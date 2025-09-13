Το “πολιτικό ταμείο” από τα μέτρα της ΔΕΘ κάνει η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να κλείσει εσωκομματικά μέτωπα, ενώ το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ αξιολογούν θετικά στο Μαξίμου, αν και βέβαια η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου απλώς “τσιμπά” μία-δύο μονάδες και στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το ψυχολογικό όριο του 30%.

Στο κυβερνητικό επιτελείο πάντως θεωρούν ότι όσο οι φορολογούμενοι ενημερώνονται από τους λογιστές τους για το όποιο κέρδος από τις μειώσεις φόρων και κυρίως όταν οι μισθωτοί δουν το αποτέλεσμα των μέτρων στην τσέπη τους από τον Ιανουάριο, η εικόνα θα βελτιώνεται.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη από το Χαϊδάρι τις περιοδείες προβολής του “πακέτου” της ΔΕΘ. Την ίδια ημέρα ήρθε και μία ιδιαίτερα θετική είδηση, με την κατάθεση από τον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron της επίσημης αίτησης ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, εκ των οποίων τα δύο νοτίως της Κρήτης.

Με τις “καλές ειδήσεις” της ΔΕΘ και της Chevron, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πείσει όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ στη συνεδρίαση της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας την ερχόμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ότι το κυβερνών κόμμα δεν πορεύεται σε μία προδιαγεγραμμένη ήττα. Και όσο στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη αναδειχθεί ένας κύριος αντίπαλος πόλος, ο πρωθυπουργός θα χρησιμοποιεί και το αφήγημα της “πολιτικής σταθερότητας” για να “μαζέψει” τόσο τους ψηφοφόρους της ΝΔ – δεξιούς και κεντρώους- όσο και τους ίδιους τους βουλευτές.

Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει άλλωστε ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή, παρά την αντίθετη εικόνα των δημοσκοπήσεων. Τη βεβαιότητα αυτή εξέφρασε και από τη ΔΕΘ, αλλάζοντας ταυτόχρονα στρατηγική απέναντι στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά:

Αυτή τη φορά ο κ. Μητσοτάκης δεν επιτέθηκε στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, που του έχουν ασκήσει δριμεία κριτική ιδίως στα εθνικά θέματα. Αιτιολόγησε δε το γεγονός ότι από το 2019 δεν είχε φροντίσει να διατηρήσει διαύλους μαζί τους ούτε ζητούσε τη γνώμη τους σε μείζονα ζητήματα, επικαλούμενος τη “μοναξιά του πρωθυπουργικού αξιώματος”. Ενώ απευθύνθηκε στον κομματικό πατριωτισμό τους, ιδίως του κ.Καραμανλή, τονίζοντας ότι η παράταξη της ΝΔ είναι η μόνη επιλογή σταθερότητας και επισείοντας τον κίνδυνο η χώρα να βρεθεί σε μία κατάσταση ακυβερνησίας, με απρόβλεπτες συνέπειες και για την εθνική ασφάλεια.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν φαίνεται πάντως να εξέλαβαν ως “άνοιγμα” αυτές τις δηλώσεις του κ.Μητσοτάκη. Συνεπώς οι επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις τους τον Οκτώβριο αναμένονται με ενδιαφέρον.

Τα εσωκομματικά μηνύματα της επιλογής Χαρακόπουλου

Εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός επιλέγοντας το βουλευτή Λάρισας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους δυσαρεστημένους γαλάζιους: Ότι ανοίγει το παιχνίδι και ότι απευθύνεται στην “όλη ΝΔ”- κατά το “όλον ΠΑΣΟΚ” που έλεγε κάποτε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στη ΝΔ είχε προκαλέσει ειδικότερα δυσαρέσκεια το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης του επέλεγε για θέσεις- κλειδιά και στην κυβέρνηση και στο κόμμα ακραιφνώς μητσοτακικά στελέχη ή και πρόσωπα προερχόμενα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Με την υποψηφιότητα Χαρακόπουλου όπως και με την επιλογή του Νικήτα Κακλαμάνη για την Προεδρία της Βουλής, επιχειρεί λοιπόν να κατευνάσει τα γαλάζια πνεύματα και παρεμπιπτόντως να σταματήσει και φωνές κριτικής.

Σημειωτέον άλλωστε ότι τον κ.Χαρακόπουλο πρότεινε σύμφωνα με πληροφορίες για διάδοχο του αείμνηστου Απόστολου Βεσυρόπουλου ο κ. Κακλαμάνης. Και τελικά, παρόλο που ισχυρές φωνές στο Μαξίμου υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να επιλέγει κάποιος πιο “ήσυχος” όπως πχ ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση Κακλαμάνη για τον “εκρηκτικό” βουλευτή Λάρισας.

Ο κ. Χαρακόπουλος μάλιστα είχε προ πολλού καταγγείλει “σκιές” στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλία. Υπενθυμίζεται δε ότι τη Δευτέρα ξεκινά τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυση του το 1998 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής ο βουλευτής Ηλείας και δικηγόρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος. Εισηγητής της ΝΔ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να οριστεί ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα αναλάβει και τη γαλάζια “αντεπίθεση” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΝΔ κάνει λόγο για “διακομματικό και διαχρονικό” σκάνδαλο, επιρρίπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο κίνδυνος βέβαια είναι σε κάθε περίπτωση, η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να “σκεπάσει” τα μέτρα της ΔΕΘ, στα οποία έχει ποντάρει τα ρέστα της η κυβέρνηση για την αλλαγή κλιματος.