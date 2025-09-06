Μητσοτάκης ΔΕΘ: Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες

Για την ώρα της σίγουρης και δυνατής πατρίδας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ανακοινώνοντας αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε εκτός από τα μέτρα για τις μειώσεις φόρων και τη μείωση αρχικά και έπειτα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, και αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων, με την ενίσχυση να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.