To TikTok χρησιμοποιήθηκε για την βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας. Πουλήθηκε σε Αμερικανούς επενδυτές, αλλά οι Κινέζοι κράτησαν το λόγος της επιτυχίας του.

Από την περασμένη άνοιξη και το “χορό” των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ είναι σε εξέλιξη μια κόντρα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, σε κάθε πιθανό (εμπορικό, στρατιωτικό, τεχνολογικό, στρατηγικό ανταγωνισμό) και απίθανο τομέα.

Αποσκοπεί στο να καταλάβει ο πλανήτης ποιος είναι το “αφεντικό”.

Ακόμα δεν υπάρχει ετυμηγορία. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η Κίνα δεν είναι όσο πίσω θέλουν να την παρουσιάζουν οι Αμερικανοί, που είδαν όσους αγανάκτησαν με τους δασμούς να κινούνται προς την αγκαλιά του Σι Τζινπινγκ. Συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην μεγαλειώδη παρέλαση που έγινε στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ασία, η φωτογραφία με τους Σι, Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Τζονγκ Ουν ενημέρωσε τους πάντες για την ευθυγράμμιση μεταξύ Πεκίνου, Μόσχας και Πιονγκιάνγκ, απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ουδόλως τυχαίως, από εκείνη την ημέρα άλλαξε η στάση του Τραμπ ως προς τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ολοκλήρωση αυτής της κυβίστησης έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το «θεωρώ ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω το σύνολο της επικράτειάς της, στην αρχική της μορφή» του προέδρου των ΗΠΑ.

Ενώ λοιπόν, η ένταση μεταξύ των δυο κορυφαίων δυνάμεων έδειχνε να είναι στο αποκορύφωμα της, ανακοινώθηκε πως η κινεζική Bytedance αποφάσισε να πουλήσει τα δικαιώματα του TikTok στις ΗΠΑ, σε αμερικανική εταιρεία.

Η απαγόρευση του TikTok που ψηφίστηκε, αλλά δεν επιβλήθηκε

Ο Τραμπ είχε αρχίσει να απειλεί, ανοιχτά, το TikTok με απαγόρευση λειτουργίας στις ΗΠΑ, από την 1η Ιουλίου του 2020. Η απειλή αυτή ανήκε στο ευρύτερο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που “έτρεχε” ήδη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τα “θύματα” ήταν οι 170 εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αποκαλύψει πως εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης εντός των συνόρων, λόγω ανησυχιών για εθνική ασφάλεια και δυνατότητα πρόσβασης της κινεζικής κυβέρνησης στα δεδομένα των χρηστών.

Δυο μήνες μετά, επανέλαβε την απειλή και υπέγραψε Εκτελεστική Διαταγή που απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει τις δραστηριότητες της στις ΗΠΑ, εντός 45 ημερών.

Διαφορετικά, θα αντιμετώπιζε πλήρη απαγόρευση.

Ένας άνδρας κρατά ένα πανό με τη φράση «Free TikTok» AP Photo/Ted Shaffrey, File

Από τις 6/8 του 2020 έως την αποχώρηση του από τον προεδρικό θώκο, δεν υπήρξε εξέλιξη. Επί Τζο Μπάιντεν, τον Μάρτιο του 2024 δικομματική ομάδα νομοθετών παρέδωσε στο Κογκρέσο νομοσχεδίου για την απαγόρευση του ΤikTok, επισημαίνοντας πως πρόκειται για “πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια”.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε την απαγόρευση, γρήγορα και ομόφωνα.

Όλοι περίμεναν πως με την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, θα την επέβαλε.

Εκείνος εξέπληξε, για άλλη μια φορά, υπογράφοντας, αμφιλεγόμενες νομικά, διαταγές για αναβολές της. Η πρώτη ήταν για 75 και υπεγράφη τον περασμένο Γενάρη. Η τελευταία ανέβαλε την απαγόρευση έως τις 16/12.

Γιατί ήταν νομικά αμφιλεγόμενες οι αναβολές;

Επειδή σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να παρακάμψει μονομερώς την ομοσπονδιακή νομοθεσία ή τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Εκτός και αν λέγεται “Τραμπ”.

Οι Κινέζοι δεν πούλησαν το βασικό συστατικό της επιτυχίας του TikTok

Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο γίνονταν διαπραγματεύσεις. Ολοκληρώθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Σι, την Παρασκευή 19/9, όπως αποκάλυψε το NBC News.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε στο Fox News ότι «αυτή η συμφωνία βάζει την Αμερική πάνω απ’ όλα. Σημαίνει ότι το TikTok θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρχουν επτά έδρες στο διοικητικό συμβούλιο που ελέγχει την εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έξι από αυτές τις έδρες θα είναι Αμερικανοί».

Στο ΔΣ που θα ελέγχει όσα γίνονται στις ΗΠΑ, τα 6 από τα επτά μέλη θα είναι Αμερικανοί -το 7ο θα είναι της ByteDance.

Αμερικανική θα είναι η εταιρεία που θα ελέγχει τα δεδομένα (Oracle), με τον αλγόριθμο θα αναμένεται να είναι κάπως διαφορετικός, αφού η Κίνα δεν πούλησε ή παραχώρησε τον πυρήνα της τεχνολογίας του TikTok (βλ αλγόριθμος), επιμένοντας πως πρόκειται για “εθνικό πόρο”.

Αυτό θα ήταν παράνομο, βάσει νόμου του 2024 (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act).

Ενοικίασε ένα αντίγραφο με συστάσεις (κάτι που επιτρέπει ο νόμος), τον οποίον θα επανεκπαιδεύσει η Oracle, στα αμερικανικά πρότυπα.

Αυτό όμως, σημαίνει πως η νέα αμερικανική έκδοση του TikTok δεν θα έχει το recommendation engine, ήτοι τον αλγόριθμο συστάσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη να προτείνει εξατομικευμένο περιεχόμενο σε κάθε χρήστη. Δηλαδή, το λόγο επιτυχίας της πλατφόρμας και αυτό που κάνει τα βίντεο εθιστικά.

Οι επενδυτές έχουν 120 ημέρες να ολοκληρώσουν την πώληση, με το ΤikTok της νέας εποχής να κάνει ντεμπούτο πριν τις 16/12.

Κατά το CNBC, μεταξύ των επενδυτών, που ανήκουν στον κύκλο υποστηρικτών του Τραμπ, είναι και ο διάδοχος του Ρούπερτ Μέρντοχ, Λάχλαν.

To deal χαρακτηρίστηκε ως «χειρονομία αποκλιμάκωσης» και επ ουδενί επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η πλατφόρμα αντιμετωπίζει ξεχωριστές πιέσεις (π.χ. GDPR, DSA) και, προς το παρόν, συντάσσεται.