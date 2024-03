My Style Rocks: Η επιστροφή του Λάκη Γαβαλά – “Ντύθηκα Κουδουνάρης”

Η αστεία στιχομυθία του Λάκη Γαβαλά, ο οποίος επέστρεψε δριμύτερος στο My Style Rocks, με τους υπόλοιπους κριτές και την Κατερίνα Καραβάτου. Το πείραγμα στον Κουδουνάρη.

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το My Style Rocks το απόγευμα της Τετάρτης (27/03) στον ΣΚΑΙ και μαζί του επανεμφανίστηκε και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα απουσίαζε από ττν εκπομπή.

Στην θέση του, στην τρίτη καρέκλα του κριτή, είχε καθίσει η Άννα Καψάλη, όμως, τώρα επανήλθε δριμύτερος, κάτι που φάνηκε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο πλατό.

“Κουδουνάρης έχω ντυθεί, πιο Κουδουνάρης δεν γίνεται” ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, απαντώντας στην ερώτηση της Κατερίνας Καραβάτου για το τι φοράει.

Συγκεκριμένα, ο Γαβαλάς φορούσε ένα ογκώδες κολιέ στον λαιμό του, φτιαγμένο από κουδούνια, με την παρουσιάστρια να λέει πως είχαν κανονίσει από πριν την στιχομυθία τους.

Με τη σειρά του ο Στέλιος Κουδουνάρης, εξήγησε για το επίθετό του: “Μα έτσι βγήκε το επώνυμό μου, ο προπάππου μου έφτιαχνε κουδούνια για ζώα”.

Πολλές φορές έχει ακουστεί στο πλατό του My Style Rocks από τις διαγωνιζόμενες η φράση «δεν μπορώ να σου βάλω μεγάλο βαθμό γιατί έφερες ένα σετ». Από την άλλη πλευρά η κριτική επιτροπή έχει σχολιάσει πως δεν έχει σημασία αν ένα look έχει βασιστεί σε ένα σετ αλλά το styling που έχει γίνει πάνω σε αυτό. Σήμερα λοιπόν έφτασε η ώρα οι διαγωνιζόμενες να παρουσιάσουν looks που θα περιλαμβάνουν ένα σετ αλλά θα έχει γίνει το απαραίτητο styling που θα αναβαθμίσει την εικόνα.

Η Ζέτα συνδυάζει το σετ της με ένα μαντώ της γιαγιάς της από τη δεκαετία του ’40 και η επιλογή της, της φέρνει γούρι!

Ο Λάκης Γαβαλάς επικροτεί τη λεοπάρ εμφάνιση της Σιμόν και την ανταμείβει βαθμολογικά αν και υπάρχει και η αντίθετη γνώμη πως χρωματικά είναι μια φθινοπωρινή εμφάνιση.

Η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στη Φωτεινή και τη Μπι συνεχίζεται. Όταν η πρώτη αποφασίζει να φέρει ξανά ως πρόταση το «no pants trend» η Μπι αντιδρά πως δεν θέλει να το βλέπει συνέχεια. Η προσπάθεια της Ζέτας να υπερασπιστεί τη Φωτεινή εκνευρίζει ακόμα περισσότερο τη Μπι… Ένα κορδονάκι που έχει ξεμείνει στη μπότα της δεν ξεφεύγει από το βλέμμα του Στέλιου Κουδουνάρη…

Η εμφάνιση της Νικολίνας απογοητεύει την κριτική επιτροπή που περίμενε σίγουρα περισσότερα από εκείνη….