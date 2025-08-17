Sophie Turner: Η άβολη στιγμή που με ένα νεύμα της χάλασε τον αρραβώνα διάσημου ζευγαριού

Με μια απλή κίνηση του χεριού της, η Sophie Turner αποκάλυψε ότι έγινε άθελά της η αιτία να διαλυθεί ο αρραβώνας ενός διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ.

Η Sophie Turner αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι άθελά της έγινε αφορμή να διαλυθεί ο αρραβώνας ενός διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός, μιλώντας στο Late Night with Seth Meyers, περιέγραψε πώς ένα απλό νεύμα σε έναν ηθοποιό που βρισκόταν σε μπαρ, προκάλεσε… καταιγίδα.

«Η φίλη μου τον θαύμαζε και με παρακάλεσε να πάμε να του μιλήσουμε. Εγώ απλά του έκανα ένα νεύμα από μακριά», εξήγησε.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Sophie Turner αντιλήφθηκε ότι την κοιτούσε επίμονα μια γνωστή ηθοποιός. «Πήγα να της μιλήσω για το πόσο την εκτιμώ και τότε εκείνη μου είπε: “Μπορείς να σταματήσεις να φλερτάρεις τον αρραβωνιαστικό μου;”».

Όπως αποδείχθηκε, ο αρραβωνιαστικός ήταν ο ηθοποιός στον οποίο η Turner είχε απλώς κουνήσει το χέρι.

«Δεν ήξερα καν ποιος ήταν. Και έμαθα αργότερα ότι εκείνο το βράδυ χώρισαν τον αρραβώνα τους εξαιτίας αυτού του νεύματος. Δεν είχα καταλάβει ότι έχω τέτοια δύναμη», είπε γελώντας.

Η Sophie Turner πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει ποιο ήταν το ζευγάρι, καθώς -όπως είπε χαρακτηριστικά- «θα έμπλεκε σε μπελάδες».