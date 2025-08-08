Η νέα έκδοση, ChatGPT-5, κυκλοφόρησε και το νέο μοντέλο προσφέρει χαρακτηριστικά διδακτορικού.

Η Open AI, δημιουργός του ChatGPT κυκλοφόρησε και παρουσίασε την πολυαναμενόμενη τελευταία έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης GPT-5 λέγοντας πως μπορεί να προσφέρει εξειδίκευση σε επίπεδο διδακτορικού.

O Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της OpenAI χαρακτήρισε τη νέα έκδοση ως την έναρξη μιας νέας εποχής για το ChatGPT.

“Κάτι σαν το GPT-5 θα ήταν αδιανόητο σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας”, δήλωσε λίγο πριν την κυκλοφορία του.

Οι ισχυρισμοί για τις νέες “επιπέδου διδακτορικού” ικανότητές του σε ότι αφορά τον προγραμματισμό αλλά και την σύνταξη κειμένων έρχονται σε μια περίοδο που όλες οι εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται για το ποια θα δημιουργήσει το πιο προηγμένο chatbot.

Πρόσφατα ο Elon Musk έκανε παρόμοιες δηλώσεις για το δικό του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το X (πρώην twitter).

“Είναι καλύτερο από επίπεδο διδακτορικού”, δήλωσε ο Musk αποκαλώντας το επίσης την “πιο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο”.

Ο Altman είπε επίσης πως το νέο μοντέλο OpenAI θα εμφανίζει λιγότερες “παραισθήσεις” – το φαινόμενο δηλαδή κατά το οποίο μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δημιουργούν λανθασμένες απαντήσεις -κάνοντας το λιγότερο παραπλανητικό.

Η OpenAI προτείνει επίσης το GPT-5 στους προγραμματιστές ως έναν ικανό βοηθό, ακολουθώντας μια τάση μεταξύ των μεγάλων Αμερικανών προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της Anthropic, της οποίας το Claude Code στοχεύει στην ίδια αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Τι προσφέρει το GPT-5

Η OpenAI τόνισε την ικανότητα του GPT-5 να δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό στο σύνολό του και να επιδεικνύει καλύτερες ικανότητες συλλογισμού, με απαντήσεις που δείχνουν την πορεία σκέψης, τη λογική πίσω από την απαντήσεις του και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι πιο ειλικρινές, να δίνει στους χρήστες πιο ακριβείς απαντήσεις και ότι, συνολικά, “μοιάζει περισσότερο με άνθρωπο”.

Σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν, το μοντέλο είναι “σημαντικά καλύτερο” από τους προκατόχους του.

“Το GPT-3 μου έδινε την αίσθηση ότι μιλούσα με έναν μαθητή λυκείου… το 4 ήταν σαν να μιλάς με φοιτητή”, είπε στην προγραμματισμένη ενημέρωση.

“Το GPT-5 είναι η πρώτη φορά που πραγματικά μοιάζει να μιλάς με έναν ειδικό σε οποιοδήποτε θέμα, σε επίπεδο διδακτορικού”.

Παράλληλα, η OpenAI ανακάλυψε μια άλλη προσέγγιση για πιο “έξυπνη” ΤΝ, την οποία ονόμασε “test-time compute” — μια μέθοδος που επιτρέπει στο μοντέλο να αφιερώνει περισσότερη υπολογιστική ισχύ για να “σκέφτεται” κάθε ερώτηση, ώστε να μπορεί να λύνει δύσκολες εργασίες όπως μαθηματικά προβλήματα ή πολύπλοκες λειτουργίες που απαιτούν προχωρημένη συλλογιστική και λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρει το Reuters.

Το GPT-5 λειτουργεί ως “δρομολογητής”, που σημαίνει ότι αν ένας χρήστης του θέσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα, θα αξιοποιήσει το test-time compute για να απαντήσει.

Είναι η πρώτη φορά που το ευρύ κοινό θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία test-time compute της OpenAI, κάτι που, σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν, είναι σημαντικό για την αποστολή της εταιρείας, δημιουργώντας ΤΝ προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, για την καθηγήτρια Carissa Véliz από το Ινστιτούτο Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυκλοφορία του GPT-5 μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική όσο υποδηλώνει το μάρκετινγκ.

Όπως σημειώνει, παρά τις εντυπωσιακές του δυνατότητες, το μοντέλο – όπως και οι προκάτοχοί του – δεν έχει αποδειχθεί πραγματικά κερδοφόρο και μπορεί μόνο να μιμείται, όχι να αναπαράγει πλήρως, την ανθρώπινη σκέψη.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Ada Lovelace, Gaia Marcus, τόνισε πως όσο τα μοντέλα αυτά εξελίσσονται, η ανάγκη για σαφές και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται πιο επιτακτική.

Η κυκλοφορία του GPT-5 έχει επίσης επιπτώσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις που ανησυχούν για τη χρήση του περιεχομένου τους.

“Καθώς το περιεχόμενο που παράγεται από την ΤΝ γίνεται πιο πειστικό, πρέπει να αναρωτηθούμε – προστατεύουμε τους ανθρώπους και τη δημιουργικότητα πίσω από όσα βλέπουμε κάθε μέρα;” είπε ο Grant Farhall, επικεφαλής προϊόντων της Getty Images. “Η αυθεντικότητα έχει σημασία – αλλά δεν είναι δωρεάν”.

Ο Farhall είπε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα ΤΝ και να διασφαλίσουμε ότι οι δημιουργοί αποζημιώνονται εάν χρησιμοποιείται η δουλειά τους.

Ο ανταποκριτής τεχνητής νοημοσύνης του BBC, Marc Cieslak, που είχε αποκλειστική πρόσβαση στο GPT-5 πριν την επίσημη κυκλοφορία, ανέφερε ότι, πέρα από κάποιες μικρές αισθητικές αλλαγές, η εμπειρία χρήσης θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα chatbots: οι χρήστες του δίνουν εντολές ή κάνουν ερωτήσεις πληκτρολογώντας κείμενο. Το νέο στοιχείο είναι το λεγόμενο “μοντέλο συλλογισμού”, το οποίο στοχεύει στην πιο εντατική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, αυτό μοιάζει περισσότερο με σταδιακή βελτίωση παρά με ριζική αλλαγή.

Το ChatGPT προχωρά σε επιπλέον αλλαγές

Παράλληλα, η OpenAI φέρνει αλλαγές στο ChatGPT ώστε να μην δίνει οριστικές απαντήσεις σε προσωπικά ζητήματα, αλλά να βοηθά τον χρήστη να σκεφτεί τα υπέρ και τα κατά.

Σε ανάρτηση στο blog της ανέφερε: “Η ΤΝ μπορεί να φαίνεται πιο άμεση και προσωπική από προηγούμενες τεχνολογίες, ειδικά για ευάλωτα άτομα που βιώνουν ψυχική ή συναισθηματική πίεση”.

Η εταιρεία σημείωσε ότι δεν θα δίνει πλέον οριστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: “Πρέπει να χωρίσω με τον σύντροφό μου;”.

Αντί για γρήγορες καταφατικές απαντήσεις, θα “βοηθά τον χρήστη να το σκεφτεί – θέτοντας ερωτήσεις, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά”, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Τον Μάιο, η OpenAI απέσυρε μια ευρέως επικριθείσα ενημέρωση που, σύμφωνα με τον Sam Altman, έκανε το ChatGPT “υπερβολικά κολακευτικό”.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του δικού της podcast, ο κ. Altman είπε ότι σκέφτεται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα της εταιρείας.

“Δεν θα είναι όλα θετικά, θα συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα”, ανέφερε.

“Οι άνθρωποι θα αναπτύξουν αυτές τις κάπως προβληματικές – ή ίσως πολύ προβληματικές σχέσεις (με την ΤΝ). Η κοινωνία θα πρέπει να βρει νέες δικλείδες ασφαλείας. Όμως τα οφέλη θα είναι τεράστια”.

Τις επόμενες ημέρες θα φανεί πολύ πιο ξεκάθαρα αν είναι πράγματι τόσο καλό όσο ισχυρίζεται ο Altman.