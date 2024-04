Όλγα Κεφαλογιάννη: Σημαντική πρόοδος για τα έργα τουριστικής ανάπτυξης

Για τις τέσσερις δημοσιευμένες προσκλήσεις του Υπουργείου Τουρισμού ύψους 211 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη υποβληθεί έως σήμερα συνολικά 98 επενδυτικά σχέδια ύψους 338 εκ. ευρώ.

«Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούμε στην αξιοποίηση μιας μοναδικής ευκαιρίας για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό στη χώρα μας, που παρουσιάζεται με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», τόνισε η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσιάζοντας τον απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων, αλλά και νέα έργα που προωθούνται με τελικό στόχο, όπως είπε, τη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου, είπε η κα Κεφαλογιάννη, είναι ασφαλώς η όσο το δυνατόν ταχύτερη απορρόφηση των πόρων εντός των στενών χρονικών περιθωρίων αλλά και η διασφάλιση της βέλτιστης αποδοτικότητας αυτής της ευκαιρίας. «Βρισκόμαστε σε μία κομβική στιγμή, όπου μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο να εξαντλήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να δώσουμε όλα τα εφόδια στον ελληνικό τουρισμό, να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή.»

Αναφερόμενη στην μέχρι τώρα πορεία των έργων που αφορούν στη Δράση με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη», υπογράμμισε ότι τους τελευταίους μήνες έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος, καθώς για τις τέσσερις δημοσιευμένες προσκλήσεις ύψους 211 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη υποβληθεί έως σήμερα συνολικά 98 επενδυτικά σχέδια ύψους 338 εκ. ευρώ.

Τι αφορούν τα έργα

Αναβάθμιση Χιονοδρομικών Κέντρων: Έχουν υποβληθεί 16 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 147 εκατ ευρώ και προέρχονται από το σύνολο σχεδόν των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και υπερκαλύπτουν τον προβλεπόμενο και διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προχωρά με τη σειρά υποβολής τους (τη μέθοδο first come first served) και ήδη εγκρίθηκαν δύο αιτήματα ενίσχυσης («Ανήλιο-Μετσόβου» και «3-5 Πηγάδια» στη Νάουσα).

Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων: Υποβλήθηκαν 41 επενδυτικά σχέδια από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) συνολικού ύψους περί τα 184 εκατ. ευρώ, που υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση των σχεδίων είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες θα εγκριθούν οι αιτήσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, του Αγίου Κοσμά και της Ρόδου, που έχουν ήδη λάβει θετική αξιολόγηση από την γνωμοδοτική επιτροπή.

Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε παραλίες: Ήδη έχουν υποβληθεί 37 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 6 εκατ. ευρω. Η σχετική πρόσκληση κλείνει στις 31 Μάϊου και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του έργου είναι 17 εκατ. ευρώ περίπου.

Αναβάθμιση ορειβατικών καταφυγίων: Έχουν υποβληθεί τέσσερα επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού περί τις 670 χιλ. ευρώ. Για το συγκεκριμένο έργο η προθεσμία έχει παραταθεί έως τις 30 Απριλίου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας (31 Μαρτίου).

Αγροτουρισμός και γαστρονομία: Μελέτη αγοράς και στρατηγικής καθώς και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της με σκοπό την καταγραφή προϊόντων, υπηρεσιών, υφιστάμενων αγροτουριστικών μονάδων και συναφών επιχειρήσεων και δημιουργίας σχετικού δικτύου που θα συμμετέχουν παραγωγοί και τουριστικές επιχειρήσεις. Η έναρξη υλοποίησης του έργου, προγραμματίζεται εντός του επόμενου δεκαημέρου.

Σε πορεία ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία της διακήρυξης για τη Διαχείριση Προορισμών, ενώ έχουν ήδη έχει ανοιχτεί οι προσφορές που υποβλήθηκαν, για τη δημιουργία πλατφόρμας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Έως τα τέλη του μήνα, αναμένεται η δημοσίευση των προσκλήσεων για επενδύσεις, που αφορούν στην αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, καθώς και για καταδυτικό τουρισμό.

Τουριστική εκπαίδευση

Αναφορικά με την «Τουριστική Εκπαίδευση» η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού. Ήδη έχουν δημοσιευτεί δύο προσκλήσεις για την συγκρότηση Μητρώου των παρόχων κατάρτισης κι έχουν υποβληθεί 233 αιτήσεις από δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Το επίδομα κατάρτισης θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και θα αποδίδεται κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Εντός του Απριλίου, πρόσθεσε η υπουργός, σχεδιάζεται η δημοσίευση της Διακήρυξης για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος, το οποίο θα παρέχει ταξιδιωτικές πληροφορίες με γρήγορο και απλό τρόπο. Περιλαμβάνει μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών, όπως αυτοματοποιημένες τουριστικές υπηρεσίες, αποτελεσματική αναζήτηση αξιοθέατων, παροχή πληροφοριών σχετικά με ναύλους και εισιτήρια. Επιπλέον, το σύστημα θα παρέχει πρόσβαση σε χάρτες, δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων είτε παραπόνων, δυνατότητα αναζήτησης σχετικά με θέματα που αφορούν στον Πολιτισμό.

Τέλος η κα Κεφαλογιάννη έκανε ειδική αναφορά στη Σύμβαση που αφορά στο «Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο» με σκοπό τη μέτρηση και παρακολούθηση, των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της δραστηριότητα αυτής.