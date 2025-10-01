Παράδοση ή αφανισμός; Το δίλημμα της Γάζας

Αν αποδεχθείς το σχέδιο Τραμπ χάνεις τη Γάζα για πάντα. Και αν παραδώσεις τον οπλισμό σου κάνεις μία ταπεινωτική ομολογία ήττας. Από την άλλη, αν απορρίψεις το σχέδιο, η μηχανή του κιμά θα συνεχίσει να δουλεύει. Η Γάζα θα ισοπεδωθεί οι νεκροί θα φτάσουν τις εκατό χιλιάδες και, ακόμα και οι πρώην φίλοι σου, θα σε καταριούνται…

Είσαι η Χαμάς. Και ακούς την πρόταση του Τραμπ. Σου ζητάει να παραδώσεις τα όπλα και να αποχαιρετήσεις τη Γάζα που ήξερες. Εκεί δεν θα κάνεις κουμάντο εσύ, αλλά Αμερικανοί και Ισραηλινοί, υπό το πρόσωπο του Τόνι Μπλερ. Επίσης όλοι σου οι σύμμαχοι, εκτός από το ξεδοντιασμένο Ιράν, έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο. Τι κάνεις;

Αν αποδεχθείς το σχέδιο χάνεις τη Γάζα για πάντα. Και αν παραδώσεις τον οπλισμό σου κάνεις μία ταπεινωτική ομολογία ήττας. Δεν εξαφάνισες εσύ το Ισραήλ από το πρόσωπο της Γης. Το Ισραήλ εξαφάνισε εσένα. Από την άλλη, αν απορρίψεις το σχέδιο, η μηχανή του κιμά θα συνεχίσει να δουλεύει. Η Γάζα θα ισοπεδωθεί ολοσχερώς, οι νεκροί θα φτάσουν τις εκατό χιλιάδες και όλη η ευθύνη θα πέσει πάνω σου σαν κατάρα. Διότι τώρα, ακόμα και αυτοί που είχαν καταγγείλει με οργή του Ισραήλ, όπως η Ισπανία, χειροκροτούν το σχέδιο του Τραμπ και απαιτούν να το υπογράψεις.

Τι κάνεις, λοιπόν, αν είσαι η Χαμάς; Απευθύνεσαι στους φίλους σου. Και σου λένε, με πρώτο-πρώτο τον Ερντογάν και το Κατάρ, να απελευθερώσεις τους ομήρους, να βάλεις την υπογραφή σου στο σχέδιο και να σώσεις όσους συμπατριώτες σου μπορείς, πριν τους καταπιεί η πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Διότι, εν προκειμένω, η στάση της Τουρκίας, της Ρωσίας και των αραβικών κρατών, είναι μεγαλύτερο πρόβλημα και από τα τανκς του Ισραήλ. Όταν ξεμένεις από φίλους, μετά μένεις και από λεφτά και από οπλισμό.

Λογικά θα προσπαθήσεις να διαπραγματευτείς και να κερδίσεις χρόνο. Όμως τι να διαπραγματευτείς; Και με ποιον; Να διατηρήσεις τον οπλισμό σου; Θα βάλουν τα γέλια. Να μην απελευθερώσεις όλους τους ομήρους; Και τι θα πεις στον κόσμο σου όταν οι άλλοι για κάθε όμηρο προσφέρουν και μια ντουζίνα ισοβίτες;

Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μία, συμβιβαστική έστω, αποδοχή των όρων, διεκδικώντας κάποιο ρόλο στη διοίκηση της περιοχής. Λένε ότι το σχέδιο Τραμπ βάζει ταφόπλακα στην προοπτική για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Εντάξει. Μπορούν να μας εξηγήσουν και με ποιο τρόπο η απόρριψη του ανοίγει το δρόμο για “λευτεριά στην Παλαιστίνη”; Δεν θα μείνει κανένας ζωντανός για να λευτερωθεί.