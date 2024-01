Πέθανε η χολιγουντιανή ηθοποιός Glynis Johns – Το τραγούδι της που μάθαμε από τον Σινάτρα

Πολυτάλαντη ηθοποιός, χορεύτρια, πιανίστρια και τραγουδίστρια, μια ερμηνεύτρια “παλαιάς κοπής”, ταυτισμένη με την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ.

Η Glynis Johns, συμπρωταγωνίστρια της Τζούλι Άντριους στην ταινία «Μαίρη Πόπινς» πέθανε σε ηλικία 100 ετών την περασμένη Πέμπτη -από φυσικά αίτια- σε μια εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης, όπως είπε ο μάνατζέρ της στο The Hollywood Reporter.

Ήταν μία πολυτάλαντη ηθοποιός, χορεύτρια, πιανίστρια και τραγουδίστρια. Μια ερμηνεύτρια παλαιάς κοπής, ταυτισμένη με την αίγλη του παλιού – από πολλές απόψεις ξεχασμένου – Χόλιγουντ.

Γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1923 στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής και η μητέρα της ήταν η πιανίστα Alys Steele. Αφού συγκέντρωσε περισσότερα από 20 χρυσά μετάλλια για διαγωνισμούς χορού σε όλη την Αγγλία και ένα πτυχίο δασκάλας μπαλέτου στα 10, η Glynis ξεκίνησε να παίζει σε ταινίες σε ηλικία 13 ετών.

Έκανε λαμπρή καριέρα και στα επόμενα χρόνια κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο “The Sundowners” (1960). Επιπλέον, τραγούδησε αξέχαστα το «Send in the Clowns», το οποίο έγραψε ο Stephen Sondheim μόνο για εκείνη, στη βραβευμένη με Tony ερμηνεία της ως Desiree Armfeldt στην παραγωγή “A Little Night Music” (1973).

Ο Sondheim έγραψε το τραγούδι της παράστασης για να ταιριάζει στη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Johns, αλλά αργότερα εκείνη “έχασε” τον ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του 1977, από την Elizabeth Taylor.

“Έχουν γραφτεί και άλλα τραγούδια για μένα, αλλά κανένα όπως αυτό“, είχε δηλώσει η Johns στο Associated Press το 1990. “Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει δοθεί ποτέ στο θέατρο“.

Το δημοφιλές τραγούδι του Sondheim ερμήνευσαν κατόπιν ο Frank Sinatra, η Judy Collins, η Barbra Streisand, η Sarah Vaughan και η Olivia Newton-John.

Προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της σε μια αμφιλεγόμενη τότε ταινία για το σεξ, το “The Chapman Report” (1962). Ένα χρόνο αργότερα, πρωταγωνίστησε στη δική της κωμική σειρά στο CBS, Glynis.

Ο ίδιος ο Walt Disney την επέλεξε για να υποδυθεί την κυρία Banks, η οποία χρειάζεται μια νταντά (τη Τζούλι Άντριους ) για να φροντίσει τα δύο παιδιά της, στην εμβληματική ταινία “Μαίρη Πόπινς” (1964). Στην ταινία, ερμηνεύει αξέχαστα το τραγούδι “Sister Suffragette”.

Παντρεμένη τέσσερις φορές, η Glynis Johns απέκτησε έναν γιο, τον αείμνηστο ηθοποιό Gareth Forwood, από τον γάμο της με τον Anthony Forwood.

Η Johns ήταν γνωστή τελειομανής – όπως έλεγαν και οι συνάδελφοί της – και επέμενε ότι οι ρόλοι που αναλάμβανε ήταν πολύπλευροι.

“Σε ό,τι με αφορά, δεν με ενδιαφέρει να παίξω τον ρόλο σε ένα μόνο επίπεδο“, δήλωσε στο AP το 1990. “Το όλο νόημα της κορυφαίας υποκριτικής είναι να παίζεις σαν να είναι κάτι πραγματικό. Να είσαι αληθινός. Και για να γίνω αληθινή πρέπει να δώσω νόημα στο δικό μου μυαλό στον χαρακτήρα που παίζω“.