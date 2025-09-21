Το αδιαχώρητο σε αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση – Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

Xειροκίνητα πραγματοποιούν το check-in στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες.

Οι επιβάτες στα αεροδρόμια του Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου βρίσκονται για άλλη μία μέρα αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης που πραγματοποιήθηκε σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης.

H επίθεση επηρέασε τη λειτουργία αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ανάμεσά τους το Χίθροου του Λονδίνου, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το αεροδρόμιο του Βερολίνου, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και το αεροδρόμιο του Κορκ στην Ιρλανδία.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να πραγματοποιούν χειροκίνητα το check-in από το βράδυ της Παρασκευής, αφού η επίθεση έπληξε την Collins Aerospace, την εταιρεία που παρέχει τα συστήματα check-in σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες.

Τα αεροδρόμια προέτρεψαν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν ταξιδέψουν και να φτάνουν στο αεροδρόμιο όχι νωρίτερα από τρεις ώρες πριν τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και δύο ώρες πριν τις πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Η Collins Aerospace δήλωσε το Σάββατο ότι αντιμετωπίζει ένα «συμβάν που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και επηρέασε το λογισμικό Muse, το οποίο χρησιμοποιείται για τον ηλεκτρονικό έλεγχο επιβατών και την παράδοση αποσκευών.

Αν επιβεβαιωθεί όντως ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, θα προστεθεί σε μια μακρά λίστα επιθέσεων που έχουν πλήξει μεγάλες εταιρείες τους τελευταίους μήνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη παραβίαση στη Jaguar Land Rover, που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της παραγωγής της.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνέχισαν να κάνουν το check-in των επιβατών χειροκίνητα. Υπήρξαν 35 ακυρώσεις πτήσεων το Σάββατο και 38 μέχρι το πρωί της Κυριακής στα αεροδρόμια Χίθροου, Βερολίνου και Βρυξελλών, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Στο Χίθροου, περισσότερες από 130 πτήσεις καθυστέρησαν πάνω από 20 λεπτά έως τις 11 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την εταιρεία Flightradar24. Συνολικά 13 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εκατοντάδων πτήσεων καθυστέρησαν.

Εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε ότι το «βασικό πρόβλημα ήταν εκτός της δικής μας επιρροής», προσθέτοντας ότι κλήθηκε περισσότερο προσωπικό στο αεροδρόμιο για να βοηθήσει με τα προβλήματα που προέκυψαν.

«Η εργασία συνεχίζεται για την αποκατάσταση και ανάκτηση από τη διακοπή λειτουργίας της Παρασκευής στο σύστημα της Collins Aerospace που επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες», ανέφερε σε ανακοίνωση το Χίθροου. «Ζητούμε συγγνώμη από όσους αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, αλλά συνεργαζόμενοι με τις αεροπορικές εταιρείες, η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να εκτελείται».

Στις Βρυξέλλες, περισσότερες από 80 πτήσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής καθυστέρησαν στο αεροδρόμιο Ζαβεντέμ, ένα από τα δύο που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα του Βελγίου. Οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν από 15 λεπτά έως και τέσσερις ώρες. Από τις προγραμματισμένες πτήσεις της Κυριακής, ακυρώθηκαν οι 20.

Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «δυσκολίες στις λειτουργίες του αεροδρομίου». Πρόσθεσε: «Λόγω μιας κυβερνοεπίθεσης στον εξωτερικό πάροχο των συστημάτων check-in και επιβίβασης, οι λειτουργίες check-in σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένου και του αεροδρομίου των Βρυξελλών, έχουν διαταραχθεί».

Στο Βερολίνο, πάνω από 70 πτήσεις καθυστέρησαν μέχρι το μεσημέρι, αν και κάποιες αναχώρησαν στην ώρα τους. «Λόγω διακοπής του συστήματος από πάροχο υπηρεσιών, υπάρχουν αυξημένοι χρόνοι αναμονής», αναφέρεται στον ιστότοπο του αεροδρομίου Βερολίνου. «Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το online check-in, τα αυτόματα μηχανήματα και την υπηρεσία ταχείας παράδοσης αποσκευών».

Η Υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Heidi Alexander, δήλωσε το Σάββατο ότι παρακολουθεί την κατάσταση και προέτρεψε τους επιβάτες να ελέγχουν τις πτήσεις σους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν ταξιδέψουν.

Η Collins Aerospace ανήκει στην RTX, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της αεροδιαστημικής και των όπλων, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Σάββατο, η εταιρεία δήλωσε ότι «εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας του συστήματος το συντομότερο δυνατό».