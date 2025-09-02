EuroBasket 2025, όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής: Πώς βγαίνει πρώτη η Εθνική στον όμιλό της

Αυτά είναι όλα τα σενάρια στον όμιλο της Εθνικής, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του Group C του EuroBasket 2025.

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του Group C στο EuroBasket 2025 και απομένει μία στροφή για να μάθουμε τη θέση που θα τερματίσει η Εθνική.

Oπως σημειώνει το Sport24.gr, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια του για την πρώτη θέση. Η Ελλάδα με νίκη επί της ρόχα την τελευταία αγωνιστική κατακτά την πρωτιά.

Συνεπώς, τα πράγματα για την υπόθεση της πρώτης θέσης είναι απλά. Η Εθνική χρειάζεται νίκη, για να καταλάβει αυτόματα την κορυφή του ομίλου.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά τη Γεωργία, θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 27 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)