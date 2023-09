I’m a Celebrity: “Τσάκωσαν” τους παίκτες στο αεροδρόμιο – Ποιους θα δούμε στον Άγιο Δομίνικο

Ποιοι celebrities αναχώρησαν για Άγιο Δομίνικο και το «I’ m a Celebrity Get Me Out Of Here». Όσα είπε ο παρουσιαστής του ριάλιτι, Γιώργος Λιανός.

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” βρέθηκαν τα τηλεοπτικά συνεργεία για να καλύψουν την αναχώρηση των παικτών του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ “I’ m a Celebrity Get Me Out Of Here”.

Ανάμεσα στους παίκτες που είδαμε να αναχωρούν ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Μαρία Καλάβρια, η Ιωάννα Λίλη, η Εμιλία Βόντος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ο Πάνος Καλίδης, η Αγγελική Ηλιάδη, η Χριστίνα Κολέτσα, ο Bo, η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Τάσος Ξιαρχό.

Ο Γιώργος Λιανός, που θα το παρουσιάσει το ριάλιτι επιβίωσης, είπε: «Είχα μάθει για 4-5 παίκτες και μέχρι εκεί και τους είδα σήμερα μαζεμένους στον γκισέ. Έπαθα ένα σοκ. Κατάφερα να φέρω τον Νίκο Βαμβακούλα. Είναι ένα project που θεωρώ ότι πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Εν μέρει θα συμφωνήσω σε αυτό. Υπήρχε μία καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, αλλά θα ήταν σίγουρα πολλά τα όχι γιατί πρέπει να έρθεις. Ήμασταν ειλικρινείς για το τι θα αντιμετωπίσουν».

Όσα ξέρουμε για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!

I' M A CELEBRITY… get me out of here ΣΚΑΙ

Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί;

Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας.

Το παιχνίδι επιβίωσης ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα στην παρουσίαση του ριάλιτι

Ο Γιώργος Λιανός θα αναλάβει την παρουσίαση του νέου ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Μαζί του θα βρίσκεται σε ρόλο-έκπληξη η Καλομοίρα, ενώ τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο.

"I'm A Celebrity Get Me Out Of Here" skai tv

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: «Δύο φίλοι από τα παλιά ενώνουν το χιούμορ τους σε ένα πρόγραμμα διαφορετικό από τα άλλα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ετοιμάζουν βαλίτσες και γίνονται οι… ξεναγοί μας στη ζούγκλα του I’ M A CELEBRITY… get me out of here.

Εκείνος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παρουσιαστές με απαράμιλλο χιούμορ και μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων.

Εκείνη iconic performer, που την αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, για τη φωνή, τη λάμψη και τη θετική της ενέργεια.

Μαζί, ως ένα απολαυστικό δίδυμο, θα μας συστήσουν τους Celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας!

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα!

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό τους με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά, κι εμείς από το σπίτι, ακόμα καλύτερα! Όλοι είναι έτοιμοι προς αναχώρηση…».

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Δείτε το trailer