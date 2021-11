Οι μελωδίες του Philip Glass πλημμυρίζουν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το The Philip Glass Ensemble, η πειραματική ορχήστρα που δημιούργησε ο Philip Glass το 1968 για να ερμηνεύει κατ' αποκλειστικότητα τα έργα του, έρχεται τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στις 20.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για μια συναυλία που θα ξεναγήσει το κοινό στο ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν του σπουδαίου δημιουργού.

Ο Philip Glass, γεννημένος το 1937 στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ού αιώνα. Στις αρχές του 1960 βρέθηκε στο Παρίσι για δύο χρόνια μελέτης με τη σπουδαία συνθέτη και μαέστρο Nadia Boulanger. Σταδιακά, ξεκίνησε να πειραματίζεται με διάφορα μουσικά είδη και διεύρυνε το ρεπερτόριό του, συνθέτοντας έργα για ορχήστρα καθώς και μουσική για όπερα, μπαλέτο, θέατρο και κινηματογράφο. Μέχρι το 1974, είχε δημιουργηθεί μια τεράστια μουσική συλλογή για το σχήμα The Philip Glass Ensemble.

ADVERTISING

Στις αρχές της πορείας του, το The Philip Glass Ensemble πραγματοποιούσε εμφανίσεις σε μικρές γκαλερί, αλλά και εργαστήρια της «ανήσυχης» καλλιτεχνικής κοινότητας του Soho της Νέας Υόρκης, ερμηνεύοντας τα πειραματικά έργα του Philip Glass. Στα πενήντα χρόνια που ακολούθησαν, η ορχήστρα κατάφερε να μεταφέρει το τολμηρό πνεύμα του δημιουργού της στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου.

Το Music in Eight Parts (1970) αποτελεί το «αποσιωπημένο» αριστούργημα του Glass, ένα έργο που ο ίδιος είχε κάποτε αναγκαστεί να πουλήσει λόγω χρεών και που έκτοτε θεωρούνταν χαμένο. Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ, που πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Music in Eight Parts πλαισιώνεται από άλλες συνθέσεις που αποτέλεσαν σταθμούς τόσο στην πορεία του Philip Glass όσο και στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής: επιλογές από τις όπερες Einstein on the Beach (1976) και The Photographer (1982), από την ταινία Koyaanisqatsi (1987) αλλά και από το Glassworks (1981), το εμβληματικό έργο του συνθέτη.

Συντελεστές: Michael Riesman: διεύθυνση ορχήστρας, πλήκτρα/Lisa Bielawa: φωνή, πλήκτρα/Dan Bora: ηχοληψία/Peter Hess: σαξόφωνα/Ryan Kelly: ηχοληψία σκηνής/ick Rossi: πλήκτρα/Sam Sadigursky: σαξόφωνο, φλάουτο/Andrew Sterman: φλάουτο, πίκκολο, σαξόφωνο/Κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τους Philip Glass και Dunvagen Music Publishers, Inc.

Ο Philip Glass δεν θα παρίσταται στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ.

Εισιτήρια: Ζώνη Α - γενική είσοδος 25€, Ζώνη Β - γενική είσοδος 15€,Ζώνη Γ - γενική είσοδος 10€, μειωμένο 5€

Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ticket Services ή τηλεφωνικά στο 210 7234567./Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/PhilipGlassEnsemble και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις