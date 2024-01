Βραβεία Grammy 2024: Τρεις κορυφαίες pop stars θα τραγουδήσουν – Όλες οι υποψηφιότητες

Σαρώνει στις υποψηφιότητες για τα Grammy 2024 η 34χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός SZA.

Ο Trevor Noah θα είναι για τέταρτη χρονιά ο κεντρικός παρουσιαστής των Βραβείων Grammy, τα οποία για άλλη μια χρονιά δεν αναμένεται να έχουν μεγάλες εκπλήξεις. O 44χρονος R&B τραγουδιστής NeYo θα είναι ο οικοδεσπότης στο περίφημο after-party των Βραβείων.

Κορυφαία υποψήφια στα Grammy 2024 είναι η 34χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός SZA ενώ ακολουθούν οι Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boygenius, Jon Batiste, Victoria Monét και Billie Eilish, που θα αναμετρηθούν με την SZA στην σημαντικότερη ίσως κατηγορία της βραδιάς, εκείνη του “Δίσκου της Χρονιάς”.

Πιο συγκεκριμένα η SZA, χάρη στο άλμπουμ της “SOS”, ηγήθηκε όλων των υποψηφίων με εννέα υποψηφιότητες, ενώ το πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ της Monét, “Jaguar II”, τη βοήθησε να εξασφαλίσει επτά υποψηφιότητες. Η Rodrigo και η Swift συγκέντρωσαν από έξι υποψηφιότητες, όπως και οι boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Jon Batiste και Brandy Clark.

Παράλληλα με την απονομή των βραβείων ενδιαφέρον όπως κάθε χρόνο θα έχουν τα ονόματα που θα εμφανιστούν στις φαντασμαγορικές live performances της βραδιάς. Σίγουρα οι ζωντανές εμφανίσεις των καλλιτεχνών επί σκηνής είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας βραδιάς, που τα τελευταία χρόνια έχει κατηγορηθεί ως βαρετή και “αναμενόμενη”.

Στο παρελθόν, στην τελετή των Grammys, έχουμε δει εμφανίσεις που έχουν γράψει ιστορία από τους: Prince, Michael Jackson, Madonna, Beyonce, Αρίθα Φράνκλιν, Lady Gaga, Foo Fighters, Metallica καλ. Φέτος ποιους περιμένουμε;

Σε σύγκριση πάντως με τα Grammy του 2023 και την Μπιγιονσέ βασίλισσα των πάντων (έγινε η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Grammy, αν και η Adele “της πήρε” δικαίως το βραβείο για καλύτερη ποπ ερμηνεία με το “Easy On Me”) τα βραβεία του 2024 δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο να παρουσιάσουν.

Live στα Βραβεία Grammy 2024

Οι τρεις πρώτοι καλλιτέχνες που επιβεβαιώθηκαν ότι θα εμφανιστούν live στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου είναι η Billie Eilish, η Olivia Rodrigo και η Dua Lipa, ενώ οι τρεις τους διεκδικούν και σημαντικά βραβεία στην τελετή των 66ων βραβείων Grammy.

Το “What Was I Made For?” – το τραγούδι της Eilish για το soundtrack της Barbie που κέρδισε και τη Χρυσή Σφαίρα – είναι υποψήφιο για τα βραβεία Record Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Music Video και Best Song Written For Visual Media. Η συνεργασία της με τον Labrinth ‘Never Felt So Alone’ είναι επίσης υποψήφια για Καλύτερη Pop Duo/Group Performance.

Η Rodrigo έχει επίσης έξι υποψηφιότητες στο ενεργητικό της: Άλμπουμ της χρονιάς (‘Guts’), δίσκος της χρονιάς (‘Vampire’), τραγούδι της χρονιάς (‘Vampire’), καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία (‘Vampire’), καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ (‘Guts’) και καλύτερο ροκ τραγούδι (‘Ballad Of A Homeschooled Girl’).

Η Lipa, εν τω μεταξύ, εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες με το single της Barbie ‘Dance The Night’: Τραγούδι της χρονιάς και καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα.

Η Eilish και η Rodrigo εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στα Grammy το 2022, όταν ανέβηκαν στη σκηνή για τα τραγούδια “Happier Than Ever” και “Drivers License”, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Lipa παρουσίασε το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη μαζί με την Megan Thee Stallion εκείνη τη χρονιά.Το 2021, η Lipa έπαιξε ένα medley τραγουδιών από το δεύτερο άλμπουμ της ‘Future Nostalgia’ στα Grammys, ενώ η Eilish έδωσε μια εκτέλεση του ‘Everything I Wanted’ με τον αδελφό και συνεργάτη της Finneas.

Σε σύγκριση με τα Grammy του 2023 και την Μπιγιονσέ των πάντων (έγινε η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Grammy αλλά απέτυχε και πάλι να κερδίσει μια σημαντική κατηγορία), τα βραβεία του 2024 δεν έχουν μια ιδιαίτερα κυρίαρχη αφήγηση.Υπάρχουν όμως μερικά.

Στη λίστα των υποψηφιοτήτων βλέπουμε το πολυφορεμένο “Flowers” της Miley Cyrus το οποίο σάρωσε την περασμένη χρονιά, καθώς και τον κοσμοπολίτη Jon Batiste.

Υποψηφιότητες για Βραβεία Grammy 2024

RECORD OF THE YEAR

“Worship,” Jon Batiste

“Not Strong Enough,” Βoygenius

“Flowers,” Miley Cyrus

“What Was I Made For?” from “Barbie,” Billie Eilish

“On My Mama,” Victoria Monét

“Vampire,” Olivia Rodrigo

“Anti-Hero,” Taylor Swift

“Kill Bill,” SZA

ALBUM OF THE YEAR

“World Music Radio,” Jon Batiste

“The Record,” boygenius

“Endless Summer Vacation,” Miley Cyrus

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd,” Lana Del Rey

“The Age of Pleasure,” Janelle Monáe

“Guts,” Olivia Rodrigo

“Midnights,” Taylor Swift



“SOS,” SZA

SONG OF THE YEAR

“A&W” — Jack Antonoff, Lana Del Rey & Sam Dew, songwriters (Lana Del Rey)

“Anti-Hero” — Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

“Butterfly” — Jon Batiste & Dan Wilson, songwriters (Jon Batiste)

“Dance the Night” (From “Barbie the Album”) — Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

“Flowers” — Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack, songwriters (Miley Cyrus)

“Kill Bill” — Rob Bisel, Carter Lang & Solána Rowe, songwriters (SZA)

“Vampire” — Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Oliva Rodrigo)

“What Was I Made For?” [From the Motion Picture “Barbie”] — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

BEST NEW ARTIST

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

PRODUCER OF THE YEAR, NON-CLASSICAL

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

SONGWRITTER OF THE YEAR, NON-CLASSICAL

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

BEST POP SOLO PERFORMANCE

“Flowers,” Miley Cyrus

“Paint the Town Red,” Doja Cat

“What Was I Made For?” from “Barbie,” Billie Eilish

“Vampire,” Olivia Rodrigo

“Anti-Hero,” Taylor Swift

BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

“Thousand Miles,” Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

“Candy Necklace,” Lana Del Rey featuring Jon Batiste

“Never Felt So Alone,” Labrinth featuring Billie Eilish

“Karma,” Taylor Swift featuring Ice Spice

“Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe Bridgers

BEST POP DANCE RECORDING

“Baby Don’t Hurt Me,” David Guetta, Anne-Marie and Coi Leray

“Miracle,” Calvin Harris featuring Ellie Goulding

“Padam Padam,” Kylie Minogue

“One in a Million,” Bebe Rexha & David Guetta

“Rush,” Troye Sivan

BEST ROCK ALBUM

“But Here We Are,” Foo Fighters

“Starcatcher,” Greta Van Fleet

“72 Seasons,” Metallica

“This Is Why,” Paramore

“In Times New Roman…,” Queens of the Stone Age

BEST ALTERNATIVE MUSIC PERFORMANCE

“Belinda Says,” Alvvays

“Body Paint,” Arctic Monkeys

“Cool About It,” boygenius

“A&W,” Lana Del Rey

“This Is Why,” Paramore

BEST ALTERNATIVE MUSIC ALBUM

“The Car,” Arctic Monkeys

“The Record,” boygenius

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd,” Lana Del Rey

“Cracker Island,” Gorillaz

“I Inside the Old Year Dying,” PJ Harvey

BEST R&B PERFORMANCE

“Summer Too Hot,” Chris Brown

“Back to Love,” Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley

“ICU,” Coco Jones

“How Does It Make You Feel,” Victoria Monét

“Kill Bill,” SZA

BEST R&B ALBUM

“Girls Night Out,” Babyface

“What I Didn’t Tell You (Deluxe),” Coco Jones

“Special Occasion,” Emily King

“Jaguar II,” Victoria Monét

“Clear 2: Soft Life EP,” Summer Walker

BEST MELODIC RAP PERFORMANCE

“Sittin’ on Top of the World,” Burna Boy featuring 21 Savage

“Attention,” Doja Cat

“Spin Bout U,” Drake & 21 Savage

“All My Life,” Lil Durk featuring J. Cole

“Low,” SZA

BEST SCORE SOUNDTRACK FOR VISUAL MEDIA (INCLUDES FILM AND TELEVISION)

“Barbie,” Mark Ronson and Andrew Wyatt, composers

“Black Panther: Wakanda Forever,” Ludwig Göransson, composer

“The Fabelmans,” John Williams, composer

“Indiana Jones and the Dial of Destiny,” John Williams, composer

“Oppenheimer,” Ludwig Göransson, composer

BEST SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA

“Barbie World” from “Barbie the Album,” Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. and Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj and Ice Spice featuring Aqua)

“Dance the Night” from “Barbie the Album,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

“I’m Just Ken” from “Barbie the Album,” Mark Ronson and Andrew Wyatt, songwriters (Ryan Gosling)

“Lift Me Up” from “Black Panther: Wakanda Forever — Music From and Inspired By,” Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Robyn Fenty and Temilade Openiyi, songwriters (Rihanna)

“What Was I Made For?” from “Barbie the Album,” Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

BEST ROCK PERFORMANCE

Arctic Monkeys – Sculptures of Anything Goes

Black Pumas – More Than a Love Song

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Metallica – Lux Æterna

BEST METAL PERFORMANCE

Disturbed – Bad Man

Ghost – Phantom of the Opera

Metallica – 72 Seasons

Slipknot – Hive Mind

Spiritbox – Jaded

BEST ROCK SONG

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl

Queens of the Stone Age – Emotion Sickness

The Rolling Stones – Angry

BEST R&B SONG

Coco Jones – ICU

Halle – Angel

Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley – Back to Love

SZA – Snooze

Victoria Monét – On My Mama

BEST PROGRESSIVE R&B ALBUM

6lack – Since I Have a Lover

Diddy – The Love Album: Off the Grid

Terrace Martin and James Fauntleroy – Nova

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

SZA – SOS

BEST RAP PERFORMANCE

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – The Hillbillies

Black Thought – Love Letter

Coi Leray – Players

Drake & 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

BEST RAP SONG

Doja Cat – Attention

Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua – Barbie World

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Drake & 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

BEST RAP ALBUM

Drake & 21 Savage – Her Loss

Killer Mike – Michael

Metro Boomin – Heroes & Villains

Nas – King’s Disease III

Travis Scott – Utopia

BEST JAZZ PERFORMANCE

Jon Batiste – Movement 18’ (Heroes)

Lakecia Benjamin – Basquiat

Adam Blackstone ft. the Baylor Project & Russell Ferranté – Vulnerable (Live)

Fred Hersch & Esperanza Spalding – But Not For Me

Samara Joy – Tight

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες στο grammy.com.