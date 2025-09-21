Μητσοτακικοί και πασοκογενείς υπουργοί θα δώσουν τη μάχη του σταυρού με τη ΝΔ. Η υποψηφιότητα Λοβέρδου είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του παζλ στο Νότιο Τομέα. Όλα τα νέα ονόματα σε Αθήνα και περιφέρεια.

Η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία στάθηκε και αφορμή να αναζωπυρωθεί η συζήτηση και η σεναριολογία για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα οποία ήδη καταρτίζονται, έστω και εάν όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι κάλπες θα στηθούν το 2027.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στο Νότιο Τομέα Αθηνών. Η υποψηφιότητα του όμως είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της μάχης για το “σταυρό του νότου”. Ενώ νέα ονόματα θα κατέβουν και στο Βόρειο και Δυτικό Τομέα, στην Α Αθηνών, την ανατολική Αττική, την Α’ Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιφέρειες της επαρχίας.

Τα νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ θα είναι κυρίως μητσοτακικά στελέχη και πασοκογενείς εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί που θα δώσουν τη μάχη του σταυρού. Και θα είναι μία άγρια μάχη, ειδικά εφόσον η ΝΔ δεν καταφέρει να “αναστηθεί” στην τελική προεκλογική ευθεία. Δεδομένου ότι στις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ ο μέσος όρος της εκτίμησης ψήφου παραμένει στο 28% και κάτι, εάν αύριο πραγματοποιούνταν εκλογές η ΝΔ θα εξέλεγε 120 βουλευτές.

Η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή στο Νότιο Τομέα Αθηνών. Η υποψηφιότητα του κ.Λοβέρδου στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν θεωρείται πάντως ισχυρή, δεδομένου ότι ο πρώην υπουργός είχε ισχύ στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου άλλωστε ήταν υποψήφιος το 2023 με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί. Ωστόσο το κομματικό σύστημα της ΝΔ αναμένεται να τον στηρίξει όσο μπορεί, προκειμένου να δικαιωθεί η επιλογή του κ.Μητσοτάκη.

Ο δύσκολος νότος, ο “σίγουρος” βορράς και η “άγρια” δύση

Στο Νότιο Τομέα Αθηνών όμως εκλέγονται έξι μέλη της κυβέρνησης: Ο (πανίσχυρος) Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και η Άννα Καραμανλή. Συν δύο βουλευτές, ο Γιάννης Καλλιάνος και η Σοφία Βούλτεψη. Η ΝΔ όμως δύσκολα θα εκλέξει ξανά εννέα βουλευτές, με τα σημερινά δεδομένα μάλιστα δεν θα βγάλει πάνω από πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να προστεθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του Νοτίου Τομέα και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, οι μετοχές του οποίου είναι εσχάτως ιδιαίτερα ανεβασμένες λόγω Chevron, Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Θαλλασίων Πάρκων. Φήμες αναφέρουν και το όνομα του Θωμά Βαρβιτσιώτη, που όμως ακούγεται και για τη Λακωνία. Ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Μαξίμου, Νίκου Ρωμανού.

Στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, δυναμική είσοδο φαίνεται πως θα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η υποψηφιότητα του οποίου επίσης έχει ήδη ανακοινωθεί. Ο κ.Μαρινάκης εμφανίζεται συχνά σε εκδηλώσεις στην περιφέρεια από κοινού με τον Αδωνι Γεωργιάδη. Έχει ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κομματικές ρίζες και ακροατήριο. Ενώ θεωρείται κατά κοινή ομολογία ότι έχει ανταπεξέλθει στην ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου στην πιο δύσκολη περίοδο της κυβέρνησης.

Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών έχει ήδη ανακοινωθεί η υποψηφιότητα της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη. Πρόκειται για μία δύσκολη περιφέρεια για τη ΝΔ, στην οποία όμως από την εποχή της Β Αθηνών ο κ.Μητσοτάκης είχε αφοσιωμένο ακροατήριο, ενώ σήμερα πρώτος βουλευτής είναι ο επίσης πασοκογενής Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Βέβαια στο Δυτικό Τομέα Αθηνών εκλέγεται επίσης η πρώην γραμματέας της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα. Η ΝΔ σήμερα διαθέτει τέσσερις έδρες στο Δυτικό Τομέα Αθηνών (τις άλλες δύο καταλαμβάνουν ο Γιάννης Λοβέρδος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος), επομένως και εκεί η μάχη θα είναι σκληρή.

Τα σενάρια για Α’ Αθηνών και αυτοί που μπορεί να αναλάβουν συνολικά την εκλογική μάχη

Στην Α’ Αθηνών είναι πιθανόν να κατέβει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και στην Αχαΐα.

Σημειωτέον δε ότι έχει πέσει στο τραπέζι το σενάριο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, ώστε να αναλάβει και ένα κεντρικό επικοινωνιακό ρόλο στις εκλογές χωρίς να έχει περιορισμούς εμφανίσεων, δεδομένου ότι είναι αγαπητός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ και συμπαθής σε ευρύτερο κοινό.

Στην Ανατολική Αττική φέρεται ότι θα είναι υποψήφιος ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ένας ακόμη προερχόμενος από το (σημιτικό) ΠΑΣΟΚ εξωκοινοβουλευτικός που θα δοκιμάσει την τύχη του με σταυρό. Έχει επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο να είναι στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής ο διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, αλλά επειδή έχει κομβικό ρόλο στο κυβερνών κόμμα μπορεί τελικά να μην είναι υποψήφιος για να “τρέξει” τις εκλογές.

Σημειωτέον ότι αντίστοιχα ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, είτε θα είναι υποψήφιος στον Έβρο είτε θα έχει και εκείνος ρόλο στον προεκλογικό αγώνα μαζί με τον κ.Σμυρλή, όπως είχε και το 2023.

Το σύνθημα ανανέωσης στη Θεσσαλονίκη, νέα ονόματα στην περιφέρεια και “ακραία” δεξιά σενάρια

Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο η Αθήνα: Στην Α Θεσσαλονίκης ακούγεται πως θα είναι υποψήφια η ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου. Με στόχο την ανανέωση του γαλάζιου ψηφοδελτίου, στην Α Θεσσαλονίκης είναι επίσης πιθανόν να πολιτευθούν η βουλευτής Επικρατείας Μαρία – Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι πολύ πιθανόν να πολιτευτεί στα Γρεβενά, από όπου και κατάγεται. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, συζητά να κατέβει υποψήφιος στα Τρίκαλα όπου έχει διατελέσει δήμαρχος. Εκτός εάν τελικά αποφασιστεί να διεκδικήσει την περιφέρεια Θεσσαλίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Μάλιστα λόγω της πίεσης που δέχεται η ΝΔ εκ δεξιών, αλλά και με την “απειλή” της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, έχει ακουστεί ακόμη και το σενάριο να είναι υποψήφιος ο Φαήλος Κρανιδιώτης σε κάποια δύσκολη περιφέρεια όπως η Β Πειραιά. Δεν έχει όμως γίνει επίσημη συζήτηση στο Μαξίμου και δεν φαίνεται ως το πιθανότερο σενάριο, δεδομένου άλλωστε ότι μία τόσο “ακραία” δεξιά υποψηφιότητα θα θόλωνε τη στρατηγική του ανοίγματος στο κέντρο, χωρίς κατ’ ανάγκην να φέρει πίσω ψήφους παραδοσιακών νεοδημοκρατών.