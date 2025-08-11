Το κόστος του εναγκαλισμού με Νετανιάχου “μετρά” ο Μητσοτάκης

Με ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και με κοινή δήλωση με τέσσερις άλλες χώρες στον ΟΗΕ κατά του σχεδίου του Ισραήλ για πλήρη κατάληψη της Γάζας, η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει επικοινωνιακά τις συνέπειες της ταύτισης με Νετανιάχου.

Η “στρατηγική συμμαχία” με το Ισραήλ, που ουσιαστικά αποτελεί πλήρη ταύτιση με το καθεστώς του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά γεωπολιτικά οφέλη στην κυβέρνηση, αλλά έχει επιφέρει πολιτικό κόστος.

Μάλιστα η Αθήνα έτεινε να μείνει μόνη στην απόλυτη στήριξη σε Νετανιάχου, την ώρα που σε ΕΕ και ακόμη και στις ΗΠΑ υπάρχουν αντιδράσεις για το σχέδιο πλήρης κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ.

Σχέδιο στο οποίο αντιδρούν ακόμη και αξιωματικοί του IDF, του ισραηλινού στρατού, αλλά και συγγενείς ομήρων και στρατιωτικών του IDF. Καθώς όχι μόνο συνιστά ουσιαστικά σχέδιο αναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστίνιων, δηλαδή εθνοκάθαρσης, αλλά θα είναι ένα στρατιωτικό αδιέξοδο για το Ισραήλ και αποτελεί απλώς μία πολιτική “σανίδα σωτηρίας” για τον ίδιο το Νετανιάχου.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η Γερμανία, η οποία για λόγους ιστορικών ενοχών στηρίζει απόλυτα και πάντα το ισραηλινό κράτος, ανακοίνωσε ότι σταματά να εξάγει στο Ισραήλ στρατιωτικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Το Βερολίνο διαβεβαίωσε πάντως ότι οι βασικές αρχές της πολιτικής του απέναντι στο Ισραήλ παραμένουν αμετάβλητες, καθώς ο Φριντριχ Μερτς βρέθηκε αντιμέτωπος και με εσωκομματικές πιέσεις για αυτή του την απόφαση.

Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία έχουν απειλήσει το Ισραήλ με αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος. Ενώ Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου τη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος στη Γάζα. Πρακτική που εγκυμονεί όμως κινδύνους για τους αμάχους Παλαιστινίους και ουσιαστικά αποτελεί ένα τρόπο να δείξουν οι δυτικές κυβερνήσεις στην κοινή γνώμη των χωρών τους ότι κάνουν κάτι για το λιμό στη Γάζα, χωρίς όμως να αναγκάζουν το Ισραήλ να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς εμπόδια και χωρίς επιθέσεις.

Οι “διορθωτικές κινήσεις” της κυβέρνησης

Στη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ακολούθησε πάντως τελικά και η Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Είχε προηγηθεί – μετά από πολύ καιρό- επικοινωνία του κ.Μητσοτάκη την Παρασκευή 8 Αυγούστου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμουντ Αμπάς. Ο πρωθυπουργός τάχθηκε εμμέσως κατά του σχεδίου Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, λέγοντας ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή. Ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση δύο κρατών.

Την ίδια ημέρα ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον οποίο βέβαια συζήτησαν κυρίως για τη Λιβύη αλλά και για τη Μέση Ανατολή. Ενώ την Πέμπτη 7 Αυγούστου ο πρωθυπουργός είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαακ Χέρτζογκ, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ενώ χθες λίγο πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Σλοβενία και Ελλάδα σε κοινή τους δήλωση καταδίκασαν το σχέδιο Νετανιάχου για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ότι το σχέδιο αυτό θα «παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα». Καθώς και ότι η κίνηση αυτή δεν θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων αιχμαλώτων και μάλιστα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή.

Ο Έλληνας επιτετραμμένος στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος μιλώντας στη συνεδρίαση τόνισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδίκασε οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και υπογράμμισε ότι “οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης θα ήταν αντίθετη με το διεθνές δίκαιο”.

Κρίσιμο “ραντεβού” στον Πειραιά

Εν τω μεταξύ το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, που μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF και έχει γίνει δεκτό με αντιδράσεις σε Σύρο, Ρόδο, Κρήτη, την Τετάρτη 13 Αυγούστου φτάνει στο Βόλο και την Πέμπτη 14 Αυγούστου στον Πειραιά. Η ΕΛΑΣ ετοιμάζεται ήδη για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά, με την κυβέρνηση να έχει εφαρμόσει σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις στη Ρόδο τον αντιρατσιστικό νόμο και μέτρα καταστολής.

Στον Πειραιά σημειωτέον ότι έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις το ΠΑΜΕ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και “ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ”, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Ν. Αττικής.

Το γεγονός ότι στις κινητοποιήσεις στον Πειραιά θα έχει ισχυρή παρουσία το ΚΚΕ, με σωματεία με ιδιαίτερη δράση σε διαδηλώσεις, φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία δια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει δηλώσει ότι θα συλλαμβάνεται όποιος εμποδίσει πολίτες τρίτων χωρών να εισέλθουν νόμιμα στη χώρα.

Αλλά δεδομένου ότι το κρουαζιερόπλοιο φτάνει Πειραιά παραμονή Δεκαπενταύγουστου, η κυβέρνηση να ελπίζει ότι εκ των πραγμάτων θα είναι μικρή η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.