My Style Rocks: Δάκρυα στο πλατό – Παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς

Ποια διαγωνιζόμενη ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή της από το “My Style Rocks” και ποια αποθέωσαν οι κριτές για το look της.

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το “My Style Rocks” το απόγευμα της Πέμπτης (09/11) στον ΣΚΑΙ, ενώ για άλλη μια φορά είχαμε απρόοπτα.

Συγκεκριμένα, μία από τις διαγωνιζόμενες ανακοίνωσε πως επιθυμεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι μόδας.

Ο λόγος για την Βασιλειάννα Τελωνιάτη, την παίκτρια που μπήκε στο “My Style Rocks” μόλις την προηγούμενη βδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι ήταν από τις “καινούργιες” κοπέλες, επέλεξε να αφήσει το ριάλιτι, και το ανακοίνωσε μόλις έκανε την πασαρέλα της.

Απευθυνόμενη στην Κατερίνα Καραβάτου, πριν περιγράψει το concept της, είπε: “Θα ήθελα πριν προχωρήσω, να επικοινωνήσω πως κάπου εδώ τελειώνει για μένα αυτό το ταξίδι του “My Style Rocks”. Έχουν προκύψει κάποια προσωπικοί λόγοι που πρέπει να διαχειριστώ εκτός παιχνιδιού και θα αποχωρήσω”.

“Έχει να κάνει καθαρά με την επαγγελματική μου ζωή και πώς μπορώ να το συνδυάσω με το παιχνίδι. Θα πρέπει να έχω εκεί πέρα το μυαλό μου και το σώμα μου” εξήγησε η Βασιλειάννα.

Η παίκτρια δάκρυσε και αποχώρησε σε κλίμα συγκίνησης, χωρίς να συμμετάσχει στο διαγωνιστικό μέρος.

My Style Rocks: Δείτε το βίντεο με την αποχώρηση

My Style Rocks: Νικήτρια της ημέρας η Διονυσία

Η Διονυσία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, με την ίδια να αναδεικνύεται στη νικήτρια της ημέρας.

Η παίκτρια είχε ως concept το ότι πηγαίνει σε πάρτι γνωστής εταιρείας σαμπάνιας και είχε φορέσει ένα ασημί σύνολο, με λευκό πουκάμισο, το οποίο είχε κόψει, ενώ τα συνδύασε με κίτρινο μακρύ σακάκι.

Μάλιστα, προηγουμένως, ο Στέλιος Κουδουνάρης αποθέωσε το look της, λέγοντας: “Αυτό το look είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανες με το πουκάμισο και την κορδέλα γιατί αν ήταν σκέτο, θα ήταν ένα τίποτα. Ακόμη και αυτά τα φρικτά παπούτσια φαίνονται ωραία. Υπέροχο look σήμερα, είσαι κούκλα πραγματικά. Το μακιγιάζ σου, τα μαλλιά σου, το σύνολο.. είσαι υπέροχη, είναι ο ένα καταπληκτικό, σέξι και σικ σύνολο, μακάρι όλες οι γυναίκες έξω να ντύνονταν έτσι”.