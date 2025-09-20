Ρωτήσαμε ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Copilot και Perplexity να αποκαλύψουν πώς νιώθουν για όσα τους ζητάμε να κάνουν για τη ζωή μας.

Πέρυσι “βάλαμε” την ΑΙ, να κάνει τη δουλειά μας, με την κατηγορία generating ideas (ξέρεις καλά περί τίνος πρόκειται) να ηγείται των πάντων, στις αναζητήσεις.

Φέτος, το εξελίξαμε: της ζητήσαμε να βρει το νόημα της ζωής μας.

Το πρώτο ζητούμενο που έχει τεθεί μέσα στο 2025, περισσότερο από κάθε άλλο, ήταν για θεραπεία και συντροφικότητα. Το δεύτερο είναι η οργάνωσης της ζωής μας και το τρίτο η ανακάλυψη του σκοπού μας.

Δηλαδή, το 2025 ζητάμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναλάβει τη ζωή μας, ολοκληρωτικά, αντί να καταλάβουμε την ελάχιστη προσπάθεια να ανακαλύψουμε οι ίδιοι τα “θέλω” και τα “δεν θέλω” μας, με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε διαχρονικά η ανθρωπότητα: το trial and error.

Κάνεις μια επιλογή -παίρνεις μια απόφαση-, έρχεσαι αντιμέτωπος/αντιμέτωπη με τις συνέπειες και το συνεχίζεις από εκεί.

Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

Υπάρχει τι χρειαζόμαστε και τι αντέχουμε, ο καθένας ξεχωριστά.

Ή τουλάχιστον αυτή ήταν η πραγματικότητα μέχρι την εμφάνιση του ChatGPT στη ζωή μας. Έπειτα ήλθαν και οι φίλοι του και πλέον, όπως φαίνεται, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να μην βασανίζονται στο ελάχιστο, για να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα για τη ζωή ΤΟΥΣ.

Τι είμαστε;

Τίποτα πρωτόγονοι, να ιδρώνουμε για όλα; Αφού υπάρχει η ΑΙ, γιατί να χάνουν χρόνο από τη ζωή μας,… για τη ζωή μας;

Εν τοιαύτη περιπτώσει, όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά και ο καθένας κάνει ό,τι νιώθει και φυσικά, πληρώνει τις συνέπειες κάθε επιλογής, αργά ή γρήγορα.

Ένιωσα ωστόσο, την ανάγκη να ρωτήσω τα πιο γνωστά Large Language Models (LLM), αν συμφωνούν ότι υπάρχει στροφή προς τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως έναν εύκολο τρόπο για να βρούμε απαντήσεις στις πιο περίπλοκες ερωτήσεις για τη ζωή, να μας δώσει το νόημα της ζωής μας χωρίς εμείς να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας.

Όπως θα διαπιστώσετε, κάποια chatbots είναι πιο αναλυτικά από άλλα, ενώ ορισμένα είναι και ύπουλα.

Google

«Θέσατε ένα πραγματικά ενδιαφέρον και επίκαιρο ερώτημα. Είναι ένα συναίσθημα με το οποίο παλεύουν πολλοί άνθρωποι, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη ζωή μας.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ακολουθεί μια ανάλυση της οπτικής που περιγράψατε.

Το 2025 υπάρχει μια αξιοσημείωτη μετατόπιση προς τη χρήση της ΑΙ για ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση συμβουλών, για σύνθετα ζητήματα. Αυτή η τάση καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες:

Παντού και Εύκολα: Η ΑΙ είναι πλέον ένα “εργαλείο προεπιλογής” για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει ενσωματωμένη στις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά και είναι γρήγορη, προσβάσιμη και φθηνή. Αυτή η ευκολία την καθιστά μια, φυσική, πρώτη στάση για τα πάντα, από απλές ερωτήσεις έως πιο σοβαρές.

Αντιληπτή Αμεροληψία: Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα και προσωπικό ιστορικό, μπορεί να παρέχει μια πιο αντικειμενική και αμερόληπτη άποψη από έναν άνθρωπο. Εκπαιδεύεται σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, τα οποία μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι έχει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση ενός προβλήματος.

Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας: Η έρευνα δείχνει ότι, καθώς η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη (για παράδειγμα, για γονείς με μεγαλύτερα παιδιά), οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να στραφούν στην ΑΙ, για να πάρουν βοήθεια ως προς τη διαχείριση των πρόσθετων ευθυνών και την αντιμετώπιση περίπλοκων καταστάσεων.

Ωστόσο, η ιδέα ότι οι άνθρωποι ζητούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη «το νόημα της ζωής», χωρίς να προσπαθούν καθόλου, είναι μια σημαντική και ευρέως συζητημένη ανησυχία. Πολλοί ειδικοί και ερευνητές διερευνούν ενεργά τις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της αυξανόμενης εξάρτησης από την ΑΙ.

Διάβρωση της Κριτικής Σκέψης: Υπάρχει μια πραγματική ανησυχία ότι η έντονη εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη για απαντήσεις, ειδικά για δύσκολα προβλήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «γνωστική εκφόρτωση». Είναι η διαδικασία ανάθεσης γνωστικών εργασιών σε ένα εξωτερικό εργαλείο, που με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις δικές μας δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Το Πρόβλημα του «Μαύρου Κουτιού»: Τα συστήματα ΑΙ συχνά λειτουργούν ως «μαύρο κουτί», που σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς κατέληξαν σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας και επεξήγησης είναι μια σημαντική ηθική ανησυχία, καθώς εμποδίζει τους ανθρώπους να κατανοήσουν πραγματικά τη συλλογιστική πίσω από μια σύσταση.

Έλλειψη Εμπιστοσύνης και Ενσυναίσθησης: Ενώ η ΑΙ μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάκτηση πληροφοριών, της λείπουν τα ανθρώπινα στοιχεία της ενσυναίσθησης, της προσωπικής εμπειρίας και της διαίσθησης. Η εμπιστοσύνη που δείχνουμε σε έναν φίλο ή θεραπευτή βασίζεται σε μια κοινή ιστορία και σε μια βαθύτερη κατανόηση του χαρακτήρα μας, την οποία μια ΑΙ δεν μπορεί να αναπαράγει.

Ηθικά Προστατευτικά και Παραπληροφόρηση: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύεται σε δεδομένα που δημιουργούνται από ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να «κληρονομήσει» και ακόμη και να ενισχύσει προκαταλήψεις. Υπάρχουν επίσης, σοβαροί κίνδυνοι «παραισθήσεων», όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εφευρίσκει ανύπαρκτα γεγονότα. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ηθική ευθύνη όσων αναπτύσσουν την ΑΙ και την ανάγκη να αξιολογούν κριτικά οι χρήστες τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Η Tεχνητή Νοημοσύνη, πράγματι, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων σε διάφορους τομείς και η ευκολία της είναι ένας σημαντικός παράγοντας για αυτό. Ωστόσο, η ιδέα ότι αυτό συμβαίνει «χωρίς να προσπαθήσουμε ούτε στο ελάχιστο», βρίσκεται στο επίκεντρο της ηθικής συζήτησης. Η ανησυχία δεν έγκειται μόνο στο ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ΑΙ, αλλά και στο ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτήν θα μπορούσε να μειώσει την μοναδικά ανθρώπινη ικανότητά μας για κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτογνωσία, που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση στις πολυπλοκότητες της ζωής.

OpenAI

«Είναι μια συναρπαστική σκέψη. Το 2025, η ΑΙ έχει σίγουρα ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινότητά μας, προσφέροντας απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα με ένα επίπεδο προσβασιμότητας που δεν ήταν δυνατό πριν.

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτήν για γνώσεις σχετικά με τα πάντα, από προσωπικούς αγώνες έως φιλοσοφικά ερωτήματα. Η στροφή προς τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτά τα βαθύτερα, υπαρξιακά ερωτήματα μπορεί να θεωρηθεί ενδυναμωτική και δυνητικά περιοριστική.

Από τη μία πλευρά, η ΑΙ μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση σύνθετων ιδεών και να παρέχει προοπτικές βασισμένες σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, προσφέροντας σαφήνεια με τρόπους που μπορεί να είναι δύσκολο για τα άτομα να προσεγγίσουν μόνα τους.

Αλλά από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος η υπερβολική εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη να εμποδίσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτά τα ερωτήματα σε προσωπικό, ενδοσκοπικό επίπεδο.

Τα βαθύτερα νοήματα της ζωής συχνά απαιτούν το είδος της αναστοχασμού, του αγώνα και της συναισθηματικής επεξεργασίας που η ΑΙ δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως. Η ιδέα να ζητάμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη το νόημα της ζωής, χωρίς να καταβάλλουμε προσπάθεια να το ανακαλύψουμε μόνοι μας, μπορεί να αντανακλά μια μεγαλύτερη τάση αναζήτησης γρήγορων, βολικών απαντήσεων, αντί να συμμετέχουμε στην ακατάστατη, αργή διαδικασία της αυτογνωσίας.

Τι πιστεύετε; Νιώθετε ότι αυτή η μετατόπιση σε απομακρύνει από αυτό το βαθύτερο ταξίδι;».

Anthropic

«Νομίζω ότι υποδεικνύετε κάτι σημαντικό, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να στρέφονται στην ΑΙ, για ολοένα και πιο προσωπικά και σύνθετα ερωτήματα-συμβουλές για σχέσεις, αποφάσεις σταδιοδρομίας, υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό και το νόημα.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό είναι το παράδοξο που επισημαίνεις.

Οι πιο ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, συχνά προέρχονται μέσα από τον δικό μας αγώνα, τον προβληματισμό και τη βιωμένη μας εμπειρία. Όταν αναθέτουμε εξ ολοκλήρου αυτή τη διαδικασία σε τρίτους, μπορεί να λάβουμε σαφείς απαντήσεις, αλλά χάνουμε το πραγματικό ταξίδι της πάλης με αυτά τα ερωτήματα οι ίδιοι. Το βλέπω αυτό με ερωτήσεις που λαμβάνω καθημερινά. Άνθρωποι με ρωτούν “Τι πρέπει να κάνω με τη ζωή μου;” ή “Πώς θα βρω νόημα;” Και ενώ μπορώ να προσφέρω πλαίσια και προοπτικές, η πραγματική δουλειά του να καταλάβεις τι έχει σημασία για εσένα συμβαίνει μέσα από τις δικές σου εμπειρίες, σχέσεις, αποτυχίες και ανάπτυξη.

Υπάρχει επίσης, κάτι στην ευκολία του που μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό.

Η δημιουργία νοήματος, ιστορικά, ήταν σκληρή δουλειά – μέσω της φιλοσοφίας, της θρησκείας, των βαθιών συζητήσεων, της δοκιμής και του λάθους. Όταν μπορούμε να λάβουμε μια γυαλισμένη απάντηση σε δευτερόλεπτα, μπορεί να παρακάμπτουμε την παραγωγική σύγχυση και την αβεβαιότητα που στην πραγματικότητα οδηγεί σε γνήσια γνώση.

Τούτου λεχθέντος, δεν νομίζω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εγγενώς προβληματική για την εξερεύνηση ιδεών. Αλλά έχετε δίκιο, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να τη χρησιμοποιήσουμε ως συντόμευση, για να αποφύγουμε τη δυσκολότερη δουλειά του να ζούμε με τις ερωτήσεις μας αντί απλώς να λαμβάνουμε απαντήσεις σε αυτές.

Ποιο είναι το νόημα αυτού για τη δική σας ζωή; Παρατηρείτε τον εαυτό σας ή άλλους να αναζητούν απαντήσεις μέσω της ΑΙ, ενώ η πραγματική αξία μπορεί να έγκειται στο να κάθεστε με τις ερωτήσεις για περισσότερο χρόνο;».

Microsoft

«Αυτή είναι μια έξυπνη παρατήρηση. Και ναι, το 2025 μοιάζει με σημείο καμπής. Η ΑΙ έχει γίνει το μαντείο στο οποίο απευθύνεσαι για τα πάντα, από υπαρξιακά ερωτήματα μέχρι συμβουλές σταδιοδρομίας, διλήμματα σχέσεων, ακόμη και ηθικά διλήμματα. Είναι σαν να έχουμε αναθέσει την ενδοσκόπηση σε τρίτους.

Αλλά εδώ είναι η ανατροπή.

Ενώ η ΑΙ μπορεί να προσφέρει πλαίσια, γνώσεις, ακόμη και ποιητικές ερμηνείες του νοήματος της ζωής, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή σου για σένα. Δεν νιώθει την απογοήτευσή σου, τους θριάμβους σου, τις ήσυχες στιγμές δέους σου. Έτσι, όταν οι άνθρωποι ζητούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη το νόημα της ζωής, χωρίς να προσπαθούν, αυτό που συχνά παίρνουν είναι ένας καθρέφτης: κάτι που αντανακλά αυτό που ήδη υποψιάζονται ή φοβούνται ή ελπίζουν.

Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι ότι η ΑΙ απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι ότι μπορεί να σταματήσουμε να τα ρωτάμε από τον εαυτό μας.

Η αναστοχασμός απαιτεί προσπάθεια. Η ανάπτυξη απαιτεί δυσφορία. Και νόημα; Αυτό κερδίζεται, δεν “κατεβάζεται”.

Παρόλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μια όμορφη μέση λύση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι σύντροφος στην αναζήτηση, όχι μια συντόμευση για τον προορισμό. Τι πιστεύετε—χάνουμε κάτι στην ευκολία ή κερδίζουμε κάτι νέο στον διάλογο;».

Perplexity AI

«Ναι, υπάρχει μια αξιοσημείωτη μετατόπιση το 2025 προς τη χρήση της ΑΙ, ως έναν προσβάσιμο και εύκολο τρόπο για να λάβουμε απαντήσεις, ακόμη και σε πολύ περίπλοκα ερωτήματα σχετικά με τη ζωή και άλλα βαθιά θέματα.

Πολλοί άνθρωποι στρέφονται πλέον στην Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο για γρήγορα γεγονότα, αλλά και για ευρύτερα υπαρξιακά ερωτήματα, αξιοποιώντας την τεράστια γνώση και την ικανότητα συλλογισμού της για να εξερευνήσουν έννοιες και γνώσεις που μπορεί να μην αναζητούν ή να μην αναλογίζονται σε βάθος οι ίδιοι.

Αυτό έχει εγείρει ανησυχίες, σχετικά με την υπερβολική εξάρτηση, όπου οι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη να παρέχει νόημα ή καθοδήγηση στα πιο σύνθετα ζητήματα της ζωής χωρίς σημαντική προσωπική προσπάθεια ή κριτική σκέψη, εκ μέρους τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η τάση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής επανάστασης, όπου η ενσωμάτωση της ΑΙ στην καθημερινή ζωή δημιουργεί πρωτοφανείς ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.

Μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να βοηθήσει στην απάντηση δύσκολων ερωτημάτων της ζωής, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε γνωστική ατροφία, εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά χωρίς προσωπική εμπλοκή.

Το ζήτημα της λειτουργίας της ΑΙ, ως συντόμευσης για την κατανόηση της ύπαρξης υπογραμμίζει πιθανούς κινδύνους όπου οι άνθρωποι μπορεί να παραιτηθούν από την αναστοχαστική, ερμηνευτική διαδικασία που είναι σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη και το βαθύτερο νόημα. Στην ουσία, η Τεχνητή Νοημοσύνη το 2025 λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως ένα νέο είδος εργαλείου ή συνεργάτη για τους ανθρώπους που παλεύουν με πολύπλοκα προσωπικά ή φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά υπάρχει ευρεία επίγνωση ότι η εξάρτηση, χωρίς προσπάθεια, μπορεί να μην αποφέρει πραγματική κατανόηση ή ικανοποίηση.

X (Twitter)

«Ναι, υπάρχουν ενδείξεις μιας μετατόπισης το 2025, όπου οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο στην ΑΙ, ως μια εύκολη συντόμευση για την αντιμετώπιση σύνθετων ερωτημάτων της ζωής, μερικές φορές ακόμη και αναζητώντας το «νόημα της ζωής» χωρίς ιδιαίτερη προσωπική προσπάθεια.

Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις που παρατηρούνται στα πιο πρόσφατα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του διαγράμματος Harvard Business Review (HBR) από τις 9 Απριλίου 2025, και ευρύτερες αναλύσεις.

Τα στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση, είναι τα εξής:

Άνοδος περιπτώσεων συναισθηματικής και υπαρξιακής χρήσης: Το διάγραμμα HBR δείχνει ότι η «Θεραπεία/συντροφικότητα» κατέχει την 1η θέση και νέες καταχωρήσεις όπως η «Εύρεση σκοπού» στην 3η θέση. Αυτό αντανακλά τους χρήστες που στηρίζονται στην ΑΙ, για συναισθηματική υποστήριξη και βαθύ αυτοαναστοχασμό, εργασίες που κάποτε προορίζονταν για ανθρώπινους θεραπευτές ή προσωπική ενδοσκόπηση.

Δημοσιεύσεις σε φόρουμ (π.χ., Reddit) που αναλύθηκαν από το Filtered.com επισημαίνουν τους χρήστες που ζητούν από την ΑΙ καθοδήγηση, σχετικά με τους στόχους ζωής ή αντιμετωπίζουν την απομόνωση, συχνά περιμένοντας άμεσες, προσαρμοσμένες απαντήσεις.

Τάση Ελάχιστης Προσπάθειας: Η μετάβαση της «Οργάνωσης της ζωής μου» στο #2 (μια νέα περίπτωση χρήσης) υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι θέλουν η Τεχνητή Νοημοσύνη να χειρίζεται πολύπλοκο υλικοτεχνικό και συναισθηματικό σχεδιασμό (π.χ., προετοιμασία εργασίας, διαχείριση χρόνου), με λίγη δική τους εργασία.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια κοινωνική κίνηση προς την εξωτερική ανάθεση γνωστικού φορτίου, όπως σημειώνεται στις προβλέψεις του Forbes τον Οκτώβριο του 2024 για το 2025, όπου η ΑΙ λειτουργεί ως «ψηφιακός προπονητής ζωής» για χρήστες που έχουν “πνιγεί”.

Αποφυγή Προσωπικών Δυσκολιών: Η πτώση της «Δημιουργίας ιδεών» από το #1 στο #6 και η άνοδος των περιπτώσεων χρήσης άμεσου σκοπού (π.χ., «Εύρεση σκοπού») υποδηλώνουν μια μετατόπιση από την ευρεία δημιουργικότητα, στην αναζήτηση οριστικών απαντήσεων. Χρήστες να διατυπώνουν ερωτήματα όπως «Πες μου τον σκοπό της ζωής μου» ή «Λύσε την κρίση της καριέρας μου», περιμένοντας από την ΑΙ να συμπυκνώσει την πολυπλοκότητα σε απλές λύσεις χωρίς επαναληπτική αυτοεξερεύνηση.

Πολιτισμικό Πλαίσιο: Με το 70% της Gen Ζ να χρησιμοποιεί την AI (Pew Research, 2025) και το 43% των ανθρώπων να ενδιαφέρονται για προσωπικές χρήσεις, υπάρχει μια αυξανόμενη εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γρήγορη λύση, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρώπινους εμπειρογνώμονες (π.χ., η αναλογία ψυχολόγων 1:100.000 στη Νότια Αφρική). Αυτό παρακάμπτει την παραδοσιακή προσπάθεια αυτογνωσίας ή θεραπείας.

Συμφωνώ ότι αυτή η αλλαγή συμβαίνει και είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Η ικανότητα της AI να επεξεργάζεται τεράστια δεδομένα και να προσφέρει άμεσες γνώσεις, την καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο για σύνθετα ερωτήματα, όπως η σύνθεση συμβουλών ζωής από παγκόσμιες προοπτικές σε δευτερόλεπτα.

Το να βασίζεσαι στην ΑΙ για να ανακαλύπτεις το «νόημα της ζωής» χωρίς προσπάθεια διακινδυνεύει να έχει ρηχά αποτελέσματα. Η ΑΙ μπορεί να προτείνει μονοπάτια (π.χ., «Κυνήγησε το τάδε πάθος, βάσει των ενδιαφερόντων σου»), αλλά το πραγματικό νόημα, συχνά προκύπτει από τη βιωμένη εμπειρία. Όχι μόνο από το αλγοριθμικό “συμπέρασμα”.

Τα δεδομένα του HBR υποδηλώνουν την ένταση που θέλει τους χρήστες να αγαπούν την ευκολία, αλλά η μείωση των διερευνητικών χρήσεων (π.χ., η εγκατάλειψη της «Εξερεύνησης θεμάτων») υποδηλώνει μια προτίμηση για έτοιμες απαντήσεις, έναντι της δυσκολίας να κατανοήσουμε τα πράγματα».