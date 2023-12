The Bricklayer: Με πολλή Θεσσαλονίκη το trailer της νέας ταινίας του Aaron Eckhart

Ο Aaron Eckhart πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία “The Bricklayer”, η οποία διαδραματίζεται σε μεγάλο μέρος της στη Θεσσαλονίκη. Τα μέρη της πόλης που “φιγουράρουν” στο trailer.

Στη δημοσιότητα δόθηκε – έπειτα από μερικούς μήνες καθυστέρησης – το πρώτο trailer της ταινίας “The Bricklayer”, το οποίο φέρει “άρωμα” Θεσσαλονίκης, αφού γυρίστηκε στην φημισμένη πόλη της χώρας μας.

Στο trailer “φιγουράρουν” η πλατεία Αριστοτέλους και η Άνω Πόλη, ενώ βλέπουμε, επίσης, την Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τις εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό, αλλά και τα αγαπημένα στενά της πόλης.

Πρωταγωνιστής του “The Bricklayer” είναι ο Aaron Eckhart, τον οποίον έχουμε απολαύσει στις ταινίες “The Dark Knight” και “Olympus Has Fallen”, ενώ στο πλάι του παίζει η γνωστή ηθοποιός Nina Dobrev.

Όπως σημειώνει το Thestival.gr, h ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.

Το τοπικό μέσο αναφέρει, επίσης, πως πρόκειται για την 3η ταινία της εταιρείας παραγωγής, μετά τις “The Enforcer” (“Barracuda”) και “The Expendables 4”, που γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο έτος, αλλά την πρώτη με πλοκή που εξελίσσεται στην πόλη, προβάλλοντας διεθνώς τη σύγχρονη ταυτότητα και την εξωστρέφειά της.

The Bricklayer: Δείτε το trailer της ταινίας

The Bricklayer: Η υπόθεση της ταινίας

Κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

Η πρεμιέρα του The Bricklayer θα γίνει στις αίθουσες αλλά και σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 Ιανουαρίου του 2024 και μένει να μάθουμε πότε θα διανεμηθεί και στους ελληνικούς κινηματογράφους.