Πεδίον του Άρεως: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος αφιερωμένου στους μικρομεσαίους

Eγιναν την Κυριακή τα επίσημα αποκαλυπτήρια του αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Με ένα άγαλμα-σύμβολο του Προμηθέα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τίμησε την Κυριακή τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος στη χώρα, αφιερωμένου στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, έγιναν παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, απέδωσε φόρο τιμής στους «ήρωες της πραγματικής οικονομίας».

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, στην ομιλία του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρομοίασε τον μικρομεσαίο επαγγελματία με τον Προμηθέα – τον τιτάνα που πρόσφερε την «φωτιά» της γνώσης και της δημιουργίας στην ανθρωπότητα, πληρώνοντας όμως βαρύ τίμημα.

«Ο σύγχρονος μικρομεσαίος κρατά ζωντανή τη δική του “φωτιά” μέσα στην κοινωνία», υπογράμμισε. «Δεν εργάζεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το κοινό καλό. Και γι’ αυτό αξίζει αναγνώριση, στήριξη και πολιτικές που θα του επιτρέψουν να προοδεύσει».

Το άγαλμα, έργο της γλύπτριας Αγγέλικας Κοροβέση, απόφοιτης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απεικονίζει τον Προμηθέα ως διαχρονικό σύμβολο δύναμης, θυσίας και προόδου – χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, αντανακλούν την πορεία των μικρομεσαίων επαγγελματιών της χώρας.