΚΕ. Στην κυβέρνηση βέβαια ελπίζουν κρυφά ότι καθώς το Irish Crown φτάνει στον Πειραιά παραμονές Δεκαπενταύγουστου η συμμετοχή θα είναι μειωμένη.

Αλλά το δεξιό και ιδίως το “ακροκεντρώο” κοινό ζητά από την κυβέρνηση βίαιη καταστολή κάθε διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης. Σημειωτέον επίσης πως στο πρώτο περιστατικό με το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στη Σύρο, ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ είχε επικοινωνήσει με το Γιώργο Γεραπετρίτη για να διαμαρτυρηθεί. Ενώ διπλωματικοί αναλυτές συνέδεαν τις πρόσφατες νέες καταπατήσεις εκτάσεων που ανήκουν σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι στη Δυτική Όχθη με εκβιασμό από πλευράς Ισραήλ για το θέμα του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.

Η δήλωση 24 χωρών και τριών θεσμών της ΕΕ για τη Γάζα

Τη στιγμή όμως που ο ΟΗΕ και σύσσωμη σχεδόν η ΕΕ καταγγέλει λιμό και σχέδιο εθνοκάθαρσης αν όχι γενοκτονίας στη Γάζα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει το διεθνές δίκαιο που η χώρα μας επικαλείται για τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Εξ ου και η Ελλάδα συνυπέγραψε χθες τη δήλωση καταγγελίας της λιμοκτονίας στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει όλες τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους των διεθνών ΜΚΟ και να άρει τα εμπόδια στη δράση βασικών ανθρωπιστικών φορέων.

“Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και ουσιαστικά μέτρα για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και σε μεγάλη κλίμακα πρόσβασης για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους.

Όλα τα σημεία διέλευσης και οι οδοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ειδών διατροφής, στέγασης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται χρήση ένοπλης βίας σε σημεία διανομής. Οι πολίτες, το ανθρωπιστικό και ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται”, αναφέρει η δήλωση.

Την ίδια στιγμή βέβαια το υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο. Η ανάρτηση κοινοποιούσε κάλεσμα σε διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη και προκάλεσε αντιδράσεις εκ δεξιών στα social media. “Το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας” έσπευσε να διαβεβαιώσει προς πάσα κατεύθυνση η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.