Mastercard: 10 χρόνια σταθερής στήριξης στο Greece Race for the Cure®

Με συνέπεια και αφοσίωση, η Mastercard στηρίζει για 10η συνεχή χρόνια το μεγαλύτερο θεσμό για την πρόληψη και ενημέρωση κατά του καρκίνου του μαστού.

Η Mastercard συμμετέχει και φέτος ως Μέγας Χορηγός στο Greece Race for the Cure®, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια σταθερής παρουσίας και έμπρακτης υποστήριξης στο πολύτιμο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, στέκεται στο πλευρό χιλιάδων ανθρώπων που τρέχουν, περπατούν ή συμμετέχουν ψηφιακά με έναν κοινό στόχο: «Μαζί, πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα επιστρέφει φέτος για 17η χρονιά, δίνοντας το ετήσιο ραντεβού του με το κοινό, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, με σημείο εκκίνησης το Ζάππειο, προσκαλώντας χιλιάδες συμμετέχοντες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης γιορτής δύναμης και ελπίδας.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η Mastercard θα συμμετέχει με τη δική της εταιρική ομάδα, ενώ στο Ζάππειο θα φιλοξενείται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος της εταιρείας με ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για μικρούς και μεγάλους. Η ημέρα θα ξεκινήσει με ένα δυναμικό warm-up session από την Ελένη Πετρουλάκη, powered by Mastercard, δίνοντας ρυθμό και θετική ενέργεια στην εκκίνηση του αγώνα.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Το Greece Race for the Cure® αποτελεί κάθε χρόνο μια ισχυρή υπενθύμιση για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Στη Mastercard, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για 10 συνεχή χρόνια στηρίζουμε με συνέπεια το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” και στεκόμαστε στο πλευρό όλων αυτών που με τη δύναμη και τη στάση ζωής τους εμπνέουν καθημερινά. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, στο Ζάππειο ή διαδικτυακά, και στέλνουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας. Μαζί, πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.»

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» – Greece Race for the Cure®, δήλωσε: «Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι συλλογικός, συνεχής και μας αφορά όλες και όλους. Και σε αυτόν τον αγώνα, το Greece Race for the Cure® αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των ασθενών, με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Ευχαριστούμε τη Mastercard, που για 10η χρονιά στέκεται στο πλευρό μας, ως Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης, ενισχύοντας το έργο μας και τη φωνή μας. Ευχαριστούμε και όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια χρονιά θα είστε μαζί μας την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να υπενθυμίσουμε σε κάθε γυναίκα τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και να μεταφέρουμε δυνατά το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!»

Για να συμμετάσχετε στον αγώνα δρόμου 5 χλμ., στον περίπατο 2 χλμ. ή διαδικτυακά, μπορείτε να εγγραφείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.greecerace.gr