Στους πυρόπληκτους οι αρχηγοί των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Στην Αχαΐα αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης και σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Νοτιοανατολική Αττική ο Σωκράτης Φάμελλος. Κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Μέρες σφοδρής κριτικής για την κυβερνητική πολιτική στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών αναμένονται, αφού σήμερα και αύριο οι επικεφαλής των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα βρεθούν σε πληγείσες περιοχές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τήρησαν στάση αρωγής στις προσπάθειες κατάσβεσης τις προηγούμενες ημέρες όπου καταγράφθηκαν εκατοντάδες εστίες σε όλη την χώρα. Πλέον όμως φαίνεται πως μπαίνουν σε λογική απόδοσης ευθυνών και απαίτησης στήριξης των πυρόπληκτων.

Έτσι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στην Αχαϊα, ενώ σήμερα στον νομό θα βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί σήμερα τους πυρόπληκτους στην Νοτιανατολική Αττική. Να σημειωθεί ότι στις φωτιές της Αχαΐας, έχει βρεθεί ήδη – κατά την διάρκεια των πυρκαγιών- ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Το ΠΑΣΟΚ

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Αχαϊα θα γίνει αύριο Πέμπτη με αρχή την περιοχή Μπάλα και στην συνέχεια το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί επίσης τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό της Πάτρας, την κοινότητα του Αγίου Στεφάνου ενώ θα συναντηθεί με τον Αγροτικό Σύλλογο της Δυτικής Αχαϊας. Βασικός στόχος να ακούσει τα αιτήματα των πυρόπληκτων και να ασκήσει πολιτική πίεση για την αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις.

Σε πρόσφατη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως «δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική. Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες».

Αυτά ενώ ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά τα θέματα πολιτικής προστασίας. Σε ανακοίνωσή τους οι αρμόδιοι για ζητήματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, Ανδρέας Πουλάς και Μιχάλης Χάλαρης έθεσαν θέμα απόδοσης ολοκληρωμένου επιδόματος ανθυγιεινής εργασίες στους πυροσβέστες. Δηλαδή τους πρωταγωνιστές των προσπαθειών κατάσβεσης.

Θύμισαν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος «να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα» των πυροσβεστών. Δηλαδή Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς και την πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Έντονη κριτική από τον Σωκράτη Φάμελλο που σε αρθρογραφία του σημείωσε ότι «οι πυρκαγιές του Αυγούστου απέδειξαν ακόμα μία φορά την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη και την ελλιπή θωράκιση της χώρας μας.Κάθε καλοκαίρι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεκινάει μια εντυπωσιακή καμπάνια με υποσχέσεις, αλλά όλο το αφήγημα καταρρέει σαν χάρτινος πύργος μόλις εμφανιστούν οι πρώτες πυρκαγιές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη καταθέσει την πρώτη ερώτηση του στην Βουλή προερχόμενη από την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη και τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα σχετικά με τις φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα.

Σε αυτή ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί «ποια είναι τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης που έχουν προγραμματιστεί για τις πληγείσες περιοχές, αν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία άμεσης αποζημίωσης πληγέντων, αν θα υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού δασικού περιβάλλοντος».

Επίσης ζητούν να «εφαρμοστεί οριζόντια απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα έτη για κατοίκους και επιχειρήσεις, καθώς και πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών για τους πληγέντες».

Το ΚΚΕ

Στην Αχαϊα θα βρεθεί -όπως αναφέραμε- ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γ.γ του ΚΚΕ εκτός από το να εκφράσει την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στους πυρόπληκτους αναμένεται να απαντήσει και στην επίθεση που δέχθηκε ο (εκλεγμένος με το ΚΚΕ) Δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης.

Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος αποτέλεσε «στόχο» της κυβέρνησης προ ημερών. Αφού σε δημόσια δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης κατηγόρησε τον Κώστα Πελετίδη ότι προέτρεψε τους δημότες να μην «πειθαρχήσουν» στις εκκλήσεις για εκκένωση μέσω του 112. Τοποθέτηση που προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Πάτρας ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να καλύψουν τις ευθύνες τους για την έλλειψη εναέριων και μέσων και ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Η Νέα Αριστερά

Να σημειωθεί τέλος ότι ήδη έντονη κριτική προσωπικά στον πρωθυπουργό έχει ασκήσει με ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο πρόεδρος της Ν.Αριστεράς σημείωσε πως «για το ότι καίγεται η χώρα κάθε χρόνο και πιο εύκολα φταίει η κυβέρνηση της Δεξιάς που δεν έχει κάνει τίποτα για την πρόληψη και έχει ξεχαρβαλώσει τους μηχανισμούς πυρόσβεσης».

Μίλησε επίσης για την «εικόνα του Πρωθυπουργού να συνδέεται μέσω… βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο μιας κοινότητας στη Χίο» λέγοντας πως «είναι πια ένα τόσο φτηνό κόλπο επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής, που μόνο η λέξη ξεφτίλα το αποδίδει».