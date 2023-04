Max: Η νέα πλατφόρμα streaming που συνδυάζει HBO Max και Discovery+ - Τι θα γίνει με την Ελλάδα

"Max" θα είναι το όνομα της νέας πλατφόρμας streaming της Warner Bros που θα συνδυάζει τις υπάρχουσες πλατφόρμες HBO Max και Discovery+.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που ο David Zaslav, ο CEO της νέας Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι έχει στα σχέδιά του να συγχωνεύσει τα HBO Max και Discovery+ ως μία πλατφόρμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι το “MAX” θέλει να βρίσκεται στην κορυφή των streaming υπηρεσιών στον κόσμο.

Σύμφωνα με το unboxholics η Warner Bros. Discovery θέλει να παρουσιάσει τη νέα υπηρεσία πολύ σύντομα. Το Max θα έχει κλασσικές σειρές από τον τεράστιο κατάλογο του HBO, όπως είναι το Game of Thrones, το House of the Dragon, το The Last of Us και το Sopranos. Το περιεχόμενο αυτό θα μεγαλώσει πολύ, αφού θα φέρει υλικό και από το Discovery+, με προγράμματα όπως τα Fixer Upper, Dr. Pimple Popper και Property Brothers.

Σύμφωνα με τη νέα αναφορά, το MAX θα κοστίζει 16 δολάρια το μήνα για την αγορά της Αμερικής, όπως ακριβώς κοστίζει τώρα το HBO Max και πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η υπηρεσία θα προσφέρει και ένα πιο φθηνό πακέτο που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και διαφημίσεις.

Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει το MAX στην Ελλάδα, αλλά η Warner Bros. Discovery έχει πολλά σχέδια και θέλει να έχει την κορυφαία υπηρεσία του κόσμου. Ίσως, λοιπόν, τη διαθέσει σε περισσότερες χώρες για να “χτυπήσει” τον ανταγωνισμό.

